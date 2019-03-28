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Азар согласовал контракт с «Реалом»

вчера, 01:38

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар достиг принципиального соглашения по контракту с «Реалом», информирует источник.

Сообщается, что отец Азара и другие представители 28-летнего бельгийца согласовали с мадридским клубом контракт с ежегодным окладом в 15 млн евро. Теперь «сливочным» осталось договориться о трансфере с «Челси». Ожидается, что сумма перехода составит от € 90 до 100 млн.

Ранее сообщалось, что возвратившийся в «Реал» Зинедин Зидан уговорил Азара летом перебраться в «Королевский клуб».

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Все комментарии
Comench
Comench
   184 / 804
вчера в 16:49
Удачи Азару!
Serg3.12
Serg3.12
   17 / 804
вчера в 16:25
Вот бы правдой оказалось!)
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
   552 / 804
вчера в 14:57
По моему новости "азар договорился с реалом", "азар достиг договоренности с реалом", "азар достиг соглашения с зиданом", "азар обсудил контракт с пересом" мелькают каждый месяц вот уже 3й год
Знатог
Знатог
   127 / 804
вчера в 14:45
А я думаю, что на скамейке осядет.
NOVA
NOVA
   405 / 804
вчера в 13:34
ну наконец-то!!! надеюсь правда!!!
Red_team
Red_team
   99 / 804
вчера в 11:58
Азар - дуралей если это правда. Реал сейчас в кризисе и неизвестно как и когда выйдет из него, а Эдену 28 лет уже все-таки, времени ждать у него особо нет. Остался бы в Челси уже и стал легендой клуба, а так шило на мыло
lobsterdam
lobsterdam
   200 / 804
вчера в 11:49
усиление Реала? проблематично. С другой стороны, если не попробовать, то и не получится. Зидану, наверное, виднее, если это правда.
NK_505s
NK_505s
   191 / 804
вчера в 10:55
100 млн за Азара нормальная цена, ещё Мбаппе купить и снова Зидану выигрывать лигу чемпионов трижды подряд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 10:27
С чукотским евреем трудно спорить за деньги...
311
311
   37 / 804
вчера в 10:01
Кто же его отпустит? Не с теми договариваются!)
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 804
вчера в 09:27
Он практически в каждом интервью воспевает оды о вечной любви к Реалу, и как бы он мечтал там играть. Насильно мил не будешь, как говорится...
Брулин
Брулин
   33 / 804
вчера в 09:27
Даже если перейдет в итоге, все равно эти все новости сейчас - выдумки дурналистов.
VIPded
VIPded
   389 / 804
вчера в 09:19
Очередной вброс "источников"? )))
kolpankolpan
kolpankolpan ответил starche
   136 / 804
вчера в 09:16
Это грубая ошибка.
Это замечательное решение.
starche
starche
   261 / 804
вчера в 08:54
Это грубая ошибка.
particular
particular
   6 / 804
вчера в 08:26
От возможного перехода Азара, Реал, скорее всего, - усилится, игрок получит удовлетворение, а Челси потеряет знаковую фигуру...
При таком раскладе, в следующем сезоне для "пенсионеров", попадание в "шестёрку" АПЛ станет проблемным...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   265 / 804
вчера в 08:17
Роналду трудно заменить.
Не получится это и у Азара.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 804
вчера в 08:07
В который уже раз? 😁😁😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 804
вчера в 07:36
Самый долгий переход......
Азар ещё в начальной школе учился и не занимался футболом, когда Перес впервые заявил что купит его......и ещё лет 8 будет заявлять и собираться.....Кто нибудь вообще помнит времена ,когда Реал не собирался купить Азара ???
Да и сам Эден - не Бенджамин Баттон......ему уже 29-й год....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 07:26
Ща еврей начнет рассказывать, как им нужен Азар. В итоге сойдутся на 120-130 лимонах... Местных фунтиков ;)
Ver
Ver ответил ДСА
   302 / 804
вчера в 07:26
Роналду ему не заменить.
Азар не "заменитель"...
Ver
Ver
   302 / 804
вчера в 07:23
Азар не просто сделает клуб сильнее, он его сделает интереснее, если конечно всё срастётся и с переходом и с будущими одноклубниками
Zayac_65
Zayac_65
   621 / 804
вчера в 06:32
Пусть валит...
ДСА
ДСА
   134 / 804
вчера в 05:55
Роналду ему не заменить.
амурец
амурец
   126 / 804
вчера в 05:42
неплохой вариант, но Мбаппе было бы предпочтительнее
RamonCSKA
RamonCSKA
   172 / 804
вчера в 05:36
90-100 лямов?
Дешёвка, Промеса за 120 продают вон, Бавария защитника за 80 покупает))
минимум 200 будет
ОПС
ОПС
   189 / 804
вчера в 05:33
Посмотрим, что будет.
STVA 1
STVA 1
   80 / 804
вчера в 05:18
Опять?
pavkur
pavkur
   19 / 804
вчера в 03:18
Который раз?
авито
авито
   293 / 804
вчера в 02:54
Похоже решили сколотить галактикос, только Барса главный фаворит на чемпионства. Реал может стать достойным конкурентом для каталонцев в Испании.
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