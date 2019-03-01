Экс-игрок ЦСКА Оланаре перешел в китайский клуб

Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре стал игроком «Сичуан Лонгфор». Китайский клуб подписал 24-летнего нигерийца на правах свободного агента.
Последним клубом Оланаре был израильский «Бейтар», за который он провел 4 матча и забил 1 гол.
L’attaquant nigérian Aaron #Olanare (Beitar Jérusalem) repart en Chine et signe au #SichuanLongfor. pic.twitter.com/gdKdjm9kNX— 100% Mercato (@100Mercato) 1 марта 2019 г.
Также сегодня стало известно, что бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перешел в китайский клуб «Чанчунь Ятай».
"Какой ты, на фиг, танкист?"
"Какой ты, на фиг, танкист?"
Вот типичные игроки пищевика после матча.
Вот типичные игроки пищевика после матча.
Дралки-то выросли или в бане у глушака поотваливались?
Абрамс,не смеши мои подковы,ты такой смешной...
Дралки-то выросли или в бане у глушака поотваливались?
Абрамс,не смеши мои подковы,ты такой смешной...
это толь брак в монако,который абромович провернул сделку
это толь брак в монако,который абромович провернул сделку