Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале», об этом сообщают СМИ.
«Канониры» заинтересованы в том, чтобы заполучить 29-летнего хавбека, контракт которого заканчивается в ближайшее время.
Ранее игроком также интересовался ПСЖ.
В нашей стране незнание законов не освобождает от ответственности. Так что за свой лайк ответишь по полной))) :)
Если честно, это лучшая работа которая может быть. Пишешь, что в голову взбредет. Ответственности ни какой. В момент опорожнения кишечника можно и не такое придумать.модерация посредственна, главное не материться а на содержимое уже давно х.. положен. Как то так. Спасибо за внимание. Ваше сообщение очень важно для нас! :)
В нашей стране незнание законов не освобождает от ответственности. Так что за свой лайк ответишь по полной))) :)
Если честно, это лучшая работа которая может быть. Пишешь, что в голову взбредет. Ответственности ни какой. В момент опорожнения кишечника можно и не такое придумать.модерация посредственна, главное не материться а на содержимое уже давно х.. положен. Как то так. Спасибо за внимание. Ваше сообщение очень важно для нас! :)
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Прям, мятежник, Че Гевара
А согласовано ли твоё выступление администрацией сайта?
Прям, мятежник, Че Гевара