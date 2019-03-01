Экс-игрок ЦСКА Оланаре перешел в китайский клуб

01 марта 2019, 16:48

Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре стал игроком «Сичуан Лонгфор». Китайский клуб подписал 24-летнего нигерийца на правах свободного агента.

Последним клубом Оланаре был израильский «Бейтар», за который он провел 4 матча и забил 1 гол.

Также сегодня стало известно, что бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перешел в китайский клуб «Чанчунь Ятай».