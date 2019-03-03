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Противоречивые легенды. Их обожали и ненавидели

03 марта 2019, 18:44
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий
Тотти Франческо
Тотти Франческо
Нападающий

Провокаторы, но одновременно великие футболисты – «Соккер.ру» собирает чемпионов с плохой репутацией. 

Немного одновременно легендарных и противоречивых. Ведь это не костоломы от безысходности – иначе не умели, как Винни Джонс. И не Ди Канио с Кантона. Эрик скорее как Златан – длинный язык и жесткое топтание соперников в стиле раннего Зидана. А Паоло получил приз за «Честную игру», когда отказался забивать после травмы вратаря и взял мяч в руки. Многие вызывали смешанные чувства. 

Те же Зидан и Симеоне чередовали свинское и нормальное поведение. Кан часто орал, но в силу позиции ломать людей не мог. Одновременно все названные были настоящими чемпионами. Также есть ряд противоречивых звезд, которые на статус легенд из легенд не тянут, как Диего Коста, Балотелли, Сэвидж, Кассано, Монтеро, Бартон и многие, многие другие. А Гаттузо за его поведение скорее даже уважали. 

Но хуже всех смотрятся не отчаянные костоломы, а люди, которые всегда искали оправдания непотребному поведению на поле или за его пределами. И которые каждый раз намекали, что их нагло оклеветали – ничего дурного не делали. 

Серхио Рамос 

Почему Рамос ведет себя порой как первобытный человек? Одна из причин – воспитание в стиле Маугли. Чемпион мира окончил школу в 28 лет. В 28 лет. Среднюю школу. В 21 веке. В Испании. С пеленок в футболе – бросил учебу, чтобы заколачивать миллионы и заработать их для «Севильи». Потом тащил «Реал», выиграл гору титулов со сборной Испании.

Много лет назад был куда сильнее, как защитник, чем сейчас. Обучали побеждать любой ценой – современный гладиатор с красными и желтыми карточками. Его чемпионский лик не обезображен благородностью – не испанский Мальдини или Дзанетти. Рамосу явно в кайф нарушать правила. Так часто использовать грязные приемы может только парень, которому победы важнее репутации, а конфликты приносят садистское удовольствие. 

Диего Марадона

Употребление тяжелых наркотиков влияет на когнитивные способности мозга. Проще говоря, тупеет человек, меняется реакция. Обходите вещества стороной, не слушайте басни об отсутствии вреда – никто не знает, как сработает именно ваш мозг. И хотя Марадона в молодости быстро соображал, с возрастом скатился. 

Теперь, судя по новым выходкам, страдает алкоголизмом. Но дело не только в зависимостях, влияющих на поведение. Марадона всегда был мерзким. Изменял жене, бил любовниц, использовал допинг, не признавал детей, едва не умер из-за ожирения. Забивал рукой, участвовал в драках на поле. Речь об одном из величайших, но Диего такой Диего – раз и навсегда. 

Патрик Виейра и Рой Кин

И в дуэте, и отдельно будущие тренеры выступали мерзко. Продукт системы английского футбола 90-х? Возможно, ведь что раньше было нормой – например, грубая игра против вратарей в штрафных, то сейчас будет наказано желтой карточкой и редко не практикуется. Также сейчас сложно представить, чтобы сознательно ломали соперника, как Рой Кин. 

С Виейра – чемпионом мира и Европы, ирландец частенько конфликтовал. Патрик умел сыграть грамотно, когда был в фазе Яя Туре в идеальной форме. Но когда в нем просыпался костолом, провокатор и склочный ворчун – начиналась атомная война на поле. В сердце «Арсенала» играл ключевой футболист, но карьеру провел противоречиво. У Кина больше хейтеров, но и Патрик – не подарок. 

Кеплер Лаверан Лима

Его обожали разве что фанаты Португалии и «Реала» в дни, когда играл великолепно. Но выпускник школы благородного футбола имени А. Бышовца тянет на легенду. Чемпион Европы – сыграл на турнире во Франции образцово, обладатель многих знатных трофеев с «Реалом», пускай в основе в финале ЛЧ 2014 играли Рамос и Варан. 

Но нагрешил Пепе на поле заметно. Заслужил репутацию не просто симулянта и провокатора, а настоящего психопата. По делу, ведь держать себя в руках не умел. Заучил все эти ходы давным-давно, еще в составе «Порту». Вчера в дерби с «Бенфикой» Пепе снова попробовал использовать наглую симуляцию. Упал на землю, хотя его никто не коснулся. Мужику 36 лет, а как капризный ребенок! 

Джон Терри

Фанаты «Челси» обожают, а остальные? Легендарный защитник «Спартака» немало нагрешил. В буквальном смысле «легендарный», ведь не сыграл за москвичей ни минуты. А в «Челси» Терри наломал дров. Были наглые фолы, грубость, оскорбления  соперников – карали только в случае расовых нападок, остальные прощали. 

Также Терри додумался загулять с девушкой друга при беременной жене. Классика плохого жанра. И с представителями старой дикой школы английского футбола – те что пили страшно, хулиганили ярко, в современной Великобритании борются. Капитан Терри поплатился местом в сборной, а к высушиванию его подмоченной репутации подключали профессионалов и платили им за это деньги. 

Марко Матерацци

У Марко, наверное, не больше проступков, чем у Зидана. Но Зинедина не ненавидели даже в Италии. Скорее благодарили за тот удар головой в ответ на оскорбление сестры француза со стороны Марко. Не великий защитник, но из-за травмы Несты – не везло Сандро на чемпионатах мира, Матерацци оказался в основе будущих обладателей трофея в Германии. И его действия выручили команду Липпи.

А в «Интере» Матерацци не только подружился с Моуриньо – прощались со слезами, обняв друг друга, не только выиграл ЛЧ вдобавок к горе итальянских титулов, но и совершил немало поступков, пересмотрев которые, увидите учителя Серхио Рамоса. Марко за пределами поля, если верить рассказам тех, кто его знает, другой. Но репутацию не спасти. Для многих в мире футбола манера действий Матерацци – пример дурного поведения. 

Луис Суарес

Странность в выходках Луиса – бессмысленные. Вредили чаще всего строго самому уругвайцу. Провокации Рамоса часто с целью выбить соперника так, чтобы арбитр не заметил. Месси вчера мог неудачно упасть после неожиданной подножки и получить сложную травму. А у Суареса все его скандалы тупейшие. 

Кроме игры рукой, конечно же – там повезло. А так наступал на соперников, был наказан за расистские выпады. Кусался дважды. «Барселона» прописала пункт об укусах в контракте? Такие детали обычно не раскрывают, но явно вылечили склонность Суареса к длительным дисквалификациям. Если Луиса поставить в рамки, останется симулянтом, но хотя бы зубы не подключает.

Франческо Тотти

Как в бородатом анекдоте про Моисея. Тотти достаточно долго водил нас по сезонам Серии А – до сорока лет, чтобы не осталось никого, кто помнит, как Франческо себя вел раньше. Остался в памяти великий капитан, самый возрастной автора гола в ЛЧ, чемпион мира, последний римский император. Человек, который круто реагирует на собственную тупость – Франческо книжки с анекдотами о себе издавал. 

Зато на поле соображал гениально. Но, как Рамос с Марадоной, слишком рано оказался в профессиональном взрослом футболе. Еще один плохо воспитанный мальчишка. Нападающий плевал в соперников, бил исподтишка, устраивал конфликты. Выживал тренеров. О молодом Тотти многие отзывались негативно. Но Франческо повезло с женой. Илари Блази сообразительнее, чем муж. Многое сделала, чтобы к 40 годам у Ческо была более-менее хорошая репутация. 

Футболу пора окультуриться?

Насмотревшись на провокации, симуляции, грубейшие фолы и разные выходки, хочется призвать ФИФА и УЕФА разработать этический кодекс для футбола. И воспитывать новые поколения игроков иначе. Очевидно, что в нашем виде просто не заведено быть честным. Не клеймят за мерзкие поступки, не стыдно быть такими. 

