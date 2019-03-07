Руководство «Зенита» посетило клубную академию

вчера, 16:14

Сегодня, 7 марта, в учебно-тренировочном комплексе «Зенита» побывали исполняющая обязанности председателя совета директоров Елена Илюхина и генеральный директор Александр Медведев. Они встретились с руководством академии и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития футбольной школы.



«У меня остались очень яркие и эмоциональные впечатления от академии. У школы великолепная инфраструктура. Для занимающихся здесь детей созданы уникальные условия. Тут есть всё для тренировок, проживания и медицинского обеспечения. Очень здорово. Хочу ещё отметить людей, которые работают в академии. Они очень любят и хорошо знают своё дело, настоящие профессионалы. Они испытывают большую гордость за школу, глаза горят, кураж есть. Всё это позволит академии развиваться дальше, а мы будем всячески этому способствовать», — цитирует Илюхину пресс-служба «Зенита».



«У нас очень хорошая академия. Здесь хорошая база, хороший тренерский состав. Также у нас работает Центр повышения квалификации тренеров, что будет плодотворно влиять на уровень подготовки наших собственных воспитанников. Мы планируем направить ещё больше усилий на развитие академии. Будет работать вертикаль подготовки Академия — молодёжная команда — „Зенит-2“ — основа. Уверен, что выпускников клубной академии мы увидим на высшем уровне. Конечно, за один день ничего не изменить, но у нас уже есть очень хороший фундамент, есть собственные методики, есть хорошие контакты с ведущими центрами подготовки футболистов в других странах. Все это способствует тому, чтобы мы готовили сильных выпускников, а наличие таковых в главной команде клуба позволит сердцам болельщиков сине-бело-голубых биться ещё сильнее», — сказал Медведев.