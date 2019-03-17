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«Барселона» намерена купить Гризманна за 120 млн евро

вчера, 09:24

«Барселона» по-прежнему хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

До июня 2019 года француза можно будет выкупить у «матрасников» за 120 млн евро, после чего сумма отступных в его контракте вырастет до 200 млн. «Барселона» намерена не терять времени и уже контактирует с окружением игрока.

Сам 27-летний Гризманн в очередной раз задумался об уходе из мадридской команды после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:0; 0:3).

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил ronaldo743
   284 / 1120
вчера в 22:59
Ник в честь Роналду ?! Аахахахахаха. Тебе лет 15 что ли ? =) Адские муки не изображает ? Ну-ну. "Вставай и играй как мужчина". Гаттузо. https://www.youtube.com/watch?v=bPCM4e12DT8
ну единичный случай. Суарес каждый матч это делает. Это очевидно любому.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил ronaldo743
   893 / 1120
вчера в 19:55
Ник в честь Роналду ?! Аахахахахаха. Тебе лет 15 что ли ? =) Адские муки не изображает ? Ну-ну. "Вставай и играй как мужчина". Гаттузо. https://www.youtube.com/watch?v=bPCM4e12DT8
Тоже удивился он бразила с портком путает..))))))))молодой глор просто..
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил Duda Gigolaev Osetin
   893 / 1120
вчера в 19:54
Почему же у тебя никнейм в честь него ? Роналду может и падает от любого прикосновения , но адские муки не изображал никогда . Симулярес при каждом падении хватается за ногу , катается по полю и жует траву от боли. А через минуту уже как ни в чем не бывало. Роналду при падении просто смотрит на судью и ждет штрафной , но адские муки не изображает.
Скорее всего при каждом голе в мадридскую помойку дудя гиголаев подпрыгивает с иконкой мадридской эмблемы, и кастерит бензема...вспоминая симулянта роналду..
ЮЗИК
ЮЗИК
   439 / 1120
вчера в 15:29
После последних игр он этого не стоит
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:42
и 120 уже не стоит. одеревенел.
Red_team
Red_team
   352 / 1120
вчера в 14:37
Никогда не был лидером как по мне, прям мегастатистики тоже никогда не было. Игрок безусловно классный и высокого уровня, но далеко не супертоп, что все так с ним носятся я не понимаю. К тому же в последнее время еще и сдал сильно. Да и 28 лет уже все-таки, через пару - тройку годков вообще одеревенеет, наверное. Откуда тут 120 лямов я ума не приложу
ronaldo743
ronaldo743 ответил Duda Gigolaev Osetin
   31 / 1120
вчера в 14:09
Почему же у тебя никнейм в честь него ? Роналду может и падает от любого прикосновения , но адские муки не изображал никогда . Симулярес при каждом падении хватается за ногу , катается по полю и жует траву от боли. А через минуту уже как ни в чем не бывало. Роналду при падении просто смотрит на судью и ждет штрафной , но адские муки не изображает.
Ник в честь Роналду ?! Аахахахахаха. Тебе лет 15 что ли ? =)

Адские муки не изображает ? Ну-ну. "Вставай и играй как мужчина". Гаттузо.

