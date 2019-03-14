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Марселино: «„Валенсия“ справедливо прошла дальше»

вчера, 23:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Наставник «Валенсии» Марселино дал комментарий после ничьей в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1), которая позволила испанцам пройти в следующий круг.

«Краснодар» сильно провел стартовые 15 минут. Затем у нас были моменты, и, если честно, я не помню, чтобы у «Краснодара» были реальные моменты, чтобы забить гол. Их точно не было больше, чем у нас. Их вратарь совершил два суперспасения. Повторюсь, мы могли забить мяч гораздо раньше. При этом «Краснодар» забил невероятный мяч. Просто отличный. Возможно, это была удача. Также можно сказать, что и нам повезло в концовке. Думаю, мы прошли дальше справедливо. Это был зрелищный матч, в котором удача улыбнулась нам чуть больше.

У «Краснодара» все впереди, он был основан только в 2008 году. У них пока нет громких имен в составе, но они выглядели здорово. Очень достойная команда с прекрасно поставленной игрой. При этом у меня было ощущение, что мы пройдем в следующий этап.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   20 / 1074
сегодня в 01:16
Не понравился мне тренер ,Тухеля напомнил поведением,должен газон целовать за отскок ,а тут прям весь вопрял. Не те слова сказал и не так себя вел ,не быть большим тренером
Да вроде все верно сказал?!?
Colchoneros
Colchoneros
   48 / 1074
сегодня в 01:10
Молодцы!
40175219386
40175219386 ответил Землянин
   61 / 1074
сегодня в 00:43
Ага, рассказывай, Отскочили за 30сек. до конца !!!
отскок на грани фантастики
Caniggia
Caniggia
   37 / 1074
сегодня в 00:15
Сказал всё очень справедливо и адекватно. Хороший тренер, без пафоса и выпендрёжа.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
сегодня в 00:14
Отскочили, очень жаль.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1074
сегодня в 00:08
Все верно сказал и Краснодар похвалил за игру.
Землянин
Землянин
   153 / 1074
сегодня в 00:05
Ага, рассказывай,
Отскочили за 30сек. до конца !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 23:49
Не понравился мне тренер ,Тухеля напомнил поведением,должен газон целовать за отскок ,а тут прям весь вопрял. Не те слова сказал и не так себя вел ,не быть большим тренером
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