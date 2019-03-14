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Иско: «Возвращение Зидана - это хорошая новость для всех»

вчера, 22:09

Полузащитник «Реала» Иско рассказал о целях команды на остаток сезона и прокомментировал возвращение в клуб Зинедина Зидана.

Перемены начинаются сейчас, и нам нужна поддержка болельщиков. К этой команде предъявляются максимальные требования, она должна бороться за все трофеи. Это был не лучший сезон, но мы работаем, чтобы быть там, где клуб заслуживает. Это заставляет нас вернуться еще более сильными.

Мы все знаем Зидана, знаем, каким он был игроком и какой он тренер. Его возвращение это хорошая новость для всего клуба. Он любит «Реал», что и показал, вернувшись в команду.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответил Artuom
   101 / 1074
сегодня в 00:38
Это что за схема такая 4-4-3? С 12 игроками на поле что ли? Ты наверное имел ввиду 4-3-3?
рус фан
рус фан ответил Artuom
   191 / 1074
вчера в 23:22
нууу... чаще был в составе он только когда Зидан поменял схему на 4-4-2 с ромбом в центре. А вот когда 4-4-3 использовал - редко Иско выходил в старте.
Согласен с Вами, не сказать что прям Зидан так любил Иско, но он верил в него и во всех финалах ЛЧ тот начинал в старте, в одном из 2,5 сезонов Зизу когда Иско искрил и даже скажу тащил команду что то типа 10 матчей в основе он был, но потом опять в запас упал, это как примерно Маур Аленичева использовал в Порту, не сказать что основной, но выходит и часто решает.
Artuom
Artuom ответил рус фан
   159 / 1074
вчера в 23:06
При Зидане Иско был чаще в составе, посмотрим может Зизу его "реанимирует" в плане игры.
нууу... чаще был в составе он только когда Зидан поменял схему на 4-4-2 с ромбом в центре. А вот когда 4-4-3 использовал - редко Иско выходил в старте.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   213 / 1074
вчера в 22:40
Ты должен закрыть всем хейтерам рты, Зизу в тебя верит, не подведи
No problem
No problem
   57 / 1074
вчера в 22:17
Быть более сильными..
заскринули Аларкон,это прежде всего касается тебя чувак.
рус фан
рус фан
   191 / 1074
вчера в 22:16
При Зидане Иско был чаще в составе, посмотрим может Зизу его "реанимирует" в плане игры.
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