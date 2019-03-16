Новый «Реал» Зидана. Сменщик Рамоса, мечты о Мбаппе и Азар на горизонте

вчера, 13:00

Не успел Зинедин вернуться, как «Мадрид» подписал защитника за 50 млн евро. «Соккер.ру» готов к бурному трансферному лету.

Зидан меняет женские бутики на футбольный рынок

Начнем с ключевого трансфера. Тут не важны Перес, деньги или жажда власти. Главное, что возвращение одобрила жена Зинедина - испанка Вероника Фернандес. Зидан спокойно мог перебраться в «Баварию» или «Ювентус». Вместо этого рискнул, чтобы снова угодить супруге.

Строгая дама воспитывает сыновей Тео и Эльяса и не захотела тащить подростков в Англию или Италию. Дети учатся во французском лицее в Мадриде и город жену полностью устраивает. Так что решение принято домохозяйкой. Но необычной. Вероника не только вынуждает Зидана смотреть балет по всему миру, но и часто ездит на важные выездные матчи с мужем – уникальный для футбола случай.

Также неудавшаяся балерина была на представлении тренера «Реала» на днях и ворковала с Пересом. Снова же, жен на подписания контрактов тренеры обычно не водят под ручку. Вероника в этой сделке – неофициальный агент и все контролирует до мелочей. Детские джинсы с высоченными подкатами и кедами выбрала для Зизу та же леди, что смешной голубой пиджак в клеточку с прошлой пресс-конференции.

Пока наивный Недвед вел переговоры с Зиданом, Флорентино приполз на коленях к той, кто принимает решения. Хотя здесь учтены не только интересы семьи. Французу важно было вернуться к работе. Вместо того, чтобы снова торчать по часу в женском бутике, пока Вероника выбирает сумочки – засекали его за таким скучным для 45-летнего мужика занятием, снова ощутит себя не богатым известным пенсионером, а полезной боевой единицей.

Перес наступил на гордость и одолжил у Вероники ее ценного мужа за 12 млн евро в год (не считая бонусов), а начинали ведь в 2016 с зарплаты в 2.5 млн! И Флорентино правильно прогнулся, ведь вариант с Жозе смотрелся хуже. К Моуриньо не выстроилась бы очередь из футболистов, как к Зидану. Хотя сначала нужно определить тех, кто может уйти.

Кто может покинуть «Реал»?

Гарет Бэйл. Зидан не его фанат, валлиец часто в лазарете, хотя всегда мечтает стать главным в «Реале». Не пора ли менять обстановку? Сульшер робко намекает на трансфер, хотя «Бавария» тоже на низком старте. Контракт Бэйла обойдется сравнительно дешево, а если врачи нового клуба поставят его в строй надолго – принесет пользу.

Хамес Родригес. Еще не вернулся, а уже ушел? Учитывая отношение Зидана к Иско - верхней точки в классическом ромбе «4-4-2», у колумбийца невысокие шансы триумфально вернуться в Мадрид. В «Баварии» тоже не все шикарно, поэтому Хамесу пора подумать о новых вызовах.

Асенсио, Мариано, Васкес, Хави Санчес, Одриосола, Диас, Вальверде. Кто не тянет по уровню, у кого не будет игровой практики после подписания новичков – возникнет причина сменить клуб или уйти в аренды. А отдельных отцепит лично Зидан. Молодые игроки, как и старик Лукас Васкес, могут оказаться не у дел.

Лука Модрич. Хотел в «Интер», но теперь не знает, кто там будет тренером, и насколько проект получится успешным, ведь «Ювентус» силен. В Турине тоже найдется местечко давнему знакомому Роналду. Но возвращение Зинедина означает, что старый хорват выберет сам. Нужен Модрич «Реалу» будущего? Сложный вопрос.

