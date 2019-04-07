«Спартак»: когда восьмое место лучше пятого

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Дожили до драк фанатов одного клуба между собой. «Соккер.ру» подозревают, что «Спартаку» в этом сезоне сказочно везет, и это – их проблема.

Дерби проиграли, но не все потеряно

Вряд ли получится отделить чисто футбольные вещи от управленческих и внутрисемейных спартаковских бед. Все взаимосвязано и вытекает друг из друга. Два Федуна, Алекперов, Измайлов и чуть раньше Родионов влияли на клуб. Вмешивались также агенты и Трабукки, оказывал посильную помощь и порой мешал Каррера.

Про Глушакова и компанию не забываем. Например, есть видео с фанатской трибуны во время дерби с ЦСКА - болельщики «Спартака» бьют своего же кулаками. В этой компании была девушка, а в новостях сообщили, что били за надпись против капитана. Также фиксировали драки на других секторах. Похоже, некоторые фанаты «Спартака» там, где клуб – на дне, и все друг друга стоят.

Неумение дискутировать – выслушивать и понимать чужую позицию, переубеждать и вносить ясность, использовать аргументы и аналитически мыслить губит личные и профессиональные отношения, а в данном случае – клуб. Придется согласиться, что вокруг «Спартака» мало стратегов и выдающихся спортивных интеллектуалов? Будь иначе – результаты радовали, ведь причин для падения не было, их сами выдумали внутри клуба.

В принципе, для российского футбола не новость, что можно не разбираться в игре, но на нее влиять. У «Зенита» президент из хоккея, а из Фурсенко так себе Галлиани. Все в одной упряжке, а Кононов лишь как идеальная персона, чтобы получать тумаки после неудач. Но не забывайте, что к поражению от ЦСКА «красно-белые» долго шли. Избежали неудач с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром», ушли от влета в первом круге «армейцам».

Прямо сейчас «Спартак» еще может за счет побед над теми, кто ниже в таблице, пока соперники будут бодаться между собой, вернуться в тройку. Проиграли всего 1 из 8 матчей соседям по таблице, а теперь из грозных соперников остался один «Ростов» в следующем туре. Календарь создан идеально для москвичей – на финише только те, кого нужно обыграть.

С кем можно бороться с позиции силы, получать три очка и ждать осечек конкурентов в очных матчах, коих у них осталось немало. Не время вспоминать знаменитую фразу Карпина о 33 пунктах в 11 играх, но если Кононов не рассчитывает на 24 очка – ошибся местом работы. Кстати, если бы «Спартак» набрал столько, то повторил бы чемпионский показатель «Локомотива».

Странный сезон получается. Все настолько часто проигрывают и теряют очки – даже лидер, что у «красно-белых» после 12 матчей из 24 с потерянными пунктами, честью или совестью остаются шансы даже на прямую путевку в Лигу чемпионов. Но будет ли успех предвестником светлого будущего?

Не стоит верить в близость реформ

Неоткуда взять новых менеджеров. И нет желания меняться. Не умеют искать, доверять, развиваться. Даже ничего не меняя, «Спартаку» будет сложно вылететь за пределы еврокубковой зоны. «Ростов» пока не обошел их в таблице. «Локомотив» может выиграть Кубок России, впрочем, как и команда Карпина – тогда получат путевку в Лигу Европы. Следовательно, если «Спартак» окажется шестым, то сохранит право представлять РПЛ в Европе.

Но фанатов не это волнует, а состояние клуба и методы управления. Ведь нет никаких гарантий, что в «Спартаке» будут положительные перемены. Футболистов, связанных с Гурцкая и Трабукки выбросили – хотя еще вопрос, не ошиблись ли с отчислениями. А кто остался, связанный с врагами государства «Спартак» – того планируют продать в ближайшее время. За редкими исключениями, вроде Луиса Адриано. И фанатов, которые не согласились нахваливать боссов, обозвали продажными – так себе попытка сблизиться.

При этом Андрей Федун сказал, что «Спартак» стоит один миллиард евро. И напомнил, что клуб не прибыльный. Понятно, что не найдется сумасшедшего миллиардера, который заплатил бы хотя бы половину этой цены за убыточный футбольный проект в лиге, где не могут научиться продавать футбол миллионам зрителей. Слухи о замене Измайлова или уходе Кононова после громкого провала, если случится, ждем обязательно. Но кто вам сказал, что пятое место «Спартака» сочтут провалом?

Максимум, на который могут согласиться в клубе – выставить Глушакова. Но не Комбарова, поскольку Айртона подготовить к чемпионату России - более сложному тактически, чем бразильская Серия А, пока не сумели. Дома славился отборами, а не столько атакой, а в РПЛ понравился обводками и подачами, но был сожран самым наглым образом интеллигентным по стилю футбола Фернандесом. Хотя какая из зон или линий в дерби впечатлила?

