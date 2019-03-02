Рыбус: «Мы стали сильнее, лучше сыгрались»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о работе команды на зимних сборах.

Отлично поработали на сборах. Понравился сбор в Катаре – мы там были впервые. Очень хорошая инфраструктура, поля, тренажерные залы. Даже застали настоящую песчаную бурю – тоже весьма необычно. С удовольствием поехал бы ещё раз. Может, загляну на следующий чемпионат мира!



К возобновлению чемпионата готовы на все сто! Матч с «Крыльями» будет очень показателен. Сборы и товарищеские игры в Испании – это одно, но в Москве другие условия, другой футбол. Надо выигрывать. Мы стали сильнее, лучше сыгрались. В команде отличная атмосфера – мы с удовольствием ходим на совместные ужины, настоящий коллектив, никаких проблем и конфликтов. Это очень важно в футболе и здорово, что в «Локомотиве» собрались такие ребята. Понятно, что в жизни кто-то с кем-то общается больше, с кем-то меньше – но на поле мы все друг за друга и до конца.



Идеальное завершение сезона? Конечно, если бы удалось повторить успех прошлого года! Мы должны концентрироваться на каждой игре, быть лучше. Очень хотим попасть в Лигу чемпионов. Этого тоже достаточно для счастья.