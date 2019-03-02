Марез: «Сложно играть против команды, которая постоянно обороняется»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Борнмутом».
Сложно играть против команды, которая постоянно обороняется. Нам необходимо было набраться терпения и ждать своего шанса. У нас было достаточно моментов. Минимальная разница в счете - это всегда опасно, поскольку соперник может забить в любой момент. Но по большому счету у них не было опасных моментов.
Владение мячом: 18% - 82%
Удары: 0 - 23
Удары в створ: 0 - 7
угловые: 0 - 14
Фолы: 7 - 7
Созданные шансы: 0 - 17
Удары из пределов штрафной: 0 - 13
Передачи: 100 - 735
Точность передач: 56% - 91%
Владение мячом: 18% - 82%
Удары: 0 - 23
Удары в створ: 0 - 7
угловые: 0 - 14
Фолы: 7 - 7
Созданные шансы: 0 - 17
Удары из пределов штрафной: 0 - 13
Передачи: 100 - 735
Точность передач: 56% - 91%