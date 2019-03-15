Хацкевич: «Лига Европы - уровень киевского „Динамо“ на сегодняшний день»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с «Челси» (0:5).
Если бы была возможность, хотел бы немного другой жребий. Сегодня у нас не было большого выбора в плане стартового состава. По игре я говорить не буду, понятно, что все расстроены, футболисты, болельщики. Я подведу итог нашего выступления в Лиге Европы. С учетом матчей квалификации мы сыграли 12 игр. Пока мы находились в турнире Лига Европы, на сегодняшний день – это наш уровень. Как только нам попалась команда уровня Лиги чемпионов, «Челси», на сегодняшний день есть очень большая разница. Я все равно ребят поблагодарил за эти 12 матчей. Для них это неоценимый опыт.
Где-то нам не хватило человеческого ресурса, в плане карточек, в плане травм. Мы могли выступить лучше, если бы все футболисты были здоровы, но то, что мы имеем на сегодняшний день... лучше пока нет.
Отставка? Этот вопрос мы с вами точно здесь обсуждать не будем.
Челси с тем же МС уже спокойно играл и сопротивлялся без проблем.
Я и не сказал что готов, я сказал потенциально. То что потенциал Челси это ЛЧ - спорить нельзя
Челси с тем же МС уже спокойно играл и сопротивлялся без проблем.
Я и не сказал что готов, я сказал потенциально. То что потенциал Челси это ЛЧ - спорить нельзя
Не нынешний, но по потенциалу - точно
Не нынешний, но по потенциалу - точно
Ну да, судя по играм с Челси, точно, уровень.....
Ну да, судя по играм с Челси, точно, уровень.....
Динамо канешена сейчас из себя представляет что-то на подобие команды без плана на развитие,мечутся от крайности к крайности,то покупают легионеров сомнительного происхождения,теперь вроде как снова на молодежь делают упор.
С таким подходом лет 5-6 не будет толку.Есть перспективные игроки но и куча балласта тоже есть, что никак не могут сплавить.
Хацкевич явно не справляется с своей работой,у него даже костяка нет,все время какие -то перестановки,то 4-3-3,то 4-4-2,даже 3-4-3 играли в этом сезоне.
Динамо канешена сейчас из себя представляет что-то на подобие команды без плана на развитие,мечутся от крайности к крайности,то покупают легионеров сомнительного происхождения,теперь вроде как снова на молодежь делают упор.
С таким подходом лет 5-6 не будет толку.Есть перспективные игроки но и куча балласта тоже есть, что никак не могут сплавить.
Хацкевич явно не справляется с своей работой,у него даже костяка нет,все время какие -то перестановки,то 4-3-3,то 4-4-2,даже 3-4-3 играли в этом сезоне.