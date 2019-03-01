Экс-игрок ЦСКА Оланаре перешел в китайский клуб

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 71’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 74’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 30’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

Экс-игрок ЦСКА Оланаре перешел в китайский клуб

01 марта 2019, 16:48

Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре стал игроком «Сичуан Лонгфор». Китайский клуб подписал 24-летнего нигерийца на правах свободного агента.

Последним клубом Оланаре был израильский «Бейтар», за который он провел 4 матча и забил 1 гол.

Также сегодня стало известно, что бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перешел в китайский клуб «Чанчунь Ятай»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиПирло может возглавить команду «Ювентуса» U-23
Сегодня, 13:03 Комментарии2
ОфициальноБывший игрок «Спартака» Хурадо продолжит карьеру в Китае
01 марта Комментарии13
ОфициальноВоспитанник ЦСКА Тхань-Лонг продолжит карьеру в «Гранаде»
01 марта Комментарии17
ОфициальноМинское «Динамо» подписало Чочиева
28 февраля ФотоКомментарии3
Официально«Шахтер» приобрел вингера молодежной сборной Бразилии
28 февраля Комментарии7
«Рома» выкупила права на Кристанте
28 февраля Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Т34
Т34
   21 / 882
02 марта в 08:49
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил ОлегаТэ
       2 / 882
    02 марта в 08:16
    Может, хватит уже позорить имя Легендарного Танка Победы своими "недалёкими" постами? "Какой ты, на фиг, танкист?"
    Они тут семейкой сидят и по веткам прыгают :) Тайм аут сын этого хряка :)
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил Т34
       230 / 882
    02 марта в 07:52
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ ответил Т34
         230 / 882
      02 марта в 03:38
      Это та половина состава которая вас и бомжей драла? Другая половина еще больше надерет.
        ОлегаТэ
        ОлегаТэ ответил mangoх12
           230 / 882
        02 марта в 03:28
        свиньи тут что то бормочут, надо им напомнить- у нас один бракованный попался просто реально нужен был нап подписывали на флажке уже , но мы от него быстро избавились у самих же 99% таковых)) спросите у фратрии )
        Дружище, вопрос мимо кассы. Пятачки брёвна в собственных глазах разворачивают в бинокли в поисках блох на теле ЦСКА. Жалко их...
        ОлегаТэ
        ОлегаТэ ответил makkie
           230 / 882
        02 марта в 03:18
        Ага, только они забивают поболее ваших оланар - Зе Луиш, Адриано, Ханни...
        То есть, примерно столько, сколько один Чалов? =D =D =D
        SHMEL
        SHMEL ответил Т34
           46 / 882
        02 марта в 00:06
        Это та половина состава которая вас и бомжей драла? Другая половина еще больше надерет.
          SHMEL
          SHMEL ответил Т34
             46 / 882
          02 марта в 00:00
          Это та половина состава которая вас и бомжей драла? Другая половина еще больше надерет.
          Ха-ха,драла,это так теперь называется....Принять по самые помидоры от соперника,а потом выйти и гордо заявить:"Мы вас драли..."
          Дралки-то выросли или в бане у глушака поотваливались?
          Абрамс,не смеши мои подковы,ты такой смешной...
          SHMEL
          SHMEL ответил makkie
             46 / 882
          01 марта в 23:57
          Ага, только они забивают поболее ваших оланар - Зе Луиш, Адриано, Ханни...
          Это что за пациентов Кащенко ты мне тут перечислил?Какой у них диагноз?Как минимум свинка...
          ЦCКА навсегда
          ЦCКА навсегда
             2 / 882
          01 марта в 19:14
          Удачи в Китае! Пищевику позор!
          makkie
          makkie ответил SHMEL
             22 / 882
          01 марта в 18:37
          Мы от него вовремя избавились,а вот у вас таких (да и откровенно похуже) полсостава.
          Ага, только они забивают поболее ваших оланар - Зе Луиш, Адриано, Ханни...
          mangoх12
          mangoх12
             17 / 882
          01 марта в 18:32
          свиньи тут что то бормочут, надо им напомнить- у нас один бракованный попался просто реально нужен был нап подписывали на флажке уже , но мы от него быстро избавились у самих же 99% таковых)) спросите у фратрии )
          time out
          time out
             27 / 882
          01 марта в 18:30
          С конским табуном еще и козлы пасутся.
          Т34
          Т34 ответил SHMEL
             21 / 882
          01 марта в 18:28
          Я тебе что половину состава перечислять должен?Хотя что это я,о чем можно со свиньёй разговаривать...
          Это та половина состава которая вас и бомжей драла? Другая половина еще больше надерет.
          SHMEL
          SHMEL ответил Т34
             46 / 882
          01 марта в 18:25
          И кто же это похуже? Хотя, что с конем разговаривать, у них в табуне все лучшие, все звезды. А всякие Олонаре, Траоре это случайность, это не к коням относится.
          Я тебе что половину состава перечислять должен?Хотя что это я,о чем можно со свиньёй разговаривать...
          Т34
          Т34 ответил SHMEL
             21 / 882
          01 марта в 18:24
          Мы от него вовремя избавились,а вот у вас таких (да и откровенно похуже) полсостава.
          И кто же это похуже? Хотя, что с конем разговаривать, у них в табуне все лучшие, все звезды. А всякие Олонаре, Траоре это случайность, это не к коням относится.
          SHMEL
          SHMEL ответил makkie
             46 / 882
          01 марта в 18:09
          Кони его планировали через пару лет в Барсу за 50 млн продать, ага :)
          Мы от него вовремя избавились,а вот у вас таких (да и откровенно похуже) полсостава.
          Footbolista
          Footbolista
             4 / 882
          01 марта в 17:47
          Кони недавно чего то насчет Китая кукарекали)...накукарекали лошади)...
          161регион
          161регион
             7 / 882
          01 марта в 17:28
          Копченый только в китае и пригодился
          time out
          time out
             27 / 882
          01 марта в 17:24
          А сколько гонору было, когда этот вороной конь пришел в конюшню! Но случился облом, Гинер промахнулся! Зато всё племя Олонаре, как он говорил, болеет за цска)))
          makkie
          makkie
             22 / 882
          01 марта в 17:20
          Кони его планировали через пару лет в Барсу за 50 млн продать, ага :)
          Felipe Rivera CVBP
          Felipe Rivera CVBP
             49 / 882
          01 марта в 17:19
          Ну, по крайней мере это не вторая китайская лига.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             3 / 882
          01 марта в 17:12
          у Гинера чуйка давно пропала,теперь только шлак берет
          kotmyshka
          kotmyshka
             172 / 882
          01 марта в 17:07
          подзаработает
          Jum13
          Jum13 ответил FILL3286
             18 / 882
          01 марта в 17:03
          у конебомжей одна дорога китай это толь брак в монако,который абромович провернул сделку
          Филя - у свиней дорога туда же. Вон чуть ниже об этом написано )))
          Jum13
          Jum13
             18 / 882
          01 марта в 17:02
          Откуда ушёл - туда и пришёл )))
          Leha-ha50
          Leha-ha50
             11 / 882
          01 марта в 17:01
          Пофиг как то!!!
          FILL3286
          FILL3286
             15 / 882
          01 марта в 16:52
          у конебомжей одна дорога китай
          это толь брак в монако,который абромович провернул сделку
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100