Кальеха: «Пройти „Зенит“ оказалось проще, чем мы ожидали»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Вышло проще, чем мы того ожидали. Мы хорошо провели оба матча, все 180 минут. Мы сделали отличный задел в Санкт-Петербурге.

В ответной встрече играли не торопясь, использовали время в свою пользу. Два забитых гола нам помогли.