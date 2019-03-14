Марселино: «„Валенсия“ справедливо прошла дальше»

Наставник «Валенсии» Марселино дал комментарий после ничьей в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1), которая позволила испанцам пройти в следующий круг.

«Краснодар» сильно провел стартовые 15 минут. Затем у нас были моменты, и, если честно, я не помню, чтобы у «Краснодара» были реальные моменты, чтобы забить гол. Их точно не было больше, чем у нас. Их вратарь совершил два суперспасения. Повторюсь, мы могли забить мяч гораздо раньше. При этом «Краснодар» забил невероятный мяч. Просто отличный. Возможно, это была удача. Также можно сказать, что и нам повезло в концовке. Думаю, мы прошли дальше справедливо. Это был зрелищный матч, в котором удача улыбнулась нам чуть больше.

У «Краснодара» все впереди, он был основан только в 2008 году. У них пока нет громких имен в составе, но они выглядели здорово. Очень достойная команда с прекрасно поставленной игрой. При этом у меня было ощущение, что мы пройдем в следующий этап.