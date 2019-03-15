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Спаллетти: «„Интер“ начал ошибаться с первых минут матча»

вчера, 04:07
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

«Интеру» не хватало всего понемногу. Мы сразу же потеряли баланс и допустили несколько наивных ошибок, которые привели к раннему голу. Это заставило нас нервничать, и мы ещё больше разбалансировали свою игру. Этот матч обернулся очень сложным поединком.

Даже хорошо перемещая мяч между игроками, мы не создали ничего конкретного. Быстрый гол только усилил наше напряжение и заставил нас чувствовать себя так, словно шансов уже нет. Мы сразу потеряли свою уверенность.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   86 / 1082
вчера в 12:14
Скоро погонят.
Sadjon
Sadjon
   1050 / 1082
вчера в 10:12
Соберись, до увольнения несколько матчей еще в Серии А остались, а потом будешь мемуары писать на пенсии.....
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:52
"...интер начал ошибаться с первых минут..."

Интер ошибся в 1908г, когда учредился. ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1082
вчера в 08:26
Внимание, говорящий физрук
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 07:33
Айнтрахт выиграет Лигу Европы.
veltrener
veltrener
   872 / 1082
вчера в 04:59
Интер начал ошибаться с того момента как тебя назначил
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