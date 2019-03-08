«Енисей» потерял багаж с формой и бутсами по пути в Самару

вчера, 20:33

«Енисей» прилетел на матч 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» без части игровой экипировки.

Багаж команды затерялся где-то по пути в Самару.

«Летели в Самару двумя рейсами, один был прямой, второй — через Москву. Прямым рейсом весь багаж дошел без проблем, а часть багажа, летевшая рейсом с пересадкой, так и не доехала. Возможно, не успели все перегрузить. Ближайший рейс в час ночи из Москвы, будем ждать», — сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что в предыдущем туре «Енисей» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).