Тони Кроос. Сбавил, но у Зидана играл прекрасно. История, как у Модрича. Чемпион мира скис. При хорошем предложении перезагрузить карьеру согласится уйти? Но только если к тому времени Зидан найдет ему замену. Опасно ставить лишь на Модрича и Крооса – могут не вернуть форму в «Реале», хотя заиграть на новом месте с другими вызовами.

Марсело. Между Роналду и Зиданом будет маленькая летняя война за старых друзей? Не исключено. Может, «Ювентус» заинтересуется, например, Вараном - вспомните, сколько лет защитникам туринцев. И Марсело подумывал о Турине. Для Криштиану старый друг лучше новых двух – как помним по Коэнтрау. Марсело пока в «Реале», но все может измениться.

Рафаэль Варан и Карим Бензема. Первый мог искать новый вызов также в АПЛ – желающие найдутся, а второго вышвырнул бы из команды Перес, ведь все к этому шло. Но возвращение Зидана спутывает карты. А первое подписание намекает, что в «Реале» не исключат перемены в обороне. И про атаку никто ничего конкретного пока не сказал, ведь одного Карима мало.

Чей статус при Зидане будет другим?

Криштиану Роналду. Да, его статус. Фанаты «Реала» в комментариях всю неделю пишут, что Зидан может не стать решением, поскольку главная разница между сезонами – отсутствие Криштиану. Но забывают, что форварду 34 года. Роналду не глобальная ставка, а локальная, на пару лет. Пока Криштиану без «Мадрида» лучше, чем «сливочным» без него. Но авторитет и везучесть Зидана могут вывести «Реал» из тени португальца.

Иско Аларкон. Якобы Зидан поставил условие, что Иско нельзя выгонять и продавать. Сомнительное утверждение. В теории хавбек может играть даже на позиции Крооса или Модрича – в тройке в центре, как когда-то Ди Мария, хотя в таком случае нужен отличный свежий опорник. Но очевидно, что возвращение Зинедина, который ладил с Иско и в итоге ему поверил – плюс для хавбека.

Тибо Куртуа и Кейлор Навас. Переса нельзя унижать настолько, чтобы продавать его личную ставку спустя год. Тем более, Тибо упал в цене, ведь совершал ошибки и пока не прижился. При этом Зидан вернулся и может усадить бельгийца на лавку. Ведь Наваса уважает, так что неожиданное решение Зинедина меняет историю для голкиперов «Реала».

Серхио Рамос. Говорят, Рамос заблокировал трансферы Конте и Моуриньо – поспособствовал возвращению Зидана, но играл паршиво. Зато у испанца есть квалификация и удачный отрезок капитан «Реала» всегда выдаст. Но нужно заставить фланги и опорную зону работать куда лучше, чем сейчас. Только баланс в игре вернут того Серхио, что редко «привозил» голы, а не только забивал в чужие ворота.

Винисиус и Регилон. Левофланговые могут осесть в запасе, если Марсело вернется в старт, а Зидан настоит на покупке опытного Азара. Конечно, если подписание бельгийца будет единственным действием по отношению к вингерам и Бэйл покинет «Реал» - бразильца увидим справа в атаке, а вот Регилон обречен, если Марсело не уедет в «Ювентус».

Карим Бензема. Зидану надо убрать Карима из «Реала». Или усадить на скамейку, найдя замену. Больше, чем уже дал, французский форвард не выдаст. Но если суммировать, то тут равенство – нападающий отдал столько же, как получил, а сдачей были и остаются промахи. «Реалу» нужна машина в атаке, Бензема не породы роботов.

Лука Зидан и Андрей Лунин. Честно говоря, если Зидану надо себя поставить в команде, то сына надо выгнать – не тянет на уровень вратаря «Реала». Вернуть Лунина из аренды и успокоиться. Но Зинедин семейный, своих не бросает, поэтому тут как с Бензема. Может доверять своему Луке вопреки всему, в том числе интересам «Реала».

Кто пришел и может прийти в «Реал»?

