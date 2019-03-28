Журналист: «Готов ещё раз подтвердить, что „Юве“ договорился с Гвардиолой»

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа вновь заявил о договорённости «Ювентуса» с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, а также сообщил об интересе туринского клуба к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

«Ювентус» уже готов к переговорам с «Наполи» по Калиду Кулибали. Игроку очень нравится этот клуб, который, как я говорил ранее, достиг соглашения с Пепом Гвардиолой на следующий сезон. Я подтверждаю то, о чём говорил в тот раз, несмотря на вызванный этой новостью ажиотаж.