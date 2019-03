Пике снялся в рекламном видеоролике каталонского туризма

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал лицом рекламной кампании каталонского туризма. Футболист снялся в ролике с рассказом о лучших туристических местах Каталонии.

.@FCBarcelona soccer star 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗿𝗱 𝗣𝗶𝗾𝘂𝗲́ (@3gerardpique) loves challenges. Putting himself to the test, surpassing himself, growing...and he has a challenge for you: to discover the richness and diversity of his homeland, Catalonia. What do you say? #ACCEPTTHECHALLENGE? pic.twitter.com/NBQuoPoa2r