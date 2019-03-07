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Смоленский «Днепр» снимется с первенства ПФЛ из-за финансовых проблем

вчера, 12:12

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал о тяжелой финансовой ситуации в смоленском «Днепре».

«Днепр», видимо, будет сниматься с соревнований. Там серьезные многомесячные задолженности, а действия руководства мне не очень понятны. Сейчас разбираемся, будем следить за ситуацией.

Это какой-то беспредел, ребятам посреди сезона объявляют, что клуб, по всей видимости, закрывается. Руководителю меньше надо заниматься трансферами и контрактами ребят из Премьер-Лиги, выступать в роли агента и больше заниматься своей командой. Для меня это очень странно, почему он занимается игроками, когда у него у самого в клубе такие проблемы.

У нас все, кому не лень, пытаются быть агентами футболистов вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   340 / 1029
вчера в 14:44
Лучше бы свиней сняли.
Ваня Алейников
Ваня Алейников
вчера в 12:33
Печально, что клуб из моего города закрывается. Это была единственная профессиональная команда в области, надеюсь что создадут новый, либо решат финансовые проблемы
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 12:32
очень плохо
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 1029
вчера в 12:23
Удачи
Groove000
Groove000
   177 / 1029
вчера в 12:21
Потому что агентом быть прибыльнее, нахрен им нужен какой-то Днепр
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 12:20
Очень жаль.
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