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Кальеха: «Пройти „Зенит“ оказалось проще, чем мы ожидали»

вчера, 03:25
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Вышло проще, чем мы того ожидали. Мы хорошо провели оба матча, все 180 минут. Мы сделали отличный задел в Санкт-Петербурге.

В ответной встрече играли не торопясь, использовали время в свою пользу. Два забитых гола нам помогли.

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Все комментарии
kust07
kust07
   223 / 1082
вчера в 16:12
красиво обкакал Зенит
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   344 / 1082
вчера в 11:53
ты что обалдел так отзываться о великом бакланклубе
лучшем клубе восточной еуропы
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 10:40
Зенит оказался колоссом на глиняных ногах)))
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:50
"...вышло проще, чем мы того ожидали..."

уахахаха
Это просто послематчевое фаталити! ))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:31
Стыд и позор
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 07:46
Просто Зенит был не в форме. Ну ничего, праздник в Тарасовке продлится не долго. До воскресенья, где Зенит отыграется на свиньях. Гыгыгы
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
вчера в 07:09
Даже испанские днари с нескрываемым удовольствием открыто потешаются над газпромовским недоразумением.
Знатог
Знатог
   325 / 1082
вчера в 06:50
Пройти зенит не просто, а очень просто.
Juve14
Juve14
   106 / 1082
вчера в 05:42
Конечно просто, это вам не с Вальодалидами или Леванте играть!!! Это всего лишь позорненький клубишко Зенит)))
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