«Барселона» намерена купить Гризманна за 120 млн евро

вчера, 09:24

«Барселона» по-прежнему хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

До июня 2019 года француза можно будет выкупить у «матрасников» за 120 млн евро, после чего сумма отступных в его контракте вырастет до 200 млн. «Барселона» намерена не терять времени и уже контактирует с окружением игрока.

Сам 27-летний Гризманн в очередной раз задумался об уходе из мадридской команды после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:0; 0:3).