ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

сегодня, 11:44

Пресс-служба ЦСКА поздравила голкипера команды Игоря Акинфеева с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 33 года.

Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 33. С днём рождения!

Вратарь. Капитан. Легенда.



Игорю Акинфееву — 33. С днём рождения! 🔴🔵 pic.twitter.com/BJOp29OhHm — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 апреля 2019 г.

Бывший игрок москвичей Виктор Чанов считает, что Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой голкипер.