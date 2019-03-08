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Вальверде: «Возможно, однажды руководить „Барселоной“ будет женщина»

вчера, 17:15

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что в будущем женщины будут руководить мужскими футбольными командами.

Суть в том, что мир футбола сделал большой шаг вперед. С каждым годом женщин в футболе становится все больше. И этот процесс не остановить. Возможно, однажды руководить мужской командой «Барселоны» будет женщина.

Напомним, что недавно в Иране не показали матч «Баварии» из-за женщины-арбитра.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 22:19
Неужели свечку держал у президента клуба.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   164 / 1052
вчера в 20:58
наврял ли нырялду когда нибудь возглавит барсу он как игрок никакой а тренирушка физрук будет полюбому
Apsny
Apsny
   115 / 1052
вчера в 20:19
В Англии там уже давно так, в Германии).
311
311
   54 / 1052
вчера в 19:24
Пусть лучше трансвеститы руководят Барселоной!)
Майкл59ru
Майкл59ru
   423 / 1052
вчера в 19:17
Такой командой как Барселона никогда не будет руководить женщина. Для жещин нужны нежные,манерные,пафосные команды с женоподобными игроками,например Реал )
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   448 / 1052
вчера в 18:11
...а потом трансгендер... а потом просто транс...а потом гей..
При всей нелюбви к данному клубу, даже я тут против.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 17:58
Даже не удивлюсь если однажды в Барселоне будут играть одни девицы лёгкого поведения.
Glodor
Glodor
   153 / 1052
вчера в 17:54
Совершенно это ни к чему .
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 1052
вчера в 17:44
Место женщины дальняя комната
Romeo 777
Romeo 777
   382 / 1052
вчера в 17:41
И почему это сказал именно тренер Барселоны...
4RT
4RT
   397 / 1052
вчера в 17:39
Всех их с....ть научит правильно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1052
вчера в 17:32
Учитывая, что Барселона - европейская ЛГБТ-столица, подозреваю, что и не только женщина)
cevin cigan
cevin cigan
   118 / 1052
вчера в 17:28
Женщинам женщину!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1052
вчера в 17:24
спартаком будут руководить Блоссия и Марина.
волгoдoн
волгoдoн
   165 / 1052
вчера в 17:19
Смородская каталонского розлива)
ушлых женщин стало много
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