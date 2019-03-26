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Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»

вчера, 13:05

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале», об этом сообщают СМИ.

«Канониры» заинтересованы в том, чтобы заполучить 29-летнего хавбека, контракт которого заканчивается в ближайшее время. 

Ранее игроком также интересовался ПСЖ

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Все комментарии
4ел
4ел ответил aNOOBis
   437 / 850
вчера в 19:47
Так политкорректно ругаешься :-) А согласовано ли твоё выступление администрацией сайта? Прям, мятежник, Че Гевара
я сам удивлён, что моя писанина столько провисела и что ее не удалили. Вот думаю, это косяк модераторов или все-таки у некоторых из них есть 00.
В нашей стране незнание законов не освобождает от ответственности. Так что за свой лайк ответишь по полной))) :)
Если честно, это лучшая работа которая может быть. Пишешь, что в голову взбредет. Ответственности ни какой. В момент опорожнения кишечника можно и не такое придумать.модерация посредственна, главное не материться а на содержимое уже давно х.. положен. Как то так. Спасибо за внимание. Ваше сообщение очень важно для нас! :)
ZaZizu
ZaZizu
   672 / 850
вчера в 18:46
хороший вариант
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   304 / 850
вчера в 18:36
еще один гнилок выявился из команды. сейчас самое время вычищать команду от подобных огрызок и наполнять состав преданными игроками, желательно своими патриотами - англичанами как в былые времена.
aNOOBis
aNOOBis ответил 4ел
вчера в 15:26
Слышал что все журналисты и редакторы решили сменить ориентацию. Так как они себя ведут и что редактируют, они явно не натуралы
Так политкорректно ругаешься :-)
А согласовано ли твоё выступление администрацией сайта?

Прям, мятежник, Че Гевара
Bayern Best
Bayern Best
   83 / 850
вчера в 14:49
В Арсенал это хорошо.
4ел
4ел
   437 / 850
вчера в 14:32
Слышал что все журналисты и редакторы решили сменить ориентацию. Так как они себя ведут и что редактируют, они явно не натуралы
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 13:38
Псж всеми интересуется, мешок то глубокий.
ДСА
ДСА
   141 / 850
вчера в 13:06
Когда бесплатно интерес естественно есть.
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