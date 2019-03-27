Успех «Юнайтед» зависит не от Сульшера

вчера, 22:00

Ван Гал не видит разницы в подходах Жозе и Оле-Гуннара – «автобус» и контратаки, а «Соккер.ру» знает, чего не хватает великому клубу.

Давид Де Хеа останется в Манчестере?

Зидан хочет сделать подарок Пересу и «Реалу» в форме насмешки? Флорентино устал убеждать Давида вернуться в Мадрид, сменив клуб – после «Атлетико» выбрать «Реал». Но Де Хеа пока не подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Ведь знает, чего команде не хватает и понимает, что Зидан может его позвать.

Старина ван Гал в целом правильно описал основную тактику МЮ – припарковать автобус и реализовать контратаки. Настрой поменялся, подход – не особо. И с «Тоттенхэмом», и с ПСЖ без доли везения не обошлось. Так что Луи перегибает, но не во всем. Разница между Жозе и Оле-Гуннаром в том, что второго команда поддерживает и пока побеждают. Но что будет дальше?

У Сульшера нет выдающихся защитников для крутого «автобуса», для финала ЛЧ или победы в АПЛ . Янг – бывший вингер, Шоу – Бэйл из обороны, только без техники и трофеев. Люк неплох, но у него тоже много непонятных травм. Самого Гарета могут подписать летом, но куда важнее переманить другого чемпиона из «Реала». Речь о Варане, ведь Лингард, Байи, Джонс или Смоллинг не великие защитники.

И даже не чемпионы мира. Рафаэль Варан, как доложили испанцы, в раздевалке «Реала» обмолвился, что хочет уйти. Слухи бродили давно, и возвращение Зидана ничего не изменит, если оборонец хочет сменить обстановку ближайшим летом. В «Реале» Варан всегда в тени Рамоса, даже когда в форме, а не как в последнее время. А в «Манчестер Юнайтед» будет центральной фигурой.

Кроме англичан, Рафа может пригодиться ПСЖ – с учетом, что Маркиньос играет в центре поля, а Силва не молодеет. Так что МЮ важно заплатить больше и убеждать лучше. Для Варана АПЛ может стать новым вызовом после многих лет в Ла Лиге. А для «красных дьяволов» Рафаэль – аргумент в переговорах с Де Хеа. Если отвалить испанцу 90 миллионов евро – рекордный контракт для голкипера в истории, и прикупить новых защитников, то Давид точно останется.

Кто может сыграть в паре с Вараном?

Проблема Смоллинга, Джонса, Рохо, Джонса и Байи с Линделефом, что в этом списке каждый в душе немножко Косьельни. С защитником «Арсенала» Варан играл за сборную Франции. Лоран опытный, конечно. Но ни он, ни защитники МЮ не демонстрируют ту же волю к трофеям и победам, как у Рамоса. Или те же физические возможности, соединенные с классом, что есть у Умтити – напарника Варана на ЧМ -18, где снова все получалось.

У «Манчестер Юнайтед», даже если им достанется Варан – скорее всего, по рекордной цене для защитника, то есть пощекочут Рафаэлю самомнение, как «Ливерпуль» поступил с ван Дейком, останется задача найти ему правильного напарника. В Англии часто говорят о Магуайре, и после чемпионата мира такой вариант не исключен. Харри – огромный, крепкий, может выполнять понятные приказы.

Одним словом, если Варан в мечтах Сульшера как новый Фердинанд, то защитник «Лестера» - второй Видич. И все в курсе, насколько важным был треугольник у ворот с ван дер Саром в качестве третьего угла, чтобы у Фергюсона получилось выиграть Лигу чемпионов во второй раз в жизни. Сульшеру надо иметь, на кого положиться. Ведь уже в матчах против «Барселоны» в четвертьфиналах может стать понятно, что оборона далека от идеальной.

Выдержали робкие парижские попытки забить больше одного раза, но с Месси англичане пробуют шутить – получается скверно. Так кто же может заиграть с Вараном? Однозначно Кулибали, поскольку Калиду – опытный, битый, техничный, самостоятельный и крутой защитник. Но в МЮ сидят на огромных деньгах, поэтому тот же де Лигт, если «Барселона» или «Ливерпуль» зазеваются, легко может стать напарником Варана в Манчестере.

«Ман Юнайтед» нужны новые фланги?

Антонио Валенсия покинет английский клуб как свободный агент ближайшим летом. Эшли Янг, если кто забыл – атакующий фланговый полузащитник, и в обороне действует, поскольку никого лучше нет. Менял фланги, работает круто, но и возраст солидный – летом стукнет 34, и навыков для великой игры в защите нет. Янг – вундеркинд из атаки, воспитанник школы «Уотфорда», но это не второй Кафу.

Люк Шоу, хотя «Манчестер Юнайтед» отвалил за него много денег, тоже не вырос в лучшего левого защитника планеты. Поэтому логично, что если найдутся деньги на дорогого Варана и недешевого Магуайра (Кулибали, де Лигта), нужно параллельно подумать о флангах. «Атлетико» и Симеоне уже поплатились за то, что не укомплектовали фланги защиты и дергали старика Хуанфрана с правого края на левый.

