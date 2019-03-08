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Сон: «Роналду - мой кумир, он очень много работает над собой»

вчера, 18:21

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон признался, что он старается брать пример с форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который, по мнению корейца, не ограничился лишь использованием своего таланта, но и приложил к нему много работы.

Я знаю, что быть профессионалом - это больше, чем просто использовать свой талант. Профессионал - это мой кумир Роналду, который достиг всего даже скорее за счет работы, а не таланта.

Я вижу многих игроков, считающих, что одного таланта достаточно. Но это не так. Нужно работать над собой дополнительно.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   1035 / 1052
сегодня в 03:55
Не сотвори кумира себе!
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   681 / 1052
сегодня в 00:03
Теперь мы догадуемся кто добавил в игре рукой,как его кумир,мастер пробирок!
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 1052
вчера в 22:48
Теперь понятно почему Сон так сильно прибавил в игре. У него правельный кумир.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1052
вчера в 21:33
Теперь по версии барсиков Сон голубой. Аха-ха)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   463 / 1052
вчера в 20:04
Сон прибавил в последние 2 сезона Стиль игры Сона и Роналду похожи только манера финтов немного отличается но смысл тот же убрать защитника или 2-х прюю
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   448 / 1052
вчера в 18:48
Молодец, Сон.
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