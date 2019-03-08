Вальверде: «Возможно, однажды руководить „Барселоной“ будет женщина»

вчера, 17:15

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что в будущем женщины будут руководить мужскими футбольными командами.

Суть в том, что мир футбола сделал большой шаг вперед. С каждым годом женщин в футболе становится все больше. И этот процесс не остановить. Возможно, однажды руководить мужской командой «Барселоны» будет женщина.

Напомним, что недавно в Иране не показали матч «Баварии» из-за женщины-арбитра.