Эдер Милитао. Отдали 50 миллионов за потенциального резервиста. Парень интересный, но вряд ли хватит класса, чтобы вытеснить из основы Рамоса или Карвахаля - универсален. Но смешно называть решение купить Милитао «первым трансфером Зидана», продолжателем традиций Пепе и Каземиро. О бразильце в Мадриде говорили пару месяцев, наставник лишь одобрил решенную сделку. Но пока Милитао скорее как Данило – не понял, куда попал.

Эден Азар. Столько раз хвалил Зидана и заявлял о переходе в «Реал» и просто слушайте вздохи Сарри – итальянец снова ответил на вопрос о будущем Эдена так, словно Азар уже игрок «Реала». В «Челси» всё понимают, а неплохая игра бельгийца в сезоне лишь убеждает, что он окажется в белой футболке в ближайшее время.

Нголо Канте. Хотят ограбить «Челси», с которыми связывали самого Зидана? Канте нужен, если уйдет Модрич, или же Зинедин видит чемпиона мира в опорной зоне вместо Каземиро? Интересный вопрос, ведь бразилец помог тренеру в прошлый раз, вряд ли стоит сразу его списывать со счетов. А Канте робкий – может не заиграть в высокомерном «Реале».

Дзаньоло, Кьеза и так далее, и тому подобные. Примеры молодежи, которую будут сватать в «Реал» в ближайшее время. Во всех случаях один вопрос: куда их пихать? Незачем покупать за 60-80 миллионов евро молодых итальянцев, если у Асенсио может быть нулевая игровая практика в следующем сезоне.

Кейн, Неймар и Мбаппе. Объединяем их в один список, поскольку каждый трансфер осуществить можно лишь за дикие деньги – от 200 миллионов евро для начала разговора, и каждое подписание может не принести должного результата. Кейн хорош, но привык быть частью команды с постоянными неудачами, Неймар без нужного характера и Зидану вряд ли импонирует, а Мбаппе шейхи будут держать до последнего.

Икарди и Кавани. Время Левандовски как цели «Реала» прошло. А Зидану важно показать коллективу, что не будет слепо держаться за Бензема в основе, невзирая на недобор важных голов. Икарди и Кавани – хорошие цели, хотя второй и староват для обновления команды. А первый скандальный, но Зидан и сам с характером – найдет для Мауро применение.

Фекир или Мане. Раньше говорили о Салахе, но чем Мане как потенциальная замена Бэйлу хуже? Если менять Гарета, то на результативного крайнего форварда, а сенегалец именно такой. Фекир тоже интересный вариант, хотя в матчах против «Барселоны» капитан «Лиона» не показал, что готов к подобным соперникам. Мане в этой паре как вариант прямо сейчас интереснее.

Каким будет «Реал» в сезоне-2019/20?

Другим, если хотят побеждать и брать трофеи, таким же нестабильным, как сейчас – если снова ждут дорогие сделки и 12 лет без финалов ЛЧ . Но если выручить живые деньги при расставаниях, то «Реал» можно изменить. Всюду выбор. Навас или Куртуа в воротах. Карвахаль или молодые конкуренты справа. Марсело или новый левый бек. Модрич и Кроос или другая пара в центре, вроде Канте и Эриксена (хотя покупать датчанина параллельно с Азаром и не продавая Иско странно).

В атаке, куда легко могут прийти Мане, Икарди и Азар, все тоже изменится до неузнаваемости, ведь Васкес, Бензема и Винисиус представляют другой стиль и уровень подготовки, а Бэйл не фаворит публики. Не говоря о фантастическом варианте увидеть в Мадриде не Неймара, а юного Мбаппе. Точно будут отказы – в «Реал» идти опасно, на грани между провалом и победой, но возвращение легенды привлечет внимание. В прошлый раз Зидан не озаботился о смене поколений. Фактически сейчас пришел, чтобы довести дело до ума - построить обновленный «Реал».

Успех не гарантирован, но наблюдать за процессом всегда интересно. Один из главных покупателей в футболе 21 века снова вышел на охоту. У каждого теперь свое представление о «Реале» будущего.