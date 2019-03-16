«Бавария» - фаворит в гонке за Николя Пепе

Топ-клубы продолжают погоню за форвардом «Лилля» Николя Пепе.
Сообщается, что впереди всех расположилась «Бавария». Причина - прекрасные отношения между президентом «догов» Жераром Лопесом и руководством мюнхенцев. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 29 матчей в Лиге 1, забил 17 голов и отдал 8 голевых передач. На игрока также претендуют «Арсенал» и МЮ.
Тот же Тимо Вернер или Дэви Зельке,
который сейчас вышел из собственной тени,
и напоминает себя в лучший период в Лейпциге,
первому 22, второму 24, плюс Филиппа Макса
из Аугсбурга, плюс Кай Хаверц от "аптекарей".
Присовокупить нынешних Нойера, Мюллера,
Хуммельса, Боа и Горецку и вот уже реальный
бундес -базис. Естественно, попрощавшись
с Алькантарой, Рафиньей, Мартинесом и Хамесом.
И с Ковачем заодно, плюс Клисманна вернут, и уже
увидишь совсем другой футбол от Баварии. Только вот
в качестве желанного, а не реального, Румме против этого.
Тот же Тимо Вернер или Дэви Зельке,
который сейчас вышел из собственной тени,
и напоминает себя в лучший период в Лейпциге,
первому 22, второму 24, плюс Филиппа Макса
из Аугсбурга, плюс Кай Хаверц от "аптекарей".
Присовокупить нынешних Нойера, Мюллера,
Хуммельса, Боа и Горецку и вот уже реальный
бундес -базис. Естественно, попрощавшись
с Алькантарой, Рафиньей, Мартинесом и Хамесом.
И с Ковачем заодно, плюс Клисманна вернут, и уже
увидишь совсем другой футбол от Баварии. Только вот
в качестве желанного, а не реального, Румме против этого.
надеюсь купят.
а то без напа играть вообще не ок
надеюсь купят.
а то без напа играть вообще не ок
Избавится от своих лидеров после выхода в Лигу Чемпионов
Видимо моя мечта никогда не осуществится
Избавится от своих лидеров после выхода в Лигу Чемпионов
Видимо моя мечта никогда не осуществится