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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Игроки «Реала» недовольны Бэйлом

вчера, 08:22

Внутри коллектива мадридского «Реала» назревает конфликт.

Многие футболисты команды негативно относятся к полузащитнику Гарету Бэйлу. Игроки были недовольны тем, что валлийца включили в стартовый состав на матч Примеры с «Барселоной». Бэйл провел на поле 61 минуту и был заменен, а затем сразу же отправился домой, даже не дождавшись окончания игры. Ранее появлялась информация о том, что хавбек недоволен своим положением в клубе.

Отмечается, что игроки недовольны также и главным тренером Сантьяго Солари.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   231 / 887
вчера в 20:54
Все не довольны,а я доволен!😂😂😂😂😂
dok66
dok66
   352 / 887
вчера в 19:27
Кончилось его время в Реале . Пора уходить
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Funny_Smailik
   753 / 887
вчера в 18:52
У Бэйла английский стиль игры, бей беги с навесами, выбеганием без паса, да и к тому же он сильно сдал после травм. Плюс ко всему прочему, в Англии несколько иначе относятся к поражениям, там это просто бизнес, кровь и жилы на поле не рвут. Помню последний раз бунтовавшими, слишком эмоционально реагировавшими были Дрогба и Баллак :)
Правильно говоришь, в АПЛ не приветствуется победа любой ценой, исключения только команды с испаногворящими тренерами (симуляции, провокации противника).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
вчера в 17:24
Как пауки в банке...
Mi6
Mi6
   377 / 887
вчера в 16:58
Слуц вам в помощь
berda2003
berda2003
   487 / 887
вчера в 16:43
зажрались ребята...
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
вчера в 16:41
Гарету уже давно надо в АПЛ
Incredulous
Incredulous ответил Colchoneros
   161 / 887
вчера в 14:45
Крысы пожирают друг друга - это не может не радовать!
Не может не радовать тот факт, что болельщики Атлетико до сих пор не могут отойти от двух проср..нных финалов ЛЧ Реалу.
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 887
вчера в 14:39
Крысы пожирают друг друга - это не может не радовать!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил наблюдатель_13
   84 / 887
вчера в 14:38
Бэйлу давно пора уходить, в идиале ему не надо было переходить в Реал, не его стиль игры в Испании, сколько бы он не старался, хотя и старается он не очень. В Ла Лиге лучше приспосабливаются техничные игроки, обладающие коротким пасом и дриблингом, багунам вроде Бэйла подойдёт АПЛ либо Бундеслига.
Злая наблюдательница сливочного склепа..
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 14:29
Бэйл превратился в болячку для клуба, зачем его держать если от него только один ущерб.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   535 / 887
вчера в 14:22
Бэйлу давно пора уходить, в идиале ему не надо было переходить в Реал, не его стиль игры в Испании, сколько бы он не старался, хотя и старается он не очень. В Ла Лиге лучше приспосабливаются техничные игроки, обладающие коротким пасом и дриблингом, багунам вроде Бэйла подойдёт АПЛ либо Бундеслига.
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Валерон
   535 / 887
вчера в 14:19
Очередная жертва сливочного кладбища. Земля пухом твоей карьере 1989-2013 Даже бомбы сброшенные на Хиросиму и Нагасаки не забрали столько жизней сколько бездарный базар забрал своей бездумной и хаотичной скупкой.
Ты хотя бы имей совесть не сравнивать убитых тысячами людей с футболом. Не очень уместная шутка, шутник мля.
Artuom
Artuom
   269 / 887
вчера в 14:07
А где недовольство слабаком Асенсио? Где недовольство часто привозящим Рамосом? И т.д.

Умница Васкес + мальчик Асенсио в лиге на двоих имеют 8 результативных действий, а у Бэйла 9. В ЛЧ у них же вместе 3 рез. действия, а у Бэйла 5. Но при этом именно Бэйл во всём виноват )))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Incredulous
   84 / 887
вчера в 14:04
Про хаотичную скупку это ты про Барселону видимо имел ввиду. Посмотри трансферы Барселоны и Реала за последние лет 5, и может до тебя хоть что-то дойдет. Хотя для этого думать нужно, а судя по твоим комментам тебе это не грозит.
А что говорить о трансферах - Бэйл, Данило, Хамес , Иско, Себальос, Чичарито = все девочки уже испорчены...


а-а-ха)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   297 / 887
вчера в 13:31
У Бэйла английский стиль игры, бей беги с навесами, выбеганием без паса, да и к тому же он сильно сдал после травм. Плюс ко всему прочему, в Англии несколько иначе относятся к поражениям, там это просто бизнес, кровь и жилы на поле не рвут. Помню последний раз бунтовавшими, слишком эмоционально реагировавшими были Дрогба и Баллак :)
egoos
egoos
   348 / 887
вчера в 13:22
Бэйл- белая ворона. Ему, обратно, в туманный альбион давно пора.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   112 / 887
вчера в 12:55
Девчата щас ещё между собой подерутся.
Да причём тут Бейл??
Проблема в том что из-за видеоповторов судьи не могут полноценно помогать Реальке.
neomessi
neomessi ответил Ron09
   142 / 887
вчера в 12:48
Это обидно! Согласен.
Поэтому некоторые болельщики Реала как и Перес маразматики))
Ron09
Ron09 ответил neomessi
   469 / 887
вчера в 12:45
Обидно что игрок выдает лучший матч когда надо а его быстро списывают (((
neomessi
neomessi ответил Ron09
   142 / 887
вчера в 12:44
Спасибо 🤘
neomessi
neomessi ответил Ron09
   142 / 887
вчера в 12:44
Да ладно тебе)))
Надо же потроллить))))
Ron09
Ron09 ответил neomessi
   469 / 887
вчера в 12:43
Добавил )))
neomessi
neomessi ответил Ron09
   142 / 887
вчера в 12:43
Надо было еще добавить гол в ворота матрасников в финале ЛЧ.
Или можно еще, скорость рывка против Бартры в финале кубка короля.
Вот что я заметил, Бейл исключительно финальный игрок! Он показывается себя именно в финалах. Когда остальные игроки уходят на второй план.
Ron09
Ron09 ответил neomessi
   469 / 887
вчера в 12:41
По факту говори а свои сказки расскажи в школе.
neomessi
neomessi ответил Слайш
   142 / 887
вчера в 12:39
Бедный Перес, сейчас он стал маразматиком!!!!
А когда он для вас купил три кубка ЛЧ то все говорили что он топчик , крутой президент, а сейчас он стал маразматиком😏, неблагодарные вы......
d_fincher
d_fincher
   400 / 887
вчера в 12:28
Без Зидана и Роналду Реал похож на злую панду.
Слайш
Слайш
   522 / 887
вчера в 12:26
Бэйл до сих пор в команде только из-за маразматика переса.. Старый дундук никак не хочет признавать ошибку, что его покупка за сто лямов себя не оправдала..
Incredulous
Incredulous ответил Валерон
   161 / 887
вчера в 12:14
Про хаотичную скупку это ты про Барселону видимо имел ввиду. Посмотри трансферы Барселоны и Реала за последние лет 5, и может до тебя хоть что-то дойдет. Хотя для этого думать нужно, а судя по твоим комментам тебе это не грозит.
Incredulous
Incredulous ответил BARCDJIN
   161 / 887
вчера в 12:10
Ну так заберайте его к своим "мужикам" раз он так хорош.
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