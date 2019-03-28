Азар согласовал контракт с «Реалом»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар достиг принципиального соглашения по контракту с «Реалом», информирует источник.
Сообщается, что отец Азара и другие представители 28-летнего бельгийца согласовали с мадридским клубом контракт с ежегодным окладом в 15 млн евро. Теперь «сливочным» осталось договориться о трансфере с «Челси». Ожидается, что сумма перехода составит от € 90 до 100 млн.
Ранее сообщалось, что возвратившийся в «Реал» Зинедин Зидан уговорил Азара летом перебраться в «Королевский клуб».
При таком раскладе, в следующем сезоне для "пенсионеров", попадание в "шестёрку" АПЛ станет проблемным...
При таком раскладе, в следующем сезоне для "пенсионеров", попадание в "шестёрку" АПЛ станет проблемным...
Не получится это и у Азара.
Не получится это и у Азара.
Азар ещё в начальной школе учился и не занимался футболом, когда Перес впервые заявил что купит его......и ещё лет 8 будет заявлять и собираться.....Кто нибудь вообще помнит времена ,когда Реал не собирался купить Азара ???
Да и сам Эден - не Бенджамин Баттон......ему уже 29-й год....
Азар ещё в начальной школе учился и не занимался футболом, когда Перес впервые заявил что купит его......и ещё лет 8 будет заявлять и собираться.....Кто нибудь вообще помнит времена ,когда Реал не собирался купить Азара ???
Да и сам Эден - не Бенджамин Баттон......ему уже 29-й год....
Дешёвка, Промеса за 120 продают вон, Бавария защитника за 80 покупает))
минимум 200 будет
Дешёвка, Промеса за 120 продают вон, Бавария защитника за 80 покупает))
минимум 200 будет