  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Литва. Лига А
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Первый дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Первая лига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Литва. Лига А
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Первый дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Первая лига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен  Урал 0:1  Зенит 21 7.3 1.15
14:00 сегодня  Арсенал Т -:-  ЦСКА - - -
16:30 сегодня  Локомотив М -:-  Крылья Советов 1.65 3.55 6
19:00 сегодня  Рубин -:-  Ахмат 2.35 2.9 3.5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Арсенал - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Кардифф 1.52 4 6.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Саутгемптон 1.45 4.3 7.7
18:00 сегодня  Бернли -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Хаддерсфилд 1.8 3.35 4.95
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Манчестер Сити 11 6.55 1.23
20:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Ньюкасл 2.1 3.35 3.6
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Эспаньол -:-  Вальядолид 1.8 3.5 4.7
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Алавес 1.57 4.1 5.7
20:30 сегодня  Уэска -:-  Севилья 3.8 3.6 1.95
22:45 сегодня  Реал -:-  Барселона 2.75 3.8 2.5
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Парма 1.95 3.6 3.8
20:00 сегодня  Милан -:-  Сассуоло 1.57 3.8 6.3
22:30 сегодня  Лацио -:-  Рома 2.45 3.4 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  РБ Лейпциг 7.7 4.4 1.43
17:30 сегодня  Герта -:-  Майнц 1.85 3.5 4.4
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Хоффенхайм 2.3 3.7 2.85
17:30 сегодня  Байер -:-  Фрайбург 1.43 4.8 6.8
17:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Фортуна 1.8 3.65 4.45
20:30 сегодня  Боруссия М -:-  Бавария 5.2 4.25 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Кан -:-  ПСЖ 10.6 6.2 1.25
22:00 сегодня  Реймс -:-  Амьен 1.8 3.3 5.2
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Ренн 2.55 3.3 2.8
22:00 сегодня  Анже -:-  Монако 3.15 3.2 2.35
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Десна -:-  Динамо К 11 4.4 1.3
18:00 сегодня  Черноморец Од -:-  Шахтер Дн 16 6.3 1.16
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:50 75’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 4.6 3.75 1.7
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.95 3.75 1.78
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.85 3.7 3.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 1.25 5.8 10.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПашингПашинг -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л 2.35 3.45 2.75
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 2.1 2.9 3.75
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 1.4 4.5 6.3
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 35 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2.4 3.2 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.4 3.35 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.67 3.7 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.57 4 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.35 3.27 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 2.4 3.25 2.8
Англия. Лига Один 2018/2019, 35 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 4.5 3.5 1.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.85 3.45 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.1 3.4 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.85 3.43 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.2 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.55 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.45 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.85 3.35 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.65 3.6 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.1 3.4 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 1.45 4.3 6.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.2 3.2 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3.25 3.25 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.5 3.1 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.67 3.75 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 3.1 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.05 3.4 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.5 3.8 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.1 3.1 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.65 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2:3 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2.65 2.2 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1:3 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1.78 3.15 5.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.2 2.95 3.55
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 2:1 Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:00 31’ Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар 1:0 Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат - - -
13:00 29’ Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт 0:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 1.98 3.05 4.05
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 4 3.75 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.62 4.3 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.8 3.8 4.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1.37 5 8
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб НесебрНесебр -:- Логотип футбольный клуб ПоморьеПоморье - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Струмска Слава (Радомир)Струмска Слава -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирин (Благоевград)Пирин -:- Логотип футбольный клуб Арда (Карджали)Арда - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф -:- Логотип футбольный клуб Добруджа 1919 (Добрич)Добруджа 1919 - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Литекс (Ловеч)Литекс -:- Логотип футбольный клуб Ботев ГалабовоБотев Галабово - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 3.6 3.4 1.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 3.6 3.1 2.05
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.25 5.6 9.5
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.75 3.15 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 2.2 3.25 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 1.3 5 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 1.8 3.65 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.22 6 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 2.5 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра 2.7 3.25 2.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.2 3.5 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 2.05 3.1 3.85
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.8 3.9 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.6 3.4 2.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.85 3.2 2.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.55 2.8 2.95
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.2 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 2 3.5 3.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 3.2 2.85 2.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.15 2.75 4.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.1 3.3 3.5
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум -:- Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Александрия)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 1.45 4 6.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.85 3.3 3.8
19:20 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 7.5 4.6 1.33
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.4 3.25 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.9 3.05 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.65 2.9 2.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 1.93 3.05 4.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.75 2.95 2.65
