Смоленский «Днепр» снимется с первенства ПФЛ из-за финансовых проблем

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал о тяжелой финансовой ситуации в смоленском «Днепре».

«Днепр», видимо, будет сниматься с соревнований. Там серьезные многомесячные задолженности, а действия руководства мне не очень понятны. Сейчас разбираемся, будем следить за ситуацией.

Это какой-то беспредел, ребятам посреди сезона объявляют, что клуб, по всей видимости, закрывается. Руководителю меньше надо заниматься трансферами и контрактами ребят из Премьер-Лиги, выступать в роли агента и больше заниматься своей командой. Для меня это очень странно, почему он занимается игроками, когда у него у самого в клубе такие проблемы.

У нас все, кому не лень, пытаются быть агентами футболистов вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой.