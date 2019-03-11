Врача «Зенита» по-прежнему не пускают к Кокорину

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, по-прежнему не может получить медицинскую помощь от врача клуба, которого к нему не пускают. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов.
Ранее Кокорин пожаловался, что получил ожоги в результате некачественно проведенного в изоляторе электрофореза.
– Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.
– То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?
– Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.
– Это сложность с допуском на стороне ФСИН?
– Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.
В Александру ???
Соккер, а он целился ???
В Александру ???
Соккер, а он целился ???
"Кроме того, подсудимым инкриминировалось систематическое, с использованием служебного положения, расхищение спорттоваров на предприятиях промышленной кооперации. Товары сбывались посредством магазина общества «Спартак». Ущерб государству составил сумму в 160 тыс. рублей. В результате, как было указано в приговоре, Николай Старостин незаконно обогатился на сумму 28 тыс. рублей, Александр – на 12 тысяч, Петр и Андрей – на 6 тысяч рублей каждый. В результате подсудимые были осуждены по нескольким статьям УК РСФСР и приговорены к десяти годам лишения свободы, а также поражению в правах на пять лет с конфискацией имущества."
"Кроме того, подсудимым инкриминировалось систематическое, с использованием служебного положения, расхищение спорттоваров на предприятиях промышленной кооперации. Товары сбывались посредством магазина общества «Спартак». Ущерб государству составил сумму в 160 тыс. рублей. В результате, как было указано в приговоре, Николай Старостин незаконно обогатился на сумму 28 тыс. рублей, Александр – на 12 тысяч, Петр и Андрей – на 6 тысяч рублей каждый. В результате подсудимые были осуждены по нескольким статьям УК РСФСР и приговорены к десяти годам лишения свободы, а также поражению в правах на пять лет с конфискацией имущества."