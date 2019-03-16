ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «Нам очки позарез нужны, играем хорошо, а очков нет»

вчера, 19:23
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Мы всегда вроде бы смотримся неплохо, где-то было преимущество у нас, ЦСКА - хорошая команда, но обидно проигрывать такие игры. Нам очки позарез нужны, играем хорошо, а очков нет. Если игра у команды есть, то будет и результат. Уверен, что мы рано или поздно исправим ситуацию и все у нас будет хорошо.

Мы по качеству многие матчи хорошо играем, наш футбол интересен зрителям, не стоим вдесятером сзади, это не наш метод. Мы хотим, чтобы болельщикам нравилось и они приходили на стадион.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Газинский: «Все мысли только о матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 10:55 Комментарии1
Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»
Сегодня, 10:36 Комментарии5
Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»
Сегодня, 10:21 Комментарии7
Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»
Сегодня, 09:38 Комментарии36
Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»
Сегодня, 08:59 Комментарии10
Черевченко: «Результатом однозначно доволен»
Вчера, 21:18 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RTS-25
RTS-25
   795 / 1092
сегодня в 09:26
Нужен забивной форвард. У нас таких не готовят, а забугорный стоит дорого.
ULTRASteam
ULTRASteam
сегодня в 01:30
Уралу успехов в кубке
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   143 / 1092
вчера в 21:48
Очки Алень своровал.
time out
time out ответил 161регион
   92 / 1092
вчера в 20:47
Застонал....
Это его нормальное состояние, после каждой игры. Зато до игры всегда кулаками себя в грудь молотит, рассказывает, какие они настроенные и мотивированные.
drug01
drug01
   132 / 1092
вчера в 20:05
Надо идти в аптеку там есть любые очки....
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
вчера в 19:46
ОЧКОВ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ!!!
Klаsse
Klаsse
   328 / 1092
вчера в 19:28
да уж, проиграть кобылятнику - это уже ниже плинтуса))
161регион
161регион
   25 / 1092
вчера в 19:27
Застонал....
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 19:26
Значит плохо играете, в пердиве легче очки заработать.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 19:26
С пищевиком обязательно наберете :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100