Иско: «Возвращение Зидана - это хорошая новость для всех»

Полузащитник «Реала» Иско рассказал о целях команды на остаток сезона и прокомментировал возвращение в клуб Зинедина Зидана.

Перемены начинаются сейчас, и нам нужна поддержка болельщиков. К этой команде предъявляются максимальные требования, она должна бороться за все трофеи. Это был не лучший сезон, но мы работаем, чтобы быть там, где клуб заслуживает. Это заставляет нас вернуться еще более сильными.

Мы все знаем Зидана, знаем, каким он был игроком и какой он тренер. Его возвращение это хорошая новость для всего клуба. Он любит «Реал», что и показал, вернувшись в команду.