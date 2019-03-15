Спаллетти: «„Интер“ начал ошибаться с первых минут матча»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

«Интеру» не хватало всего понемногу. Мы сразу же потеряли баланс и допустили несколько наивных ошибок, которые привели к раннему голу. Это заставило нас нервничать, и мы ещё больше разбалансировали свою игру. Этот матч обернулся очень сложным поединком.

Даже хорошо перемещая мяч между игроками, мы не создали ничего конкретного. Быстрый гол только усилил наше напряжение и заставил нас чувствовать себя так, словно шансов уже нет. Мы сразу потеряли свою уверенность.