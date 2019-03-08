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«Енисей» потерял багаж с формой и бутсами по пути в Самару

вчера, 20:33
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей14:00 Не начался

«Енисей» прилетел на матч 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» без части игровой экипировки.

Багаж команды затерялся где-то по пути в Самару.

«Летели в Самару двумя рейсами, один был прямой, второй — через Москву. Прямым рейсом весь багаж дошел без проблем, а часть багажа, летевшая рейсом с пересадкой, так и не доехала. Возможно, не успели все перегрузить. Ближайший рейс в час ночи из Москвы, будем ждать», — сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что в предыдущем туре «Енисей» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
сегодня в 03:29
Пора побеждать!
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 21:45
Всё начинается с мелочей.
Николай 86
Николай 86
   436 / 1052
вчера в 21:26
Так вот он какой, багаж Аленичева)
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 1052
вчера в 20:52
Полагаю,что всё-таки багаж потерял не "Енисей",а авиакомпания-перевозчик.
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 20:51
В лаптях...
311
311
   54 / 1052
вчера в 20:49
Главное, чтобы багаж Аленичева долетел!)
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 20:45
Гастрабайтеры-грузчики спёрли!
Майкл59ru
Майкл59ru
   423 / 1052
вчера в 20:43
Будут в трико и сланцах играть )
Трубадур
Трубадур
   264 / 1052
вчера в 20:37
Филиалу спартака можно и без обуви играть, будет также, как и в обуви.
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