Форвард «Ливерпуля» согласен перейти в «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане летом может переехать в Мадрид.
Сообщается, что 26-летний игрок готов принять предложение «Реала», если оно поступит. Сенегалец хотел бы поработать под руководством Зинедина Зидана.
«Красные» же не собираются продавать футболиста.
это круто.
это круто.
Ещё даже не было отрывков из смс, обрывков факсов и заявлений жадной родни и друзей с пьяной вечеринки..:))
Ещё даже не было отрывков из смс, обрывков факсов и заявлений жадной родни и друзей с пьяной вечеринки..:))