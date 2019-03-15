Хацкевич: «Лига Европы - уровень киевского „Динамо“ на сегодняшний день»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с «Челси» (0:5).

Если бы была возможность, хотел бы немного другой жребий. Сегодня у нас не было большого выбора в плане стартового состава. По игре я говорить не буду, понятно, что все расстроены, футболисты, болельщики. Я подведу итог нашего выступления в Лиге Европы. С учетом матчей квалификации мы сыграли 12 игр. Пока мы находились в турнире Лига Европы, на сегодняшний день – это наш уровень. Как только нам попалась команда уровня Лиги чемпионов, «Челси», на сегодняшний день есть очень большая разница. Я все равно ребят поблагодарил за эти 12 матчей. Для них это неоценимый опыт.

Где-то нам не хватило человеческого ресурса, в плане карточек, в плане травм. Мы могли выступить лучше, если бы все футболисты были здоровы, но то, что мы имеем на сегодняшний день... лучше пока нет.

Отставка? Этот вопрос мы с вами точно здесь обсуждать не будем.