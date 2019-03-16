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«Бавария» - фаворит в гонке за Николя Пепе

вчера, 12:20

Топ-клубы продолжают погоню за форвардом «Лилля» Николя Пепе.

Сообщается, что впереди всех расположилась «Бавария». Причина - прекрасные отношения между президентом «догов» Жераром Лопесом и руководством мюнхенцев. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 29 матчей в Лиге 1, забил 17 голов и отдал 8 голевых передач. На игрока также претендуют «Арсенал» и МЮ.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten ответил NAZAR 007
   655 / 1092
вчера в 22:02
Привет, Арман ! И по возможности, бундес. Тот же Тимо Вернер или Дэви Зельке, который сейчас вышел из собственной тени, и напоминает себя в лучший период в Лейпциге, первому 22, второму 24, плюс Филиппа Макса из Аугсбурга, плюс Кай Хаверц от "аптекарей". Присовокупить нынешних Нойера, Мюллера, Хуммельса, Боа и Горецку и вот уже реальный бундес -базис. Естественно, попрощавшись с Алькантарой, Рафиньей, Мартинесом и Хамесом. И с Ковачем заодно, плюс Клисманна вернут, и уже увидишь совсем другой футбол от Баварии. Только вот в качестве желанного, а не реального, Румме против этого.
Привет Назар! Да Деви и я бы хотел.и жаль Хамес не показывает тот футбол что ждали. Вообще последние время все играют хуже чем могут. Может это Ковач виноват.хз.
95-shishani-95
95-shishani-95
   260 / 1092
вчера в 16:18
Он центральный?
Colchoneros
Colchoneros
   82 / 1092
вчера в 16:17
Не плохой вариант для Баварии!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Die Roten
   29 / 1092
вчера в 16:13
Хороший форвард нужен Баварии.
Привет, Арман ! И по возможности, бундес.
Тот же Тимо Вернер или Дэви Зельке,
который сейчас вышел из собственной тени,
и напоминает себя в лучший период в Лейпциге,
первому 22, второму 24, плюс Филиппа Макса
из Аугсбурга, плюс Кай Хаверц от "аптекарей".
Присовокупить нынешних Нойера, Мюллера,
Хуммельса, Боа и Горецку и вот уже реальный
бундес -базис. Естественно, попрощавшись
с Алькантарой, Рафиньей, Мартинесом и Хамесом.
И с Ковачем заодно, плюс Клисманна вернут, и уже
увидишь совсем другой футбол от Баварии. Только вот
в качестве желанного, а не реального, Румме против этого.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Gourcuff Yohanne
   56 / 1092
вчера в 15:55
Это я знаю. Но для Франции всего одна победа это позор. И еще победу Марселья я не видел
Ну ПСЖ выиграет когда-нибудь. Вон в Челси Абрамович активно вливал деньги и в течении 10 лет они выиграли ЛЧ
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Ragnar_Lodbrok
   330 / 1092
вчера в 14:47
Марсель выигрывал
Это я знаю. Но для Франции всего одна победа это позор. И еще победу Марселья я не видел
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Gourcuff Yohanne
   56 / 1092
вчера в 14:39
Да
Марсель выигрывал
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Ragnar_Lodbrok
   330 / 1092
вчера в 14:16
Какая мечта? Чтобы французский клуб выиграл ЛЧ?
Да
Die Roten
Die Roten
   655 / 1092
вчера в 14:15
Хороший форвард нужен Баварии.
Glodor
Glodor
   78 / 1092
вчера в 14:11
Баварии больше повезет.
Bayern Best
Bayern Best
   144 / 1092
вчера в 13:30
Вчера в матче с Монако он много симулировал и был просто так себе игрок. Но очень много матчей он играл хорошо.
Bavaria_M
Bavaria_M
   477 / 1092
вчера в 12:52
ну неужели у нас хоть нап появится?
надеюсь купят.
а то без напа играть вообще не ок
dimagas1
dimagas1 ответил Gourcuff Yohanne
   275 / 1092
вчера в 12:49
главная ошибка французских клубов Избавится от своих лидеров после выхода в Лигу Чемпионов Видимо моя мечта никогда не осуществится
Бабла нет.Нужно как -то подниматся.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Gourcuff Yohanne
   56 / 1092
вчера в 12:49
главная ошибка французских клубов Избавится от своих лидеров после выхода в Лигу Чемпионов Видимо моя мечта никогда не осуществится
Какая мечта? Чтобы французский клуб выиграл ЛЧ?
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   330 / 1092
вчера в 12:38
главная ошибка французских клубов
Избавится от своих лидеров после выхода в Лигу Чемпионов
Видимо моя мечта никогда не осуществится
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 1092
вчера в 12:29
Это будет отличный трансфер для Баварии. Кто знает, возможно Пепе вытеснит из основы разленившегося поляка
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