alexando1974
alexando1974
   581 / 1120
вчера в 13:56
Поздно раньше надо было думать! а теперь ненужен!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил ronaldo743
   284 / 1120
вчера в 13:39
Почему же у тебя никнейм в честь него ?
Роналду может и падает от любого прикосновения , но адские муки не изображал никогда . Симулярес при каждом падении хватается за ногу , катается по полю и жует траву от боли. А через минуту уже как ни в чем не бывало.
Роналду при падении просто смотрит на судью и ждет штрафной , но адские муки не изображает.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NGY
   53 / 1120
вчера в 13:32
А что Санчешь и Гетце окрылились перейдя в Баварию?!
Эдегор, Ильярраменди, Дренте, Кака, Оуэн, Шахин - все они испортили карьеру в Реале
NGY
NGY ответил Ragnar_Lodbrok
   76 / 1120
вчера в 12:58
Будет загублен, как Коутиньо и Малком
А что Санчешь и Гетце окрылились перейдя в Баварию?!
STVA 1
STVA 1 ответил Игорь Погорелов
   105 / 1120
вчера в 12:49
нафига
С Суаресом значит расстанутся
ATG
ATG
   389 / 1120
вчера в 12:47
я надеюсь что это всё фигня полная . тем более что он итак отказался в Барсу идти
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 12:40
Не нужен он барселоне.
ermak6848
ermak6848
   215 / 1120
вчера в 12:07
ИДЕЯ ХОРОШАЯ
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   417 / 1120
вчера в 11:38
Ну и ценники
dimagas1
dimagas1
   431 / 1120
вчера в 11:37
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 1120
    вчера в 11:36
    если заиграет то можжно
    Colchoneros
    Colchoneros
       82 / 1120
    вчера в 11:16
    Зачем он Барселоне?
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Duda Gigolaev Osetin
       31 / 1120
    вчера в 11:03
    Согласен лишь отчасти.. Если к твоим словам добавить , что Барсе нужен симулянт уровня Суареса , то текст будет полным. Помимо агрессивного стиля , Симулярес заработал половину пенальти и красных карточек для соперников , которых на самом деле не было. Удивлен, как судьи до сих пор на это ведутся. Он самый знатный симулянт в сирк футбола на март 2019 года. Бускетс давно уже в прошлом оставил это дело. Маскерано завершил выступления. Джессика Альба правда наступает на пятки ему. Видно сразу, кому достанется роль зарабатывания пенок
    Самый знатный симулянт в истории футбола - это марокканский дельфин. Вот как на его нырки судьи ещё ведутся, после всех падений без малейшего контакта - большой вопрос. Ну хоть в этом он действительно ЯЛЕГЕНДА. =)
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Ragnar_Lodbrok
       31 / 1120
    вчера в 10:48
    Будет загублен, как Коутиньо и Малком
    Барса Коута загубила ? Ты серьёзно ?! Всё время с момента трансфера его упорно ставят в состав, и даже его постоянные провалы этому не помеха. И в полузащите играл, и в атаке . . . Кто виноват, что на поле он в своих ногах путается ?

    Ну а по Малкому вопросы к Вальверде возникают у всех болельщиков. После Класико, в котором его игру не оценил только ленивый, он всего лишь раз появился на поле аж на целых пять минут.
    Илья Белкин
    Илья Белкин
       763 / 1120
    вчера в 10:44
    да он никакущий
    Glodor
    Glodor
       83 / 1120
    вчера в 10:38
    Всё никак не нажрутся.
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       241 / 1120
    вчера в 10:37
    нафига
    KIENDGIN 1
    KIENDGIN 1 ответил Duda Gigolaev Osetin
       893 / 1120
    вчера в 10:31
    Согласен лишь отчасти.. Если к твоим словам добавить , что Барсе нужен симулянт уровня Суареса , то текст будет полным. Помимо агрессивного стиля , Симулярес заработал половину пенальти и красных карточек для соперников , которых на самом деле не было. Удивлен, как судьи до сих пор на это ведутся. Он самый знатный симулянт в сирк футбола на март 2019 года. Бускетс давно уже в прошлом оставил это дело. Маскерано завершил выступления. Джессика Альба правда наступает на пятки ему. Видно сразу, кому достанется роль зарабатывания пенок
      Roman73
      Roman73
         262 / 1120
      вчера в 10:31
      Гризман -не Коутиньо, слишком дорогая игрушка, чемпион мира, себя уважает.
      Сто раз надо подумать как они с Месси будут делить зоны и функции на поле.
      Причём подумать надо всем трём сторонам, Гризману в особенности.
      Такой переход был бы полезен, если Лео согласится стать чистым плеймейкером ,
      на пользу Барсе. Но статистика, статистика не даёт покою даже таким людям , как Месси.
      drug01
      drug01
         128 / 1120
      вчера в 10:30
      Он большой лодырь, зачем?
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответил AmIIIeR89
         284 / 1120
      вчера в 10:28
      Согласен лишь отчасти..
      Если к твоим словам добавить , что Барсе нужен симулянт уровня Суареса , то текст будет полным. Помимо агрессивного стиля , Симулярес заработал половину пенальти и красных карточек для соперников , которых на самом деле не было. Удивлен, как судьи до сих пор на это ведутся. Он самый знатный симулянт в сирк футбола на март 2019 года. Бускетс давно уже в прошлом оставил это дело. Маскерано завершил выступления.
      Джессика Альба правда наступает на пятки ему. Видно сразу, кому достанется роль зарабатывания пенок
      Брулин
      Брулин
         66 / 1120
      вчера в 10:25
      Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное.....))
      Брулин
      Брулин
         66 / 1120
      вчера в 10:24
      Суарес лучше чем Гризманн
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