Спортдиректор «Пачуки»: «МЮ давно присматривается к Лосано»

Спортивный директор «Пачуки» Марко Гарсес прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к бывшему вингеру мексиканского клуба Ирвингу Лосано, который сейчас выступает за ПСВ.
Не могу предвидеть будущее Ирвинга, так как ему придётся принимать решение вместе со своим агентом и семьёй, которая, насколько мне известно, всегда оказывала влияние на его решения.
Относительно «Манчестер Юнайтед» я могу сказать, что точно знаю, что они очень высоко его оценивают, и не только в последнее время. Они уже много лет знают этого игрока, ещё до его перехода в ПСВ. Они прекрасно знают его потенциал.