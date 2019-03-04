Игроки «Реала» недовольны Бэйлом

вчера, 08:22

Внутри коллектива мадридского «Реала» назревает конфликт.

Многие футболисты команды негативно относятся к полузащитнику Гарету Бэйлу. Игроки были недовольны тем, что валлийца включили в стартовый состав на матч Примеры с «Барселоной». Бэйл провел на поле 61 минуту и был заменен, а затем сразу же отправился домой, даже не дождавшись окончания игры. Ранее появлялась информация о том, что хавбек недоволен своим положением в клубе.

Отмечается, что игроки недовольны также и главным тренером Сантьяго Солари.