Руководство «Анжи» хочет встретиться с Дюковым

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что руководство клуба надеется встретиться с президентом РФС Александром Дюковым для обсуждения проблем махачкалинцев.

Ранее сообщалось, что «Анжи» может быть не допущен до лицензирования на следующий сезон из-за долгов почти на 250 млн рублей.

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов изложил текущую ситуацию президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и надеется встретиться с ним в ближайшее время для ее обсуждения.

Мы надеемся на его понимание и содействие в решении наших проблем. На данный момент рано говорить о том, что «Анжи» может не пройти лицензирование, потому что комиссия по этому вопросу будет заседать 14 мая. Мы в срок подали всю документацию для прохождения лицензирования, а что касается погашения задолженностей, то у клуба еще есть время до середины мая.