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Поляков: «Моментов у ЦСКА было не так много»

вчера, 20:21
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал поражение от ЦСКА.

Обидно пропускать со стандарта, моментов у соперника было не так много. В первом тайме был хороший момент у ЦСКА. А больше и не вспомню моментов. Обидно, но будем выбираться из этой ситуации. Хочется в каждом матче играть на ноль, брать очки и побеждать. В прошлом матче и с «Ахматом» в концовке пропустили.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   225 / 1092
сегодня в 06:37
Класс команды и состоит в том, чтобы из минимума извлекать максимум.
tolctoy
tolctoy
   610 / 1092
сегодня в 00:03
Позор меринам,с таким судейством.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   147 / 1092
вчера в 22:57
ну счет 0:1 об этом и говорит....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 1092
вчера в 21:32
Пупсики будут ныть и искать нарушения у игроков ЦСКА. Пусть до завтра потерпят, а пока 3 очка при игре на скверном поле взяли. С победой!
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1092
вчера в 21:16
ЦСКА умеет выигрывать из ничего.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   236 / 1092
вчера в 21:06
Этот бесстыжий автобус он называет игрой?
Великолепный
Великолепный ответил 25процентный клоун
   99 / 1092
вчера в 20:56
Было бы очевидное нарушение правил
Был бы назначен штрафной
А так да же на повторе видно
Что Марио руки на плечи игрока Урала не клал
А четко видно что ладонями косался лопаток хащитника
Чем не мешал тому выпрыгивать.
Великолепный
Великолепный
   99 / 1092
вчера в 20:51
Моментов было мало
Но ничего удивительного
Автобус и плохое поле Урала
Этому поспособствовали
Когда хорошее поле как в первом круге
то ЦСКА-Урал 4:0

Главное увезли с выезда важные три очка?
КАМЮ
КАМЮ ответил 25процентный клоун
   520 / 1092
вчера в 20:50
У армейцев были моменты в середине второго тайма,но гол забит с очевидным нарушением правил Прсмотрите как Роналду забивал Атлетико ,чтобы не тратить мое время
Посмотри момент, который привёл к угловому.
Бог шельму метит.
Два толчка в спину защитниками.
А нарушение при голе видно лишь сквозь КБ-очки
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1092
вчера в 20:45
У армейцев были моменты в середине второго тайма,но гол забит с очевидным нарушением правил
Прсмотрите как Роналду забивал Атлетико ,чтобы не тратить мое время
grisser
grisser
   60 / 1092
вчера в 20:32
И одного хватило.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 20:27
На таком поле вообще трудно создавать. Потому и моментов было минимум.
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