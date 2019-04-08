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ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

сегодня, 11:44

Пресс-служба ЦСКА поздравила голкипера команды Игоря Акинфеева с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 33 года.

Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 33. С днём рождения!

Бывший игрок москвичей Виктор Чанов считает, что Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой голкипер. 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 965
сегодня в 13:14
Спартачи в своем репертуаре! Им штангин жених и агент 07 явно милее!!!
Здоровья Игорьку и с ДНЮХОЙ!!!
Великолепный
Великолепный
   34 / 965
сегодня в 13:07

shur
shur
   390 / 965
сегодня в 13:01
...много имён пролетело за это время,а Игоря имя как то особняком стоит,
ну и конечно верность клубу,рэспект и уважение,здоровья!!!!
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   10 / 965
сегодня в 12:57
Ты был свидетелем рекорда)...
LOpp
LOpp
   12 / 965
сегодня в 12:30
блин, оказывается я старше Акинфеева.
У Игоря вечный рекорд в ЛЧ, 43 матча.
а чего добился я?(((
drug01
drug01
   137 / 965
сегодня в 12:24
Поздравляем! Великий вратарь!
cska plus
cska plus
   6 / 965
сегодня в 12:22
С днём рождения Игорька, великого вратаря великого клуба.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   217 / 965
сегодня в 12:21
Вчера в дерби команда армейцев славно поздравила Игоря с днем рождения.
GKN
GKN
   215 / 965
сегодня в 12:21
Старенький уже. Для игры в сборной сил уже нет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   26 / 965
сегодня в 12:17
С днём рождения Легендарного вратаря России!!
( 15 место в списке лучших вратарей СТОЛЕТИЯ!! источник IFFHS).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 965
сегодня в 12:16
А почему лишь ЦСКА...????

Все присоединяемся к поздравлениям Лучшего кипера последних 10-12 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
la_masia
la_masia
   74 / 965
сегодня в 12:14
Как говорят(некоторые) зомбированные Конелюбы про Месси. Проведу параллель и напишу про Акинфея.

Вот если бы Игорь перешел в другой клуб, то он бы сидел третьим вратарем и выходил только по праздникам в рамку.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   217 / 965
сегодня в 12:09
С днем рождения Игорь - Капитан. Легенда. Здоровья и еще много славных побед!
Footbolista
Footbolista
   10 / 965
сегодня в 12:06
Достиг всего?)...ну что же...дальше только вниз по нисходящей...
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   368 / 965
сегодня в 12:00
С днюхой конифей! Спасибо за ЧМ.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 965
сегодня в 11:59
С Днём Рождения кэп!💪💪💪 Новых высот и побед!
la_masia
la_masia
   74 / 965
сегодня в 11:57
Еще 10 и повторит свой рекорд 43
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 965
сегодня в 11:55
Игоря с днюхой! Всего наилучшего!
Знатог
Знатог
   341 / 965
сегодня в 11:52
мои голы моё богатство.
sir_Alex
sir_Alex
   127 / 965
сегодня в 11:50
Прям как Б-гу!
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