ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА поздравила голкипера команды Игоря Акинфеева с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 33 года.
Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 33. С днём рождения!
Бывший игрок москвичей Виктор Чанов считает, что Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой голкипер.
Здоровья Игорьку и с ДНЮХОЙ!!!
Здоровья Игорьку и с ДНЮХОЙ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=y2mrmmV2R-k
ну и конечно верность клубу,рэспект и уважение,здоровья!!!!
ну и конечно верность клубу,рэспект и уважение,здоровья!!!!
У Игоря вечный рекорд в ЛЧ, 43 матча.
а чего добился я?(((
У Игоря вечный рекорд в ЛЧ, 43 матча.
а чего добился я?(((
( 15 место в списке лучших вратарей СТОЛЕТИЯ!! источник IFFHS).
( 15 место в списке лучших вратарей СТОЛЕТИЯ!! источник IFFHS).
Все присоединяемся к поздравлениям Лучшего кипера последних 10-12 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все присоединяемся к поздравлениям Лучшего кипера последних 10-12 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот если бы Игорь перешел в другой клуб, то он бы сидел третьим вратарем и выходил только по праздникам в рамку.
Вот если бы Игорь перешел в другой клуб, то он бы сидел третьим вратарем и выходил только по праздникам в рамку.