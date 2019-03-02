Кадири: «Хотел бы поработать с Кононовым в „Спартаке“»

Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири признался, что в клуб его привел бывший главный тренер тульской команды Олег Кононов, ныне работающий в московском «Спартаке».

Мы пересеклись в июле в Австрии. Я сыграл в составе «Аустрии» против «Арсенала» в контрольном матче, открыл там счет, мы сыграли вничью. Я сразу понравился Кононову. После игры он сказал: «Хочу видеть тебя в Туле». Через месяц «Арсенал» подписал меня, и я пообещал Кононову, что буду бороться за него в каждом матче. Тренер выстроил отношения так, что все сплотились вокруг него. Атмосфера была великолепной. Кононов общался со всеми, шутил, улыбался. Каждый игрок чувствовал себя особенным.

Мы побеждали в каждом матче, и его уход был странным. Когда после поражения от «Ахмата» нам сказали, что Кононов точно уходит, я не поверил: «Что-о-о? У нас только все наладилось! Что нам делать?» Кононов был нужен нам, он многое делал для «Арсенала». Хотел ли бы поработать с ним в «Спартаке»? Любой хочет!