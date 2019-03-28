Азар согласовал контракт с «Реалом»

вчера, 01:38

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар достиг принципиального соглашения по контракту с «Реалом», информирует источник.

Сообщается, что отец Азара и другие представители 28-летнего бельгийца согласовали с мадридским клубом контракт с ежегодным окладом в 15 млн евро. Теперь «сливочным» осталось договориться о трансфере с «Челси». Ожидается, что сумма перехода составит от € 90 до 100 млн.

Ранее сообщалось, что возвратившийся в «Реал» Зинедин Зидан уговорил Азара летом перебраться в «Королевский клуб».