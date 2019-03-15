Сарри: «Возможно, через пару лет „Динамо“ станет сильнее»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после разгромной победы над киевским «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (5:0).

Мы сильно начали. После победы на «Стэмфорд Бридж» нам важно было сыграть в таком ключе. Мы сумели забить в первые минуты, благодаря чему наш соперник оказался в сложной ситуации. Мы отлично провели первый тайм. После перерыва мы спокойно довели матч до нужного результата. Это были великолепные 90 минут.

Жиру провёл отличный матч. В последнее время каждый его выход на поле приносит пользу команде. Он забил уже 9 голов в этом турнире. Оливье вносит важный вклад в игру команды. Я рад за него и за то, что ему удалось оформить хет-трик.

На данный момент проблема «Динамо» заключается в физической форме. Возможно, через пару лет они станут сильнее, но сейчас у них слишком молодая команда с отличными перспективами на будущее.

С «Наполи» я предпочёл бы сыграть в финале. В первую очередь это значило бы, что нам удалось добраться до решающего матча. Во-вторых, я был бы рад за «Наполи». Меня многое связывает с Неаполем и с его жителями, поэтому мне было бы сложно играть в этом городе.