Поляков: «Моментов у ЦСКА было не так много»

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал поражение от ЦСКА.
Обидно пропускать со стандарта, моментов у соперника было не так много. В первом тайме был хороший момент у ЦСКА. А больше и не вспомню моментов. Обидно, но будем выбираться из этой ситуации. Хочется в каждом матче играть на ноль, брать очки и побеждать. В прошлом матче и с «Ахматом» в концовке пропустили.
Был бы назначен штрафной
А так да же на повторе видно
Что Марио руки на плечи игрока Урала не клал
А четко видно что ладонями косался лопаток хащитника
Чем не мешал тому выпрыгивать.
Был бы назначен штрафной
А так да же на повторе видно
Что Марио руки на плечи игрока Урала не клал
А четко видно что ладонями косался лопаток хащитника
Чем не мешал тому выпрыгивать.
Но ничего удивительного
Автобус и плохое поле Урала
Этому поспособствовали
Когда хорошее поле как в первом круге
то ЦСКА-Урал 4:0
Главное увезли с выезда важные три очка?
Но ничего удивительного
Автобус и плохое поле Урала
Этому поспособствовали
Когда хорошее поле как в первом круге
то ЦСКА-Урал 4:0
Главное увезли с выезда важные три очка?
Бог шельму метит.
Два толчка в спину защитниками.
А нарушение при голе видно лишь сквозь КБ-очки
Бог шельму метит.
Два толчка в спину защитниками.
А нарушение при голе видно лишь сквозь КБ-очки
Прсмотрите как Роналду забивал Атлетико ,чтобы не тратить мое время
Прсмотрите как Роналду забивал Атлетико ,чтобы не тратить мое время