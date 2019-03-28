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Журналист: «Готов ещё раз подтвердить, что „Юве“ договорился с Гвардиолой»

вчера, 02:50

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа вновь заявил о договорённости «Ювентуса» с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, а также сообщил об интересе туринского клуба к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

«Ювентус» уже готов к переговорам с «Наполи» по Калиду Кулибали. Игроку очень нравится этот клуб, который, как я говорил ранее, достиг соглашения с Пепом Гвардиолой на следующий сезон. Я подтверждаю то, о чём говорил в тот раз, несмотря на вызванный этой новостью ажиотаж.

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Великий Князь
Великий Князь
   16 / 804
вчера в 19:59
    Великий Князь
    Великий Князь ответил San Skra
       16 / 804
    вчера в 19:58
    Чтобы выиграть ЛЧ? Нет?
      Великий Князь
      Великий Князь
         16 / 804
      вчера в 19:56
      Роналду и Гвардиола. У барсиков будет взрыв мозга. Аха-ха)
      Dmitriy Q
      Dmitriy Q
         401 / 804
      вчера в 19:41
      Алегри Максимум выжил из Ювентуса и достиг хороших результатов,это его максимум,представьте если перейдет АПЛ или Ла Лигу в топовый клуб где возможностей больше - интересно будет последить за ним.
      Incredulous
      Incredulous ответил ALBA BARCELONA 21
         129 / 804
      вчера в 17:48
      Каталонец Гвардиола аналог отца Неймара-мошенник.Ему верить нельзя,входит в доверие,получает большие деньги а затем тайно ищет,кто еще больше даст,потом кидает товарищей и переходит к другому итд итп.Классический мерзкий лицемер.
      Необычно видеть такое высказывание о Гвардиоле от болельщика Барселоны.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
         81 / 804
      вчера в 15:31
      Каталонец Гвардиола аналог отца Неймара-мошенник.Ему верить нельзя,входит в доверие,получает большие деньги а затем тайно ищет,кто еще больше даст,потом кидает товарищей и переходит к другому итд итп.Классический мерзкий лицемер.
      MaxForCSKA
      MaxForCSKA
         547 / 804
      вчера в 14:22
      очередная утка
      Agamaga
      Agamaga
         325 / 804
      вчера в 14:10
      Других вариантов просто не осталось
      LOpp
      LOpp
         12 / 804
      вчера в 13:24
      Гвардиола решил по работать во всех топ-клубах Мира, видимо после Юве будет Спартак.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         179 / 804
      вчера в 13:20
      Зачем Пепу это позорище??
      berda2003
      berda2003
         268 / 804
      вчера в 11:52
      Страшно даже подумать сколько пообещали Гвардиоле...
      112910415
      112910415
         93 / 804
      вчера в 11:25
      верю...очень верю, что журналисту кто-то реальный слил такую версию...
      но этот "кто-то" подслушал один из многих, самый фэйковый вариант
      NK_505s
      NK_505s ответил San Skra
         191 / 804
      вчера в 11:24
      Чтобы выиграть ЛЧ? Нет?
      он много ЛЧ выиграл? Да? пусть выиграет для начало ЛЧ с МС
      San Skra
      San Skra ответил NK_505s
         138 / 804
      вчера в 11:22
      а зачем Ювентусу Гвардиола?
      Чтобы выиграть ЛЧ? Нет?
      NK_505s
      NK_505s ответил beefs
         191 / 804
      вчера в 10:47
      А зачем Гвардеоле Ювентус?
      а зачем Ювентусу Гвардиола?
      kolpankolpan
      kolpankolpan ответил Jeck Denielse
         136 / 804
      вчера в 10:37
      Чем нелепей слова журналиста - тем больше к нему внимания..... Это не этот журналист случайно Промеса в Барсу продал...за 150 млн....))))
      Интервью бывшего скаута Кучерова о пожеланиях Промески.Якобы о поступательном движении через Испанский чемп и Севилью в Барсу.А о том что покупает Барса, это уж домыслы барыги из спорт экспресс ньюс. Причем безфамильно, безникмейно,чистый- наглый дрюк-- фейк придуманный дешевым журналюгой и распечатанный местечковой газетой.
      нечитайло
      нечитайло
         490 / 804
      вчера в 10:35
      Время покажет
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
         54 / 804
      вчера в 10:22
      ЮВЕНТУСУ НАДО ВЗЯТЬ МАУРИНЬЮ

      ГЫ-ГЫ
      drug01
      drug01
         104 / 804
      вчера в 10:18
      Время покажет.....
      kotmyshka
      kotmyshka
         113 / 804
      вчера в 10:12
      скоро увидим...
      Кьянти
      Кьянти ответил Caniggia
         408 / 804
      вчера в 10:08
      Ну ЛЧ ему ещё надо выиграть, а в нынешнем сезоне это будет сделать пожалуй сложнее, чем в прошлом. Лично, я думаю, что МС не возьмёт в этом году ушастого. А коли так, то зачем он нужен Юве,тем более, что туринцы гораздо более подходящая кандидатура на победу в ЛЧ. Вот и получается, что Пеп всего лишь для внутренних побед. Ну взял раз с Барсой ЛЧ, но с другими пока как то и до финала не доходил.
      А Лмгу я думаю возьмёт или Юве или Барса.
      311
      311
         37 / 804
      вчера в 10:02
      Значит скоро Пеп будет молиться на Роналду!)
      feris1
      feris1
         221 / 804
      вчера в 09:43
      Журналюгам надо что то писать.
      Вот и пишут всякую чушь.
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         375 / 804
      вчера в 09:25
      Надо ещё чтобы кто-то подтвердил
      Игорь Погорелов
      Игорь Погорелов
         149 / 804
      вчера в 09:19
      чушь
      Igo0rek
      Igo0rek
         1 / 804
      вчера в 09:17
      Бред
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко
         131 / 804
      вчера в 09:05
      и зачем ему переходить в картон которого скоро отправят покорять серию ц
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 804
      вчера в 08:57
      Сомневаюсь я однако. Гыгыгы
      shlomo
      shlomo
         94 / 804
      вчера в 08:42
      Вот если бы было бы так....журналюга стрындел и его лет на пять на зону, так сказать за "неправильный базар".....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         23 / 804
      вчера в 08:27
      Мамой клянусь, слушай, да?
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