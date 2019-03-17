«Барселона» намерена купить Гризманна за 120 млн евро

«Барселона» по-прежнему хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
До июня 2019 года француза можно будет выкупить у «матрасников» за 120 млн евро, после чего сумма отступных в его контракте вырастет до 200 млн. «Барселона» намерена не терять времени и уже контактирует с окружением игрока.
Сам 27-летний Гризманн в очередной раз задумался об уходе из мадридской команды после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:0; 0:3).
Адские муки не изображает ? Ну-ну. "Вставай и играй как мужчина". Гаттузо.
https://www.youtube.com/watch?v=bPCM4e12DT8
Адские муки не изображает ? Ну-ну. "Вставай и играй как мужчина". Гаттузо.
Роналду может и падает от любого прикосновения , но адские муки не изображал никогда . Симулярес при каждом падении хватается за ногу , катается по полю и жует траву от боли. А через минуту уже как ни в чем не бывало.
Роналду при падении просто смотрит на судью и ждет штрафной , но адские муки не изображает.
Роналду может и падает от любого прикосновения , но адские муки не изображал никогда . Симулярес при каждом падении хватается за ногу , катается по полю и жует траву от боли. А через минуту уже как ни в чем не бывало.
Роналду при падении просто смотрит на судью и ждет штрафной , но адские муки не изображает.
Ну а по Малкому вопросы к Вальверде возникают у всех болельщиков. После Класико, в котором его игру не оценил только ленивый, он всего лишь раз появился на поле аж на целых пять минут.
Ну а по Малкому вопросы к Вальверде возникают у всех болельщиков. После Класико, в котором его игру не оценил только ленивый, он всего лишь раз появился на поле аж на целых пять минут.
Аха-ха)
Аха-ха)
Сто раз надо подумать как они с Месси будут делить зоны и функции на поле.
Причём подумать надо всем трём сторонам, Гризману в особенности.
Такой переход был бы полезен, если Лео согласится стать чистым плеймейкером ,
на пользу Барсе. Но статистика, статистика не даёт покою даже таким людям , как Месси.
Сто раз надо подумать как они с Месси будут делить зоны и функции на поле.
Причём подумать надо всем трём сторонам, Гризману в особенности.
Такой переход был бы полезен, если Лео согласится стать чистым плеймейкером ,
на пользу Барсе. Но статистика, статистика не даёт покою даже таким людям , как Месси.
Если к твоим словам добавить , что Барсе нужен симулянт уровня Суареса , то текст будет полным. Помимо агрессивного стиля , Симулярес заработал половину пенальти и красных карточек для соперников , которых на самом деле не было. Удивлен, как судьи до сих пор на это ведутся. Он самый знатный симулянт в сирк футбола на март 2019 года. Бускетс давно уже в прошлом оставил это дело. Маскерано завершил выступления.
Джессика Альба правда наступает на пятки ему. Видно сразу, кому достанется роль зарабатывания пенок
Если к твоим словам добавить , что Барсе нужен симулянт уровня Суареса , то текст будет полным. Помимо агрессивного стиля , Симулярес заработал половину пенальти и красных карточек для соперников , которых на самом деле не было. Удивлен, как судьи до сих пор на это ведутся. Он самый знатный симулянт в сирк футбола на март 2019 года. Бускетс давно уже в прошлом оставил это дело. Маскерано завершил выступления.
Джессика Альба правда наступает на пятки ему. Видно сразу, кому достанется роль зарабатывания пенок