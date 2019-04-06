«Спартак» в московском дерби будет играть в красной форме

«Спартак» в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА выйдет в красной форме, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Наши цвета на дерби! 🔴⚪️👊🏻#Дерби #СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/UYIeJGWono
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 апреля 2019 г.
Наши цвета на дерби! 🔴⚪️👊🏻#Дерби #СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/UYIeJGWono
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Уже выезжаю в сторону Тушино.
Уже выезжаю в сторону Тушино.