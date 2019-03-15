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Сарри: «Возможно, через пару лет „Динамо“ станет сильнее»

вчера, 05:10
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после разгромной победы над киевским «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (5:0).

Мы сильно начали. После победы на «Стэмфорд Бридж» нам важно было сыграть в таком ключе. Мы сумели забить в первые минуты, благодаря чему наш соперник оказался в сложной ситуации. Мы отлично провели первый тайм. После перерыва мы спокойно довели матч до нужного результата. Это были великолепные 90 минут.

Жиру провёл отличный матч. В последнее время каждый его выход на поле приносит пользу команде. Он забил уже 9 голов в этом турнире. Оливье вносит важный вклад в игру команды. Я рад за него и за то, что ему удалось оформить хет-трик.

На данный момент проблема «Динамо» заключается в физической форме. Возможно, через пару лет они станут сильнее, но сейчас у них слишком молодая команда с отличными перспективами на будущее.

С «Наполи» я предпочёл бы сыграть в финале. В первую очередь это значило бы, что нам удалось добраться до решающего матча. Во-вторых, я был бы рад за «Наполи». Меня многое связывает с Неаполем и с его жителями, поэтому мне было бы сложно играть в этом городе.

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Все комментарии
obana777
obana777
   220 / 1082
вчера в 15:32
Это какое Динамо отдинамило Челси? Киевское? Странно, что вообще оно еще есть.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил minai
   426 / 1082
вчера в 14:49
Через пару лет не будет никакого Динамо.
Как и страны, в целом.
FROBI
FROBI
   248 / 1082
вчера в 13:02
Ага... это как их катера "москитного флоту" через пару лет превратятся в авианосцы )))
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 12:58
Через пару лет не будет никакого Динамо.
Bjuik
Bjuik
   60 / 1082
вчера в 10:36
Динамо опустили как и всю страну.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   509 / 1082
вчера в 06:28
отскАчили хлопчики, там червончик должны были вынимать
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