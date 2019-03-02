Симонян: «Удивлен современными условиями в „Спартаке“»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян побывал на клубной базе в Тарасовке и поделился своими впечатлениями.

Не то слово, насколько я рад (побывать в Тарасовке). Я сильно удивлен и сильно рад тому, что, если сравнивать былое время с сегодняшним, команда готовится в суперсовременных условиях. Времена меняются, это вполне закономерно. Я благодарен руководству, особенно Олегу Георгиевичу (Кононову) за то, что он нас пригласил. Естественно, никаких нравоучений на встрече с командой мы делать не будем. Они знают, как играть в футбол, какие задачи перед ними стоят. А мы просто пообщаемся, вспомним, расскажем о некоторых приятных событиях.