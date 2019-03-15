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Хацкевич: «Лига Европы - уровень киевского „Динамо“ на сегодняшний день»

вчера, 00:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с «Челси» (0:5).

Если бы была возможность, хотел бы немного другой жребий. Сегодня у нас не было большого выбора в плане стартового состава. По игре я говорить не буду, понятно, что все расстроены, футболисты, болельщики. Я подведу итог нашего выступления в Лиге Европы. С учетом матчей квалификации мы сыграли 12 игр. Пока мы находились в турнире Лига Европы, на сегодняшний день – это наш уровень. Как только нам попалась команда уровня Лиги чемпионов, «Челси», на сегодняшний день есть очень большая разница. Я все равно ребят поблагодарил за эти 12 матчей. Для них это неоценимый опыт.

Где-то нам не хватило человеческого ресурса, в плане карточек, в плане травм. Мы могли выступить лучше, если бы все футболисты были здоровы, но то, что мы имеем на сегодняшний день... лучше пока нет.

Отставка? Этот вопрос мы с вами точно здесь обсуждать не будем.

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Все комментарии
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 13:04
Во всём виноваты клятые москали.
kella
kella
   1029 / 1082
вчера в 03:47
Какая боль! Даже нет, - черная дыра!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ROMA DROGBA
   426 / 1082
вчера в 01:21
Как раз таки 0:6 уже забыто. Челси с тем же МС уже спокойно играл и сопротивлялся без проблем. Я и не сказал что готов, я сказал потенциально. То что потенциал Челси это ЛЧ - спорить нельзя
Ну хорошо, убедил.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Napoleon Bonapart
   203 / 1082
вчера в 01:20
Победы Челси над убитым Киевом, ещё не говорят о готовности британцев к ЛЧ. 0:6 от МС, ещё не забыто.....
Как раз таки 0:6 уже забыто.
Челси с тем же МС уже спокойно играл и сопротивлялся без проблем.

Я и не сказал что готов, я сказал потенциально. То что потенциал Челси это ЛЧ - спорить нельзя
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ROMA DROGBA
   426 / 1082
вчера в 01:15
Ну, можно сказать что Челси это уровень ЛЧ. Не нынешний, но по потенциалу - точно
Победы Челси над убитым Киевом, ещё не говорят о готовности британцев к ЛЧ. 0:6 от МС, ещё не забыто.....
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Napoleon Bonapart
   203 / 1082
вчера в 01:00
Хацкевич температуру не мерял, не??? ЛЕ- уровень Киева??? Ну да, судя по играм с Челси, точно, уровень.....
Ну, можно сказать что Челси это уровень ЛЧ.

Не нынешний, но по потенциалу - точно
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   426 / 1082
вчера в 00:55
Хацкевич температуру не мерял, не??? ЛЕ- уровень Киева???
Ну да, судя по играм с Челси, точно, уровень.....
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 00:49
Уровень Динамо - чемпионат Шулявки.
dimagas1
dimagas1
   267 / 1082
вчера в 00:46
Это не десне по 4 забивать)))
Динамо канешена сейчас из себя представляет что-то на подобие команды без плана на развитие,мечутся от крайности к крайности,то покупают легионеров сомнительного происхождения,теперь вроде как снова на молодежь делают упор.
С таким подходом лет 5-6 не будет толку.Есть перспективные игроки но и куча балласта тоже есть, что никак не могут сплавить.
Хацкевич явно не справляется с своей работой,у него даже костяка нет,все время какие -то перестановки,то 4-3-3,то 4-4-2,даже 3-4-3 играли в этом сезоне.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 00:45
Зальцбург хоть Наполи обыграл , а тут 0-8 за два матча!
Incredulous
Incredulous
   120 / 1082
вчера в 00:34
Что за нелепые отмазки. Вы играли на своем поле с полурезервным составом Челси, и мало того, что пропустили пять голов, но даже не смогли забить гол престижа. И все это после выездных 3-0. Стыдно.
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