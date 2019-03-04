Игроки «Реала» недовольны Бэйлом

Внутри коллектива мадридского «Реала» назревает конфликт.
Многие футболисты команды негативно относятся к полузащитнику Гарету Бэйлу. Игроки были недовольны тем, что валлийца включили в стартовый состав на матч Примеры с «Барселоной». Бэйл провел на поле 61 минуту и был заменен, а затем сразу же отправился домой, даже не дождавшись окончания игры. Ранее появлялась информация о том, что хавбек недоволен своим положением в клубе.
Отмечается, что игроки недовольны также и главным тренером Сантьяго Солари.
Умница Васкес + мальчик Асенсио в лиге на двоих имеют 8 результативных действий, а у Бэйла 9. В ЛЧ у них же вместе 3 рез. действия, а у Бэйла 5. Но при этом именно Бэйл во всём виноват )))
Умница Васкес + мальчик Асенсио в лиге на двоих имеют 8 результативных действий, а у Бэйла 9. В ЛЧ у них же вместе 3 рез. действия, а у Бэйла 5. Но при этом именно Бэйл во всём виноват )))
а-а-ха)
а-а-ха)
Да причём тут Бейл??
Проблема в том что из-за видеоповторов судьи не могут полноценно помогать Реальке.
Да причём тут Бейл??
Проблема в том что из-за видеоповторов судьи не могут полноценно помогать Реальке.
Поэтому некоторые болельщики Реала как и Перес маразматики))
Поэтому некоторые болельщики Реала как и Перес маразматики))
Надо же потроллить))))
Надо же потроллить))))
Или можно еще, скорость рывка против Бартры в финале кубка короля.
Вот что я заметил, Бейл исключительно финальный игрок! Он показывается себя именно в финалах. Когда остальные игроки уходят на второй план.
Или можно еще, скорость рывка против Бартры в финале кубка короля.
Вот что я заметил, Бейл исключительно финальный игрок! Он показывается себя именно в финалах. Когда остальные игроки уходят на второй план.
А когда он для вас купил три кубка ЛЧ то все говорили что он топчик , крутой президент, а сейчас он стал маразматиком😏, неблагодарные вы......
А когда он для вас купил три кубка ЛЧ то все говорили что он топчик , крутой президент, а сейчас он стал маразматиком😏, неблагодарные вы......