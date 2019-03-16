Президент «Урала»: «Нам очки позарез нужны, играем хорошо, а очков нет»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ .

Мы всегда вроде бы смотримся неплохо, где-то было преимущество у нас, ЦСКА - хорошая команда, но обидно проигрывать такие игры. Нам очки позарез нужны, играем хорошо, а очков нет. Если игра у команды есть, то будет и результат. Уверен, что мы рано или поздно исправим ситуацию и все у нас будет хорошо.

Мы по качеству многие матчи хорошо играем, наш футбол интересен зрителям, не стоим вдесятером сзади, это не наш метод. Мы хотим, чтобы болельщикам нравилось и они приходили на стадион.