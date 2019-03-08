Сон: «Роналду - мой кумир, он очень много работает над собой»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон признался, что он старается брать пример с форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который, по мнению корейца, не ограничился лишь использованием своего таланта, но и приложил к нему много работы.

Я знаю, что быть профессионалом - это больше, чем просто использовать свой талант. Профессионал - это мой кумир Роналду, который достиг всего даже скорее за счет работы, а не таланта.

Я вижу многих игроков, считающих, что одного таланта достаточно. Но это не так. Нужно работать над собой дополнительно.