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Аленичев: «Положение „Енисея“ еще не безнадежное»

вчера, 21:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».

В первом тайме у «Арсенала» было некоторое преимущество, но первый голевой момент был у нас. Пропустили сумасшедший гол. В перерыве попытался настроить игроков. Во втором тайме у нас был стопроцентный момент, а в концовке стали появляться свободные зоны. На один гол мы наиграли.

Положение «Енисея» еще не безнадежное. Это футбол, всякое может случиться. Будем верить в чудеса!

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
сегодня в 10:37
Когда его уже погонят?
RTS-25
RTS-25
   795 / 1092
сегодня в 09:30
- "Будем верить в чудеса!"
В чудеса и сказки верят только дети. Енисей поплыл в другую сторону.
13 RUS
13 RUS
   364 / 1092
сегодня в 08:47
спартачи продолжают убивать клубы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
сегодня в 08:24
Слишком хороший багаж заложил в Арсенал...3 года назад...
Теперь сам обыграть не может...)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   1042 / 1092
сегодня в 07:46
От твоего корабля только мачта осталась торчать над водой
KURUM
KURUM
   773 / 1092
сегодня в 07:38
Пора Аленичеву завязывать с футболом. ..
time out
time out
   92 / 1092
сегодня в 07:00
На один гол вы наиграли... Но пропустили-то два! И чего стоит тогда один наигранный гол?
yrasikos22
yrasikos22 ответил Риелтор с берегов Невы
   248 / 1092
сегодня в 04:40
Кажется, это единственный из российских футболистов выигравших лигу чемпионов, кажется он в финале ещё решающий мяч забил. Давайте не будем топтать бывшего хорошего футболиста. Пожелаем ему здоровья и успехов в работе. Просто ему, как много раз, нужно начать всё сначала.
В Сборной России он плохо играл,а играя с сильными футболистами и Дзюба был звездой.
Гавроша
Гавроша
   75 / 1092
сегодня в 03:08
С пупсиком любая команда безнадежна.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   279 / 1092
сегодня в 02:22
пациент еще жив
minai
minai
   373 / 1092
сегодня в 02:06
Считаю Дмитрия Аленичева одним из самых перспективных тренеров РПЛ .
Удачи Вам .
ULTRASteam
ULTRASteam
сегодня в 01:29
77 которое он сделал при уходе из спама игроком ему аукивается
Shamil79
Shamil79
   438 / 1092
сегодня в 01:03
смкнной чувак...о своём положении расскажи....
tims
tims ответил Ангарск-81
   706 / 1092
сегодня в 00:32
Удачи,Дима
Какое тонкое издевательство над одним из лучших тренеров РПЛ...
15511551
15511551 ответил За адекватность
   49 / 1092
вчера в 23:07
"Будем верить в чудеса!" Да как бы очки набирать нужно, а не в чудеса верить. Вопрос только с Вами или без Вас захочет руководство верить в чудеса
всё, что может предложить тренер в критической ситуации для команды, это будет верить в чудеса) это точно главный тренер?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
вчера в 22:41
Уже давно безнадежно
Alex-96
Alex-96
   442 / 1092
вчера в 22:29
Если пить много безалкогольного пива можно стать идиотом.
Ангарск-81
Ангарск-81
   183 / 1092
вчера в 22:14
Удачи,Дима
mortid
mortid
   468 / 1092
вчера в 22:07
Верить в чудеса O_O и это говорит главный тренер. Он где тренерскую лицензию получал, в Хогвартсе?
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1092
вчера в 22:06
хоть кто-то еще верит в чудеса
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Риелтор с берегов Невы
   32 / 1092
вчера в 21:44
Кажется, это единственный из российских футболистов выигравших лигу чемпионов, кажется он в финале ещё решающий мяч забил. Давайте не будем топтать бывшего хорошего футболиста. Пожелаем ему здоровья и успехов в работе. Просто ему, как много раз, нужно начать всё сначала.
Не единственный.
За адекватность
За адекватность ответил youtomee
   47 / 1092
вчера в 21:38
когда говорят "Будем верить в чудеса!" - это как раз говорит о том, что положение безнадежное
Да не факт. Глянул календарь, три предстоящих матча: с "Рубином" дома, "Уралом" в гостях, "Уфой" дома. 3 победы и все из безнадежного превратится в весьма обнадеживающее.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beefs
   24 / 1092
вчера в 21:35
Просто Арсеналу кердык..
Ты хотел сказать Енисею???
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   281 / 1092
вчера в 21:33
Кажется, это единственный из российских футболистов выигравших лигу чемпионов, кажется он в финале ещё решающий мяч забил. Давайте не будем топтать бывшего хорошего футболиста. Пожелаем ему здоровья и успехов в работе. Просто ему, как много раз, нужно начать всё сначала.
handreb
handreb
   63 / 1092
вчера в 21:28
Алень пытается заверить, что не всё еще потеряно?
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   637 / 1092
вчера в 21:24
Даже если оленя выгнать, все равно вылетят.
beefs
beefs
   298 / 1092
вчера в 21:23
Просто Арсеналу кердык..
youtomee
youtomee
   569 / 1092
вчера в 21:22
когда говорят "Будем верить в чудеса!" - это как раз говорит о том, что положение безнадежное
311
311
   58 / 1092
вчера в 21:21
Пора доставать бромантан из заначек!)
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1092
вчера в 21:19
Арсенал с победой .
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