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.1 3.2 3.45
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК 1.62 3.6 5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
10:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чунцин ЛифаньЧунцин Лифань 2:2 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ФулиГуанчжоу Фули - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шэньчжэнь РубиШэньчжэнь Руби -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Литва. Лига A 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлантас (Клайпеда)Атлантас -:- Логотип футбольный клуб Спирис КаунасСпирис Каунас - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас -:- Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид -:- Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа -:- Логотип футбольный клуб Кавкаб (Марракеш)Кавкаб - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ -:- Логотип футбольный клуб ГородеяГородея - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 3:1 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 2:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2.9 3.5 2.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 11.5 7 1.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.33 4.9 9.5
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Подбескидзе (Бельско-Бяла)Подбескидзе -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов -:- Логотип футбольный клуб Варта ПознаньВарта Познань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стомил (Ольштин)Стомил -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГКС ЯстржебиеГКС Ястржебие -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп -:- Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.9 3.3 2.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.6 3.8 5.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.65 3.1 2.65
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1.95 3.3 4.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 2.3 3.3 3.2
Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра -:- Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 1.35 4.3 8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МафраМафра -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 -:- Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше 2 3.25 3.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика -:- Логотип футбольный клуб ПенафиелПенафиел 2 3.1 4
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
12:00 71’ Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) 1.43 4.5 6.2
Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гвардеец (Аграрное)Гвардеец -:- Логотип футбольный клуб Кызылташ (Бахчисарай)Кызылташ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Океан К (Керчь)Океан К -:- Логотип футбольный клуб ТСК (Симферополь)ТСК - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СевастопольСевастополь -:- Логотип футбольный клуб ЕвпаторияЕвпатория - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 1.85 3.1 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 7 3.7 1.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
12:00 72’ Логотип футбольный клуб БраилаБраила 0:2 Логотип футбольный клуб Академика Кл (Клинчени)Академика Кл - - -
12:00 74’ Логотип футбольный клуб АКС ПТ (Тимишоара)АКС ПТ 0:1 Логотип футбольный клуб Лучафэрул (Орадя)Лучафэрул - - -
12:00 72’ Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау 1:0 Логотип футбольный клуб АКС Энергетичанул (Петрошани)АКС Энергетичанул - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул -:- Логотип футбольный клуб Металоглобус (Бухарест)Металоглобус - - -
12:00 68’ Логотип футбольный клуб Фарул КонстанцаФарул Констанца 0:2 Логотип футбольный клуб Металул РешитаМеталул Решита - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
12:00 68’ Логотип футбольный клуб МиовениМиовени 2:2 Логотип футбольный клуб Пандурий (Тыргу-Жиу)Пандурий - - -
12:00 71’ Логотип футбольный клуб Ювентус Бух (Бухарест)Ювентус Бух 1:2 Логотип футбольный клуб БалотештиБалотешти - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рипенсиа (Тимишоара)Рипенсиа -:- Логотип футбольный клуб УТА (Арад)УТА - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен -:- Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 1.55 4 5.4
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце 1.7 3.6 4.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб НитраНитра -:- Логотип футбольный клуб СередСеред 2.15 3.35 3.15
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб СеницаСеница 1.3 5.4 8
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина -:- Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн 1.3 5.8 7.2
Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале 2.5 3.25 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 1.5 3.8 5.6
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор -:- Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор -:- Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана Демирспор 2.8 3.3 2.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ 2 3.3 3.3
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3.5 3.4 2.05
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.98 3.35 3.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4.3 5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун -:- Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч -:- Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.8 3.5 4.5
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.25 5.3 11
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 5.6 3.6 1.6
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.7 3.6 4.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.25 3.15 3.15
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 2 3.15 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 3.15 3 2.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 2.9 2.9 2.55
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс 0:2 Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика 37 10.5 1.06
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес -:- Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 2.2 3.3 3.25
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд -:- Логотип футбольный клуб Деп ТемукоДеп Темуко - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг -:- Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Магальянес (Сантьяго)Магальянес -:- Логотип футбольный клуб Барнечеа (Сантьяго)Барнечеа - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.9 3.5 2.3
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фри Стэйт Старс (Бетлехем)Фри Стэйт Старс -:- Логотип футбольный клуб Блэк Леопардс (Полокване)Блэк Леопардс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кайзер Чифс (Йоханнесбург)Кайзер Чифс -:- Логотип футбольный клуб ХайлендсХайлендс - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб БВ Витс (Йоханнесбург)БВ Витс -:- Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
Япония. J-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
07:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙокогамаЙокогама 2:1 Логотип футбольный клуб Вегалта СендайВегалта Сендай - - -
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нагоя Нагоя 2:0 Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо - - -
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Симидзу С-ПалсСимидзу С-Палс 2:4 Логотип футбольный клуб Гамба ОсакаГамба Осака - - -
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В 1:0 Логотип футбольный клуб Саган ТосуСаган Тосу - - -
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оита ТринитаОита Тринита 0:1 Логотип футбольный клуб Мацумото ЯмагаМацумото Ямага - - -
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре 2:3 Логотип футбольный клуб ТокиоТокио - - -
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урава РД (Сайтама)Урава РД 0:2 Логотип футбольный клуб Консадоле Сап (Саппоро)Консадоле Сап - - -