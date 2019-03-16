Аленичев: «Положение „Енисея“ еще не безнадежное»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».
В первом тайме у «Арсенала» было некоторое преимущество, но первый голевой момент был у нас. Пропустили сумасшедший гол. В перерыве попытался настроить игроков. Во втором тайме у нас был стопроцентный момент, а в концовке стали появляться свободные зоны. На один гол мы наиграли.
Положение «Енисея» еще не безнадежное. Это футбол, всякое может случиться. Будем верить в чудеса!
В чудеса и сказки верят только дети. Енисей поплыл в другую сторону.
В чудеса и сказки верят только дети. Енисей поплыл в другую сторону.
Теперь сам обыграть не может...)))
Теперь сам обыграть не может...)))
Удачи Вам .
Удачи Вам .