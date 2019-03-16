Черевченко: «Результатом однозначно доволен»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Енисеем».

Результатом однозначно доволен. Игрой… Было много технического брака, но футболисты ни при чем - это состояние поля. Хочется, чтобы оно было получше. Ребята молодцы, выдержали и использовали свои шансы. Залог успеха в таких матчах - стандартные положения или дальние удары. Комбинации проводить трудно было. Мы не разделяем игры на кубок и чемпионат. Живем от игры к игре. Сначала игра с Самарой, а потом будем думать о Кубке.