Бербатов: «Было бы хорошо увидеть в „Реале“ Моуриньо»

Известный в прошлом болгарский нападающий Димитар Бербатов хочет, чтобы в «Реал» вернулся португалец Жозе Моуриньо, о чем в последнее время ходит всё больше разговоров.

Моуриньо считается фаворитом на замену Сантьяго Солари, и было бы хорошо, если бы он вернулся.

В «Реале» сейчас явно что-то не так. У них по-прежнему сильный состав на бумаге, но почему-то этого не видно на поле. Возможно, после трех побед в Лиге чемпионов игроки утратили мотивацию.

Моуриньо знает, как побеждать, а это сейчас необходимо «сливочным».