Многими тренерами поощряется подлое поведение. Забить рукой и не признаться? У легенд, вроде Анри или Месси, бывало, не только у Марадоны. Достойно проигрывать умеют единицы. Если пенальти «левый» - форвард не признается. Время тянут, за арбитрами бегают. Провокации, пока судья не видит, и оскорбления матерей, дочерей или сестер – обычное дело. 

Исковеркали под себя: «Футбол – игра джентльменов, в которую играют хулиганы». Но хулиганы разные бывают. Одно дело – жестко бороться до конца, другое – банально удовлетворять потребность человека в доминировании, унижая соперников или вредя их здоровью. УЕФА надо бороться с симуляциями и различными выходками в стиле той, что Рамос провернул против «Аякса».

Серхио впаяли два матча дисквалификации, но никто не подумал, что его фол ради обнуления карточек мог привести к травме соперника. И как бы тогда исправили ситуацию? Никак. В футболе многим не плевать только на себя, и от этого репутация вида спорта страдает. Причем огорчает именно то, что все перечисленные выше спокойно могли выигрывать трофеи с уважением к себе и соперникам.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   757 / 886
вчера в 19:32
История забудет их имена хоть стопятьсот тыщ трофеев возьмут,потому что грязные они и их выигрыши. Пеле помнят все, Беккенбаура, Рональдиньо, Зубастик и даже Марадону все помнят. А кто помнить грязных костоломов десятилетней давности?
борька
борька
   187 / 886
вчера в 12:54
Такой наш мир, смеемся,пакостим,рассуждаем,страдаем,боремся!Круговорот!
GKN
GKN
   434 / 886
вчера в 12:36
Грубость на поле не идет на пользу игре. То, что в хоккее органично смотрится как часть шоу, в футболе недопустимо!
Cvota
Cvota
вчера в 12:21
Рамос хорош! И его командные трофее, это итог работы его на поле! Думаю в ближайшие лет 20-30 его ни кто не переплюнет.
Бильге Октай
Бильге Октай
   244 / 886
вчера в 05:38
суарес кусался не дважды .... заработал 7 матчей дисквы за укус баккала в голландии .... 10 матчей за укус ивановича .... по кьеллини все помнят .... а в целом сми ему приписывают восемь укусов .............если девятым загрызет рамоса никто против не будет
Олег Кожан
Олег Кожан
   835 / 886
03 марта в 23:22
мне из современников сразу представляютя Пепе и Рамос, когда говорят о костоломах.
BARCDJIN
BARCDJIN
   81 / 886
03 марта в 23:12
Косоглазая зла на Суареса тот трехи в Реал грузит да и Джина страшна она боится...Да и вообще его все на свете боятся....

а-аха)
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   651 / 886
03 марта в 22:34
Хороший,доказательный разбор футбольных негодяев. Но двое всё-таки выделяются: капитан Реала Рамос и идиот(в человеческом смысле) Марадона.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   67 / 886
03 марта в 22:30
Самый подлейший из всех Рамос.Незаметно в каждой игре старается нанести травму лидерам соперника-Месси,Салах итд.Как Ленгле вчера дал сзади по башке Рамосу,так с ним надо поступать.Мужчина так не поступает а трус.
Bullкин
Bullкин
   441 / 886
03 марта в 21:50
Среди списка великих одно ничтожество - матерацци. Наказание ему - забвение!
Верг
Верг
   359 / 886
03 марта в 21:29
насекомое вроде матерацци как то диссоциирует со всеми в списке. Виера и кин самые свирепые.
Nety-net
Nety-net
03 марта в 20:35
4 лиги чемпионов, 2 евро и 1 мир. Легенда легенд.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
03 марта в 20:09
Тотти!
No problem
No problem
   40 / 886
03 марта в 19:52
В место того бедолаги,которого Пепе буквально чуть не зарыл в газон,должен был быть Кусарес...
мало того что психованный пёс,так ещё и знатный нырдуль и хомяк.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
03 марта в 18:58
А где Вернблум,Дзагоев,Акинфеев,Васек????
Так себе статейка ,наркотики не вредят тому кто их употребляет ,наркотики вредны пустым и неуверенным в себе людям.
до уровня Джоржа Беста многим в этой статье очееь далеко....
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