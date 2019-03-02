Семак: «Доволен игрой и доволен победой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч Премьер» прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

Думаю, играли неплохо. И в первом тайме, и во втором тайме были моменты хорошие. У Дзюбы и Заболотного были моменты, не повезло.

Доволен игрой и доволен победой. Заслуженно победили. Поздравляю команду, ребята молодцы. Причины недовольства работой арбитра? Были недовольны последовательностью решений. Думаю, это нормально, что были эмоции в матче.

Шатов? Он несколько дней уже тренируется. Сегодня в футбол было сложно играть, тяжелейшее поле. Много было борьбы, таким игрокам, как Шатов, тяжело на таком комбинировать.