Врача «Зенита» по-прежнему не пускают к Кокорину

вчера, 12:50

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, по-прежнему не может получить медицинскую помощь от врача клуба, которого к нему не пускают. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Ранее Кокорин пожаловался, что получил ожоги в результате некачественно проведенного в изоляторе электрофореза.

– Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.

– То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?

– Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.

– Это сложность с допуском на стороне ФСИН?

– Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.