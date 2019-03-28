Журналист: «Готов ещё раз подтвердить, что „Юве“ договорился с Гвардиолой»

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа вновь заявил о договорённости «Ювентуса» с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, а также сообщил об интересе туринского клуба к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.
«Ювентус» уже готов к переговорам с «Наполи» по Калиду Кулибали. Игроку очень нравится этот клуб, который, как я говорил ранее, достиг соглашения с Пепом Гвардиолой на следующий сезон. Я подтверждаю то, о чём говорил в тот раз, несмотря на вызванный этой новостью ажиотаж.
Сегодня 13:20
Зачем Пепу это позорище??
Айтекинское позорище ему ни к чему, поэтому он и смылся из борселоны.
Сегодня 13:20
Зачем Пепу это позорище??
Айтекинское позорище ему ни к чему, поэтому он и смылся из борселоны.
но этот "кто-то" подслушал один из многих, самый фэйковый вариант
но этот "кто-то" подслушал один из многих, самый фэйковый вариант
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
А Лмгу я думаю возьмёт или Юве или Барса.
А Лмгу я думаю возьмёт или Юве или Барса.
Вот и пишут всякую чушь.
Вот и пишут всякую чушь.