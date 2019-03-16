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Черевченко: «Результатом однозначно доволен»

вчера, 21:18
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Енисеем».

Результатом однозначно доволен. Игрой… Было много технического брака, но футболисты ни при чем - это состояние поля. Хочется, чтобы оно было получше. Ребята молодцы, выдержали и использовали свои шансы. Залог успеха в таких матчах - стандартные положения или дальние удары. Комбинации проводить трудно было. Мы не разделяем игры на кубок и чемпионат. Живем от игры к игре. Сначала игра с Самарой, а потом будем думать о Кубке. 

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Все комментарии
beefs
beefs
   298 / 1092
сегодня в 00:06
Набирает ход...
Glodor
Glodor
   78 / 1092
вчера в 21:37
Арсенал с победой!
pavkur
pavkur
   35 / 1092
вчера в 21:24
Если не Енисей, то кто?
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