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Форвард «Ливерпуля» согласен перейти в «Реал»

вчера, 18:20

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане летом может переехать в Мадрид.

Сообщается, что 26-летний игрок готов принять предложение «Реала», если оно поступит. Сенегалец хотел бы поработать под руководством Зинедина Зидана.

«Красные» же не собираются продавать футболиста.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 835
вчера в 23:46
Не позовут в Реал!
Сантус
Сантус
   81 / 835
вчера в 23:43
Вопрос в одном, почему практически все игроки не прочь перейти в Реал?За редким исключением...) Мёдом намазано?Вот Манэ,вроде все вмасть в Ливере,а поманят,аж бегом...Чашки,всех манят чашки,да с ушами побольше...)
Gahi
Gahi
   221 / 835
вчера в 23:28
Он еще с Ливерпулем не сказал, как закончит сезон. Только после трофея, можно отпускать.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:06
вот зачем закончить карьеру так быстро? Надеюсь ливер никуда его не отпустит
Charismatic
Charismatic ответил Martini_1987
   452 / 835
вчера в 22:29
Админ, а ссылочку на источник надо бы выкладывать, прежде чем сюда вбрасывать нечто подобное. Но этого уже не потребуется, ибо самые любознательные из соккерчан могли догадаться, кто и откуда эту "новость" высосал, и не понаслышке знают, что 87ка-это такая же утятина, как и вшивая англиЦкая за ссан)))
Источник: Marca.com
рус фан
рус фан
   306 / 835
вчера в 22:15
Реалу лучше Салаха прикупить у Ливера, а Мане во второй очереди.
Martini_1987
Martini_1987
   451 / 835
вчера в 21:10
Админ, а ссылочку на источник надо бы выкладывать, прежде чем сюда вбрасывать нечто подобное. Но этого уже не потребуется, ибо самые любознательные из соккерчан могли догадаться, кто и откуда эту "новость" высосал, и не понаслышке знают, что 87ка-это такая же утятина, как и вшивая англиЦкая за ссан)))
Van Vanovich
Van Vanovich
   383 / 835
вчера в 21:06
не надо в это кладбище талантов
lobsterdam
lobsterdam
   200 / 835
вчера в 20:56
готов перейти, но если позовут...
RIR68
RIR68 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   163 / 835
вчера в 20:37
какая у вас гордость мы победили нулевой реал это круто.
вы поставили антирекорд выступления Российских клубов в групповом этапе ЛЕ. для вас это не предел. дерзайте дальше.
obana777
obana777
   240 / 835
вчера в 20:37
Всех лучших в мешок! Их и так не любили, а ненавистников еще прибавится.
Ice van Reed
Ice van Reed
   62 / 835
вчера в 20:34
В АПЛ у клубов трансферные бюджеты не слабые из-за телеправ, в Испании с Рекламы много имеют, ну и с Эль-Классико
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил RIR68
   677 / 835
вчера в 20:33
мир перевернулся для тарасни. игрок, победитель семинольных переходит в нулевой Реал, проигравший два раза ЦСКА!!!
какая у вас гордость мы победили нулевой реал
это круто.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил 4ел
   62 / 835
вчера в 20:32
не знаю как объяснить, но все футболисты видят в реале вершину их профессиональной деятельности.Так было с Роналду, так будет и с Погба, если интерес реальный, а не дешёвые домыслы журнализов. Цена то уже другой вопрос
Реал - это брэнд и учитывая Гегемонию Испании в Европе за эти годы, шанс там получить ЗМ, контракт, реклама и т.д. В Реал идут, зачастую те кто лицом вышел, футболки и прочую атрибутику проще так продавать!!!
RIR68
RIR68
   163 / 835
вчера в 20:30
мир перевернулся для тарасни. игрок, победитель семинольных переходит в нулевой Реал, проигравший два раза ЦСКА!!!
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   15 / 835
вчера в 20:02
Молло сильнее распиаренного Мбаппе
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 835
вчера в 19:57
Надесь с Азаром всё срастётся у сливающих)
kasyak7
kasyak7
   521 / 835
вчера в 19:52
фууу предатель
4ел
4ел ответил Ice van Reed
   450 / 835
вчера в 19:47
Поля минимум за 150 если продадут, Мбаппе -280. Реалу нечего МЮ предложить Кросс и Модрич оучшее года их позади, а брать раде имени себе же вредить, Швайни в свое время брали не заиграл и продали. А менять Бэйла на Погба это смешно лазарет и Чемпион мира забивающий и асистент норм. Все это Агентские слухи как свое время Рамос в МЮ хотел, выбить контракт по жирнее!!!
не знаю как объяснить, но все футболисты видят в реале вершину их профессиональной деятельности.Так было с Роналду, так будет и с Погба, если интерес реальный, а не дешёвые домыслы журнализов. Цена то уже другой вопрос
Lewa2708
Lewa2708
   263 / 835
вчера в 19:41
Думаю, все зависит от того, чем закончится сезон. Логично, если вновь без трофеев, он захочет уйти, а держать такого не стоит
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   62 / 835
вчера в 19:36
Я думаю больше 4 игроков Мадрид не купит. Уйдут Бейл, Модрич, Иско. В идеале было бы Мбаппе, Азар и Погба.
Поля минимум за 150 если продадут, Мбаппе -280. Реалу нечего МЮ предложить Кросс и Модрич оучшее года их позади, а брать раде имени себе же вредить, Швайни в свое время брали не заиграл и продали. А менять Бэйла на Погба это смешно лазарет и Чемпион мира забивающий и асистент норм. Все это Агентские слухи как свое время Рамос в МЮ хотел, выбить контракт по жирнее!!!
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 19:33
Если такое случится то колбасне конец.
particular
particular
   7 / 835
вчера в 19:26
Судя по источнику, пока, всё на уровне составления списков, якобы, пожеланий Зидана... Готовится информационная площадка для околотрансфертной возни..:))
Ещё даже не было отрывков из смс, обрывков факсов и заявлений жадной родни и друзей с пьяной вечеринки..:))
Romeo 777
Romeo 777 ответил Bagula
   260 / 835
вчера в 19:25
Реал собирает лучших со всех команд, такой Реал и карера может тренеровать.
Далеко не факт...уже видели Реал со звёздами на каждой позиции, который 6 лет подряд дальше 1/8 ЛЧ не мог пройти
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 19:24
от красных к белым.
Novograd
Novograd
   425 / 835
вчера в 19:21
Короче п та котенку
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 19:13
Не отпустят!
4ел
4ел ответил Y.N.W.A.
   450 / 835
вчера в 19:09
Забавно, только недавно с болелой мю общался и говорил, что Погба самтне прочь перейти в Реал, и вот уже Мане туда собирается. Хотя, может, и утка, ща в Мадрид будут сватать половину мира.
не помню на каком ресурсе читал про Мане, но это было 3-5 дней назад. Так что это уже не свежая новость. Надеюсь Поль останется у нас, а Садьё у Вас
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
   119 / 835
вчера в 18:59
Я думаю больше 4 игроков Мадрид не купит. Уйдут Бейл, Модрич, Иско. В идеале было бы Мбаппе, Азар и Погба.
Bagula
Bagula
   110 / 835
вчера в 18:58
Реал собирает лучших со всех команд, такой Реал и карера может тренеровать.
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