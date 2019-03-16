Поляков: «Моментов у ЦСКА было не так много»

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал поражение от ЦСКА .

Обидно пропускать со стандарта, моментов у соперника было не так много. В первом тайме был хороший момент у ЦСКА . А больше и не вспомню моментов. Обидно, но будем выбираться из этой ситуации. Хочется в каждом матче играть на ноль, брать очки и побеждать. В прошлом матче и с «Ахматом» в концовке пропустили.