Янг и Шоу могут остаться в основе, если в центре будет великий треугольник. Но разве не стоит подумать, кто их может подменить? Говорят, скаут МЮ оценивал Исмаили – левый бек «Шахтера» может взять украинское гражданство. И тогда у двух команд из Манчестера будут бывшие футболисты «горняков» не только в опорной зоне (Фред и Фернандиньо), но и в защите – Исмаили и Зинченко.

Кроме бразильца, называют также одаренного паренька из «Кристал Пэлас» - Аарона Ван-Биссаку на другой фланг, уже вместо Валенсии и Янга. По оценкам это второй после Александер-Арнольда правый бек АПЛ в этом сезоне. Если откажутся озолотить «Лестер», взяв Рикарду Перейру – вполне в духе МЮ времен Фергюсона подписание, то надо искать за пределами Англии. Талантливые ребята на края поля найдутся, заодно и на атаку могут повлиять – вспомните об ассистах латералей Клоппа.

Может, обойдутся без трат на защитников?

Вудворд и скупые американские инвесторы понимают – пора что-то менять. И давайте не забывать, сколько денег шейхов Гвардиола отдал, чтобы скупить пятерку изначально основных защитников в основу. Эдерсон обошелся в 40 миллионов евро, Стоунз - 56, Ляпорт - 65, Менди - 58, Уокер - 53.

Добавьте Отаменди за 45 – получите 312 миллионов евро за шесть игроков из линии обороны. Причем вместо Ляпорта планировали подписать ван Дейка, но предложение «Саутгемптона» показалось диким даже команде с шейхами в качестве спонсоров. «Манчестер Юнайтед» - один из самых богатых клубов планеты.

И сэр Алекс, крепкого ему здоровья, и Оле-Гуннар подтвердят экспертизу уехавшего в теплые края со знойной блондинкой (спойлер - жена брюнетка) португальца Моуриньо. Жозе говорил, что если «красные дьяволы» хотят попасть в ад для футбольных чемпионов – а лучшие команды последних лет точно не в раю, ведь это место для правильных и скучных, то им нужны новички за большие деньги.

Можно спорить о необходимости взять Бэйла, Дибалу или заманить Гризманна, когда Рэшфорд, Марсьяль или Лукаку демонстрируют хороший футбол. Матича, Фреда или Погба тоже не стоит списывать со счетов – хотя говорят, что Сульшер хочет пригласить Ракитича. Но нет никаких сомнений, что ключ скорее в Де Хеа. Без него «Манчестер Юнайтед» будет другим, и если представить обмен Давида на Куртуа, то англичане вряд ли выиграют что-то, кроме денег.

Поэтому важно, чтобы испанец был счастлив и спасал дальше. Чего голкиперу не хватает в Манчестере? Качественной игры грамотных защитников и трофеев. Даже с Вараном, Магуйром, Исмаили и Ван-Биссакой могут быть проблемы. Но без перемен в защите «Манчестер Юнайтед» останется скучно-веселой боевитой командой, которая может обыграть ПСЖ в гостях за счет пенальти на последних минутах, а после этого проиграть «Арсеналу» - отдать четвертое место в АПЛ , и вылететь от «Вулвз» из Кубка Англии.

Сказка Сульшера не вечна, как магия Раньери?

Впереди «Барселона», и вы догадываетесь, как могут завершиться два матча против каталонцев для бедняги Де Хеа. И если останутся без путевки в Лиге чемпионов, то объяснить, почему именно Оле-Гуннар должен работать дальше, станет труднее. Ведь нет у МЮ уникальной атаки, великого центра поля или надежной обороны, не из кого ее сейчас составить.

После прихода Сульшера пропустили 17 раз в 19 играх, сам норвежец ругал защиту за потерю концентрации в победных матчах. До конца сезона норвежцу важно показать, что в Манчестере создают условия для рывка. Ведь будут потери – возможно, Погба окажется в «Реале», но должны быть мощные подписания. А защитники дорого сейчас стоят, и зарплаты у МЮ не всегда адекватные.

Что видим точно – на одной магии Сульшера не доехать даже туда, куда въехал Раньери в «Лестере». Нет шансов поставить строго на везение, или строго на атаку – лучшие форварды и вингеры мира не пойдут к Сульшеру летом. А вот создать вокруг Де Хеа стену реально. Но цена вопроса, если купить Варана и Кулибали (де Лигта или Магуайра), а также подумать о новом правом латерале, может стартовать с 200 миллионов евро.

Но это дешевле, чем попытка заманить одного Кейна – вряд ли Харри готов предать «шпор» ради другого клуба АПЛ , или жить мечтами о Гризманне, Коутиньо или Дибале за дикие деньги без гарантий. Сульшеру дадут деньги, поскольку Моуриньо был прав, что состав важно точечно усиливать, хотя приврал насчет якобы скромных расходов. МЮ немало выдавал на трансферы, но пора тратить с умом. Без правильных ставок в защите «Ливерпуль» или МС не были бы теми, кем сейчас являются.

«Юнайтед» важно ценить де Хеа и догонять конкурентов. Если скуповатая «Бавария» теперь тратит на крайних защитников рекордные для клуба деньги, то щедрой душе из Манчестера нельзя зевать. Гвардиола прав – футбол одновременно про защиту и атаку. Нельзя без мощной линии обороны претендовать на высокие места в современной английской лиге.