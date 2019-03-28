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Спортдиректор «Пачуки»: «МЮ давно присматривается к Лосано»

вчера, 04:36

Спортивный директор «Пачуки» Марко Гарсес прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к бывшему вингеру мексиканского клуба Ирвингу Лосано, который сейчас выступает за ПСВ.

Не могу предвидеть будущее Ирвинга, так как ему придётся принимать решение вместе со своим агентом и семьёй, которая, насколько мне известно, всегда оказывала влияние на его решения.

Относительно «Манчестер Юнайтед» я могу сказать, что точно знаю, что они очень высоко его оценивают, и не только в последнее время. Они уже много лет знают этого игрока, ещё до его перехода в ПСВ. Они прекрасно знают его потенциал.

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ДСА
ДСА
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вчера в 06:56
Сразу надо было в МЮ продавать.
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