Минское «Динамо» подписало Чочиева

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Сегодня минское «Динамо» подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым. Игрок пришел в наш клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона.#fcdm1927 #межсезоньеДинамо pic.twitter.com/AVs6hj0Qwf

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