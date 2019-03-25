Неймар: от слез до танцев

вчера, 22:26

В дело вступает папа. Неймар-старший снова разгневан поведением французских болельщиков и журналистов по отношению к сыну. «Соккер.ру» - о том, что стало поводом.

У семейства Неймара отношения с Францией неоднозначные. В целом в стране не очень любят ПСЖ из-за того, что клуб, по сути, уничтожил внутренний чемпионат, при этом ничего не добившись на европейской арене. Более того, парижане уже сделали традицией какой-нибудь шлепок в лужу в Лиге чемпионов, чем еще больше раздражают тех, кто хотя бы надеялся, что ПСЖ будет протаскивать имя Лиги 1 в Европе. Получается ровно наоборот. Говорят пока о парижанах скорее для смеха.

И это на фоне колоссальных вложений. Французов в ПСЖ не так много, поэтому к ним отношение скорее положительное. Но Килиан Мбаппе и Преснель Кимпембе неспособны компенсировать тот негатив, который существует в болельщицкой среде во Франции. А одним из главных раздражителей является Неймар, которого критикуют там по многим поводам. Причем бразилец довольно быстро потерял уважение не только со стороны фанатов, которые воспринимают его как избалованную звезду, приехавшую на перине на заработки больших денег, но и со стороны футболистов других команд, которые видят в Неймаре знатного симулянта.

Из-за этого ему приходится страдать и на поле, и за его пределами – от регулярного давления. Выхлопа от его присутствия в Париже нет, а ком раздражения накопился. Подчеркнем, тут речь не о фанатах ПСЖ , а о любителях футбола во Франции в целом. Хотя уже и фан-группы самих парижан скорее скептически относятся к клубу, его владельцам и главным звездам, включая Неймара. На внутренней арене ПСЖ выигрывал бы все и без бразильца с большим запасом – нытья и токсичности даже было бы меньше.

А в Европе Неймар все равно не помогает. Так что смысла в такой дорогой игрушке нет. Отсюда и эти постоянные слухи о том, что форвард вот-вот вернется в Испанию или еще куда махнет – от не любящих его и неблагодарных французов. Но регулярно подставляться Неймар не забывает, понимая, что за каждым его действием раздраженные и даже злые французские любители футбола и журналисты следят с усиленным вниманием. Попытка врыва в судейскую после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» вряд ли добавила вистов Неймару.

Так почему же «от слез к танцам»? И зачем отцу футболиста снова пришлось выступать во французской прессе? Напомним, Неймар 23 января получил перелом плюсневой кости в матче Кубка Франции со «Страсбуром». Первоначальные прогнозы говорили, что форвард пропустит десять недель. И эту весть он воспринял трагически:

Когда я первый раз получил травму, сказал себе, что должен вернуться как можно скорее. Я был расстроен. В этот раз мне было гораздо сложнее переварить ситуацию. Проплакал дня два. Моя травма, полученная перед чемпионатом мира, отличается от нынешней. В прошлом году был перелом плюсневой кости, а также повреждение связок голеностопа. Поэтому восстановление было более длительным и болезненным. С голеностопом всегда тяжело, требуется больше времени.

В социальных сетях Неймар старательно освещал весь процесс восстановления, каждое занятие, каждый новый шаг на пути к выздоровлению, перемещаясь между Бразилией, Францией и Катаром для обследований и процедур. 28 февраля он расстался с костылями, о чем торжественно сообщил.

[#L1🇫🇷] Neymar🇧🇷 dit adieu à ses béquilles sur Instagram



« Au revoir et à jamais » pic.twitter.com/hvIXsy8P8I — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 27 февраля 2019 г.

А уже 3 и 5 марта все социальные сети пестрели видео и фотографиями того, как Неймар отчаянно зажигает на карнавалах в Бразилии. Эти ролики и взбесили многих во Франции. Происходило-то это до вылета ПСЖ из Лиги чемпионов, но он случился буквально через несколько дней, поэтому боль от этого события наложилась на продолжавшие мелькать картинки из гламурной и отвязной жизни Неймара.

Разумеется, поднялась неслабая волна недовольства, от которой отмахиваться за сына в которой раз пришлось Неймару-старшему. Он не скрывал своей злости на шумиху, которая порождается вокруг каждого действия его сына:

Во время карнавала никто не мог коснуться ноги моего сына. Вокруг него были только известные люди. Все было организовано подобающим образом. Он мог приходить и уходить, когда нужно. Все думают, что он там часами отплясывал самбу. На шествии он был на одной из лучших позиций, там был диван – он мог сесть, попить, отдохнуть в любой момент. Его сопровождали самые близкие люди. Карнавал – это для него отдушина, уход от проблем. Он тренировался утром и днем постоянно. Поэтому мы дали ему отдохнуть. Он много переживал, и ему нужно было сбросить груз, расслабиться, чтобы он мог потом снова правильно переносить нагрузку. ПСЖ ? Клуб все знал – он дал разрешение.