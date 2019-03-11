ГлавнаяНовости

Врача «Зенита» по-прежнему не пускают к Кокорину

вчера, 12:50

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, по-прежнему не может получить медицинскую помощь от врача клуба, которого к нему не пускают. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Ранее Кокорин пожаловался, что получил ожоги в результате некачественно проведенного в изоляторе электрофореза.

– Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.

– То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?

– Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.

– Это сложность с допуском на стороне ФСИН?

– Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Башня телецентра в Самаре будет напоминать о матчах «Крыльев»
Сегодня, 16:14 ВидеоКомментарии3
«Уфа» подарит билеты на следующий матч, если обыграет «Ахмат»
Сегодня, 13:49 Комментарии7
На Евро-2020 в Петербурге будет порядка двух тысяч волонтеров
Сегодня, 13:31 Комментарии2
Набор волонтеров для Евро-2020 будет осуществлен в этом году
Сегодня, 11:44 Комментарии1
Ганчаренко и игроки ЦСКА поддержали травмированного Дзагоева
Вчера, 15:37 ВидеоКомментарии24
Завтра Черчесов назовет состав России на первые матчи отбора Евро-2020
10 марта Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил ПерекатиПоле
   517 / 1076
вчера в 17:23
А ведь могли тогда запросто и расстрелять .
дурман
дурман
   271 / 1076
вчера в 17:15
Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.

В Александру ???

Соккер, а он целился ???
борька
борька
   228 / 1076
вчера в 16:30
Дебелизм нынешней власти властьВоров!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 1076
вчера в 16:17
Вот Коко стулом чинуше по руке ударил, сидит пол года. Как тут не вспомнить, за что сидели основатели спартака:

"Кроме того, подсудимым инкриминировалось систематическое, с использованием служебного положения, расхищение спорттоваров на предприятиях промышленной кооперации. Товары сбывались посредством магазина общества «Спартак». Ущерб государству составил сумму в 160 тыс. рублей. В результате, как было указано в приговоре, Николай Старостин незаконно обогатился на сумму 28 тыс. рублей, Александр – на 12 тысяч, Петр и Андрей – на 6 тысяч рублей каждый. В результате подсудимые были осуждены по нескольким статьям УК РСФСР и приговорены к десяти годам лишения свободы, а также поражению в правах на пять лет с конфискацией имущества."
4RT
4RT
   382 / 1076
вчера в 15:48
Пусть воспользуется стулом
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 15:44
Слишком все это странно, прямо скажем...Как будто кто-то специально это делает! Наверное тот, кто реально ненавидит Кокорина за его прошлые деяния.
FK.ALANIA.
FK.ALANIA.
   781 / 1076
вчера в 15:37
Свободу пацанам
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:15
До маразма дошло.
handreb
handreb ответил cska plus
   127 / 1076
вчера в 15:13
Пашуля адаптировался, сказал, что ему и там неплохо.
В родную среду попал.
cska plus
cska plus ответил Аксинья
   16 / 1076
вчера в 15:12
А Мамаев то хоть живой там, а то про Пашу вообще молчок...
Пашуля адаптировался, сказал, что ему и там неплохо.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 15:12
Подселить врача к Кокоше в камеру - пусть лечит!
Знатог
Знатог
   512 / 1076
вчера в 15:07
А где все правозащёчники, которые озабочены правами заключённых?
1-й парень
1-й парень ответил Zenit_84
   39 / 1076
вчера в 15:07
Надо стулом кого-то стукнуть и пустят врача)
Стульев не хватит.
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 1076
вчера в 14:41
Надо стулом кого-то стукнуть и пустят врача)
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   445 / 1076
вчера в 14:40
Воровская верхушка еще со времен молодости старостина, когда он сидел за воровство у детей, болеет за спартак.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   33 / 1076
вчера в 14:29
все большие люди за Спартак,мелочь за болото
То что большие люди за спартак болеют, я не сомневаюсь. Иначе бы уже давно расформировали ваш тарасовский середняк за подкуп судей, договорняки, бронматан и прочие темные дела, не связанные с игрой на поле.
Egorium
Egorium
   168 / 1076
вчера в 14:24
Чувствуется рука фердуна.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1076
вчера в 14:21
Свиньи всех судей подкупили и на поле и в неволе.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Glodor
   90 / 1076
вчера в 14:11
Средневековье какое-то.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       17 / 1076
    вчера в 14:09
    Свиное судопроизводство такое же позорное, как и тарасовский проект.
    Bikzon
    Bikzon ответил Конунг Рагнар
       310 / 1076
    вчера в 14:00
    Славнов, а ты откуда это знаешь?
    От гуса пойета и его пятисот клонов.
    Aчиститель
    Aчиститель
       72 / 1076
    вчера в 13:58
    В СИЗО свиньи всем рулят, ихнего же болельщика стулом чпокнули.
    серый1925
    серый1925
       471 / 1076
    вчера в 13:56
    задолбали уже
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Bikzon
       1 / 1076
    вчера в 13:54
    Там врач тарасовский работает.
    Все они тарасовские костоломы. Гыгыгы
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       316 / 1076
    вчера в 13:47
    А что должны были, или у зенита и какорина свои другие законы.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       400 / 1076
    вчера в 13:47
    Это проблемы Кокорина.
    Питермен
    Питермен
       48 / 1076
    вчера в 13:43
    Зрить надо в корень. Написали бы сразу: Федун не пускает врачей к Кокорину.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Bikzon
       90 / 1076
    вчера в 13:43
    Там врач тарасовский работает.
    Большой Карай
    Большой Карай
       958 / 1076
    вчера в 13:42
    Заболел что ли.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       6 / 1076
    вчера в 13:42
    все большие люди за Спартак,мелочь за болото
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100