Симонян: «Удивлен современными условиями в „Спартаке“»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян побывал на клубной базе в Тарасовке и поделился своими впечатлениями.
Не то слово, насколько я рад (побывать в Тарасовке). Я сильно удивлен и сильно рад тому, что, если сравнивать былое время с сегодняшним, команда готовится в суперсовременных условиях. Времена меняются, это вполне закономерно. Я благодарен руководству, особенно Олегу Георгиевичу (Кононову) за то, что он нас пригласил. Естественно, никаких нравоучений на встрече с командой мы делать не будем. Они знают, как играть в футбол, какие задачи перед ними стоят. А мы просто пообщаемся, вспомним, расскажем о некоторых приятных событиях.
Ранее бывший тренер «Спартака» Олег Романцев также поделился впечатлениями.
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Пригласил? Я думал он там после чемпионства имени Юбилея Симоняна двери ногой открывает, а он радуется, что его новичок клуба удосужился пригласить. Это самого-то почётного члена клуба. Действительно "Времена меняются, это вполне закономерно" .... для свинарника.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1105248/simonyan-nikita-spartak
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Пригласил? Я думал он там после чемпионства имени Юбилея Симоняна двери ногой открывает, а он радуется, что его новичок клуба удосужился пригласить. Это самого-то почётного члена клуба. Действительно "Времена меняются, это вполне закономерно" .... для свинарника.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1105248/simonyan-nikita-spartak