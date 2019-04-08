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Руководство «Анжи» хочет встретиться с Дюковым

сегодня, 17:37

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что руководство клуба надеется встретиться с президентом РФС Александром Дюковым для обсуждения проблем махачкалинцев.

Ранее сообщалось, что «Анжи» может быть не допущен до лицензирования на следующий сезон из-за долгов почти на 250 млн рублей.

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов изложил текущую ситуацию президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и надеется встретиться с ним в ближайшее время для ее обсуждения.

Мы надеемся на его понимание и содействие в решении наших проблем. На данный момент рано говорить о том, что «Анжи» может не пройти лицензирование, потому что комиссия по этому вопросу будет заседать 14 мая. Мы в срок подали всю документацию для прохождения лицензирования, а что касается погашения задолженностей, то у клуба еще есть время до середины мая.

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Бестрофейный
Бестрофейный
   97 / 967
сегодня в 17:48
Посылать сразу в пердив.
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   11 / 967
сегодня в 17:48
Плюсанул)...только из Дюкова Ленин, как и зеболотного Месси)...
beefs
beefs
   98 / 967
сегодня в 17:47
Утопия...
parallels
parallels
   3 / 967
сегодня в 17:41
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