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Бербатов: «Было бы хорошо увидеть в „Реале“ Моуриньо»

вчера, 19:00

Известный в прошлом болгарский нападающий Димитар Бербатов хочет, чтобы в «Реал» вернулся португалец Жозе Моуриньо, о чем в последнее время ходит всё больше разговоров.

Моуриньо считается фаворитом на замену Сантьяго Солари, и было бы хорошо, если бы он вернулся. 

В «Реале» сейчас явно что-то не так. У них по-прежнему сильный состав на бумаге, но почему-то этого не видно на поле. Возможно, после трех побед в Лиге чемпионов игроки утратили мотивацию.

Моуриньо знает, как побеждать, а это сейчас необходимо «сливочным».

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   248 / 1052
сегодня в 01:20
Реал в больших трудностях.
борька
борька
   167 / 1052
вчера в 21:23
Поживем, увидем, но Зидан уже не вернется! А менять нужно состав игроков процентов на 80
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   98 / 1052
вчера в 20:38
А может, лучше Слуцкого... )))
Байкал-38.
Байкал-38.
   38 / 1052
вчера в 19:36
Я тоже хочу увидеть унижение маура
Трубадур
Трубадур
   264 / 1052
вчера в 19:01
Моуриньо мотивирует на ура.
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