Команда такая, какая и должна быть в мире, где Глушаков – ее капитан после всех решений и действий. Ведь у «Спартака» селекция слабее, чем у ЦСКА . Игра первым номером хуже поставлена, чем у «Краснодара». Упрямство передали «Локомотиву», а умение выжать результат – «Зениту». Чемпионский «Спартак» похоронили в апреле прошлого года, признав тот успех случайным. Смена погоды – с побед на поражения, давно стала нормой.

«Спартаку» мало поводов для перемен

Подходящий тренер не изменил бы клуб, но улучшил команду. Вряд ли Черчесов, скорее молодая версия Бердыева – чтобы грамотный, дотошный, спокойный и объясняющий азы. Кононов подходит? Пока не очень. Слишком наивный. Поставил 6 игроков со слабым прессингом в старте, вывалив все карты на стол. Но это лично Глушаков и Зобнин не обеспечили плацдарм, хотя их соперник Ахметов с трудом начал матч. ЦСКА быстро понял, что надо отклониться на правый фланг, а центр поля проходить длинными и средними пасами.

Кононов не играл, но направлял и доверял. А так лично Айртон уступил Фернандесу. У Рассказова нет класса. Жиго паниковал, Зе Луиш и Луис Адриано не реализовали подходы, а Мельгарехо запорол момент, который легко мог сломать ЦСКА – молодая команда только в перерыве пришла в себя. Получается, строго ругать «Спартак» за дерби было бы несправедливым. Но Олег Георгиевич точно проиграл Ганчаренко. А в клубах такого уровня результат на первом плане, особенно если тренер обещал «борьбу за чемпионство».

Теперь «Спартак» после 7 матчей без поражений в РПЛ пережил первую звонкую оплеуху. Но по характеру голов Сигурдссона очевидно, что данное поражение может не сказаться на команде. Во-первых, им не привыкать, во-вторых, сами помогли соседям. Учитывая интенсивную игру «Спартака» до перерыва и понимание, что найдутся люди на замену Глушакову, Ханни или Мельгарехо, можно поискать новые тактические комбинации. Если Кононов не проиграет Карпину, Черевченко и Бердыеву – «Спартак» перекроет болезненную осечку.

Поражения от ЦСКА могло не быть, но влет «Спартака» на родном стадионе подытоживает все, что было сделано между апрелями 2018 и 2019 годов. Пожалуй, только финансовые проблемы «Динамо» и «Рубина» (а еще отвлечение «Ростова» на Кубок) не позволяют отбросить такой «Спартак» на восьмое место. При этом пятую строчку с их календарем отстоять просто. Вот и получается, что «красно-белые» продолжат барахтаться в отрицании необходимости кардинальных реформ в клубе, оставшись в еврокубках.

Хотя вопросов накопилось по всем секторам – от академии до социальных сетей. Зато можно ссылаться на то, что «Спартак» дорогое удовольствие, и фанаты должны целовать следы людей, которые не отпускают клуб в ФНЛ . Ничего нового не ожидается, разве что спишут капитана Г. и назовут уход подарком фанатскому сообществу. Андрей Федун вообще отвел тренеру «несколько лет» на построение стиля.

Сам Кононов и его команда далеко не худшие, кто есть у «Спартака»? Если так, то сочувствия к месту. Играют, как умеют? При Каррере прыгнули чуть выше головы, в Ливерпуле приземлись на землю, против «Тосно» нырнули на дно, а с ЦСКА снова оказались под водой. Но не называйте игру «Спартака» по всем параметрам слабой – по голам пятые, по ударам и точности пасов – в тройке, по владению – вторые, по допущенным ударам чуть лучше, чем «Зенит».

Другими словами, класса команде, чтобы выступить толково на уровне РПЛ , явно хватает. И соперники помогали – на матчи с конкурентами в целом настраивались, набрали немало пунктов. Но «Спартак» не готов работать разнообразно, стабильно, изобретательно, побеждая вопреки всему. В самом клубе нет порядка даже там, где справляется «Енисей». И руководство на словах все устраивает, ведь зимой никаких выводов сделано не было, просто сожгли воображаемых итальянских ведьм.

Команда слишком высоко, чтобы ключевой владелец приказал запустить настоящие реформы. Слишком крупные и дорогие, чтобы назваться ликвидным активом и перейти в руки другой корпорации или человека. Зато пятое место, где в прошлом сезоне был «Зенит», теперь принадлежит «Спартаку». Символическая позиция для тех, кто сам во всем виноват?