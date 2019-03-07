ГлавнаяНовости

Руководство «Зенита» посетило клубную академию

вчера, 16:14

Сегодня, 7 марта, в учебно-тренировочном комплексе «Зенита» побывали исполняющая обязанности председателя совета директоров Елена Илюхина и генеральный директор Александр Медведев. Они встретились с руководством академии и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития футбольной школы. 

«У меня остались очень яркие и эмоциональные впечатления от академии. У школы великолепная инфраструктура. Для занимающихся здесь детей созданы уникальные условия. Тут есть всё для тренировок, проживания и медицинского обеспечения. Очень здорово. Хочу ещё отметить людей, которые работают в академии. Они очень любят и хорошо знают своё дело, настоящие профессионалы. Они испытывают большую гордость за школу, глаза горят, кураж есть. Всё это позволит академии развиваться дальше, а мы будем всячески этому способствовать», — цитирует Илюхину пресс-служба «Зенита».

«У нас очень хорошая академия. Здесь хорошая база, хороший тренерский состав. Также у нас работает Центр повышения квалификации тренеров, что будет плодотворно влиять на уровень подготовки наших собственных воспитанников. Мы планируем направить ещё больше усилий на развитие академии. Будет работать вертикаль подготовки Академия — молодёжная команда — „Зенит-2“ — основа. Уверен, что выпускников клубной академии мы увидим на высшем уровне. Конечно, за один день ничего не изменить, но у нас уже есть очень хороший фундамент, есть собственные методики, есть хорошие контакты с ведущими центрами подготовки футболистов в других странах. Все это способствует тому, чтобы мы готовили сильных выпускников, а наличие таковых в главной команде клуба позволит сердцам болельщиков сине-бело-голубых биться ещё сильнее», — сказал Медведев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Урал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
Вчера, 19:24 ФотоКомментарии9
Смоленский «Днепр» снимется с первенства ПФЛ из-за финансовых проблем
Вчера, 12:12 Комментарии6
Игнатьев не полетел с «Краснодаром» на матч Лиги Европы
06 марта Комментарии20
«Краснодар» вылетел в Испанию на матч с «Валенсией»
06 марта ФотоКомментарии13
«Динамо» поздравило Кардосу с рождением сына
06 марта Комментарии2
РФС обязал «Рубин» выплатить Караденизу 35 млн рублей
05 марта Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 1029
вчера в 18:18
"Конечно, за один день ничего не изменить, но у нас уже есть очень хороший фундамент, есть собственные методики"

Ска, 15 лет назад "Смена" была лучшей школой страны, из школы "Зенита" тоже приходили хорошие игроки.

Превратили все в откатную кормушку.
Bjuik
Bjuik
   231 / 1029
вчера в 17:55
Свиноклонов на сайте больше, чем болельщиков у спартака.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   6 / 1029
вчера в 17:02
У Зенита хоть есть что посещать, пупсне впору школу футбола Рапида посетить, чтобы потом не позориться.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 17:01
И сюда опять Славнов приперся со своими фейками
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DawnOfDestiny
   3 / 1029
вчера в 16:57
а разве так можно было?)
time out
time out
   38 / 1029
вчера в 16:55
    grisser
    grisser
       312 / 1029
    вчера в 16:51
    В академии пупсни выступят ЖигО, банщик и пупсик. Там никогда ничего общего с футболом не было, один разврат.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Bjuik
       83 / 1029
    вчера в 16:51
    Спартаковскую школу посетило руководство Зулуссии и осмотрело предметы для тренеровок.
    Либерии, если точнее.
    Bjuik
    Bjuik
       231 / 1029
    вчера в 16:47
    Спартаковскую школу посетило руководство Зулуссии и осмотрело предметы для тренеровок.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
       83 / 1029
    вчера в 16:45
    Маркизио с Ивановичем прогулялись по академии Зенита ,разбрасывали двусотрублевыми купюрами в клетки с инкубаторами
    когда ты 50% станешь наконец?)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Литейный 4
       83 / 1029
    вчера в 16:44
    Спартаковская школа. Гыгыгы
    ну без этого никуда нынче) раньше-то бромэтан был, теперь "маст файнд")
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Sebastian Eniston
       1 / 1029
    вчера в 16:40
    В Спартаке воспитанники в Африке на пальмах сидят) ждут пока приедет Фердун пальмы трясти))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         3 / 1029
      вчера в 16:40
      Маркизио с Ивановичем прогулялись по академии Зенита ,разбрасывали двусотрублевыми купюрами в клетки с инкубаторами
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         118 / 1029
      вчера в 16:39
      Одна из лучших футбольных академий России, как ни крути. Наверняка все остались довольны этим посещением)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         40 / 1029
      вчера в 16:37
      Качественной работы этой академии...
      Miaf
      Miaf ответил Литейный 4
         11 / 1029
      вчера в 16:36
      Куда своих педров и негров денете? Гыгыгы
      Вы за своим зулусом лучше присмотрите, как бы сегодня его испашки не поломали.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         37 / 1029
      вчера в 16:35
        Морозовский
        Морозовский
           8 / 1029
        вчера в 16:34
        Академики "" зени" навешали лапши на свободные уши руководства" Зенита"!
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Miaf
           1 / 1029
        вчера в 16:34
        Кстати отличная идея,чтобы в каждом клубе были свои воспитанники.
        Куда своих педров и негров денете? Гыгыгы
        Аксинья
        Аксинья ответил Miaf
           58 / 1029
        вчера в 16:33
        А что у бомжей есть даже клубная академия? А где тогда воспитанники Зенита в основной команде? Назовите хотя бы одного, который выходит на поле.
        Любой игрок который сыграл или просидел на скамейке Зенита не менее трех игр является его воспитанником...
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Palex
           1 / 1029
        вчера в 16:33
        Какой клуп, такие и болельщики. Гыгыгы
        Miaf
        Miaf ответил 25процентный клоун
           11 / 1029
        вчера в 16:32
        надо сделать так - на трех легов команде - один воспитанник,или дисква
        Кстати отличная идея,чтобы в каждом клубе были свои воспитанники.
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Конунг Рагнар
           1 / 1029
        вчера в 16:31
        Медведев ищет в академии новых Паредасов, Молло и Гойло
        Все Педры у свиней Гыгыгы
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Miaf
           3 / 1029
        вчера в 16:30
        надо сделать так - на трех легов команде - один воспитанник,или дисква
        Аксинья
        Аксинья
           58 / 1029
        вчера в 16:29
        Зенит-2 в описуемой вертикали явно лишний если даже на пердив не тянет...Лучше сразу Академия - волчий билет, гляди может где и пристроятся...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           3 / 1029
        вчера в 16:26
        бакланоферму...посетили,чтобы болели сегодня не за Вильярреал
        Конунг Рагнар
        Конунг Рагнар
           234 / 1029
        вчера в 16:19
        Медведев ищет в академии новых Паредасов, Молло и Гойло
        Miaf
        Miaf
           11 / 1029
        вчера в 16:19
        Руководство зенита посетило клубную академию, надо же было где то спрятать приозерскую трубу
        Miaf
        Miaf
           11 / 1029
        вчера в 16:18
        А что у бомжей есть даже клубная академия? А где тогда воспитанники Зенита в основной команде? Назовите хотя бы одного, который выходит на поле.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100