«Лейпциг» минимально одолел последнюю команду Бундеслиги

В матче 24-го тура Бундеслиги «Нюрнберг» дома проиграл «Лейпцигу».
Таким образом, «Лейпциг» временно перемещается на третье место, набрав 45 очков. У «Нюрнберга» остается 13 баллов и последняя позиция.
Нюрнберг, стадион «Макс Морлок Штадион».
«Нюрнберг» - РБ «Лейпциг» - 0:1 (0:1)
Гол: Клостерманн 40
Нереализованный пенальти: Беренс 10
«Нюрнберг»: Матениа, Валентини, Мюль, Эвертон, Лайбольд, Кубо (Кнолл 81), Лёвен, Эррас, Беренс, Керк (Мисиджан 66), Ишак
Главный тренер: Минтал Марек.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Адамс, Кампль (Мукиеле 90+2), Забитцер (Брума 90+3), Лаймер, Поульсен, Кунья (Ильзанкер 86)
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждения: Конате 8, Лайбольд 36, Забитцер 52, Беренс 57, Кампль 70
Судья: Шлагер Даниэль.
Накануне дортмундская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу» (1:2).