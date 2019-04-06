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«Спартак» в московском дерби будет играть в красной форме

сегодня, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

«Спартак» в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА выйдет в красной форме, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   32 / 927
сегодня в 14:08
А трусы, что надевать не будут? Они же белого цвета!
МапС
МапС
   115 / 927
сегодня в 13:51
Вперёд, Спартак!
Уже выезжаю в сторону Тушино.
Ruslik1982
Ruslik1982
   103 / 927
сегодня в 13:48
Красная фурия
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   500 / 927
сегодня в 13:06
"Спартак" победит.
Kuprin
Kuprin
   145 / 927
сегодня в 12:56
Зато никто не заметит когда будут краснеть от стыда)
cska plus
cska plus
   16 / 927
сегодня в 12:37
Лучше напишите в какой цвет оденет федун мешкова.
cska plus
cska plus
   16 / 927
сегодня в 12:36
    Brigar
    Brigar
       411 / 927
    сегодня в 12:05
    Уже заранее стыдно за спартак и соответствующего ему судью.
    parallels
    parallels
       2 / 927
    сегодня в 11:57
      Abverin
      Abverin
         185 / 927
      сегодня в 11:15
      Легче позориться и судьям в красной лучше видеть кому подсуживать.
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