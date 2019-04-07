Обмен удачей и ритуал Бартеза

сегодня, 22:11

Потерялся сильный футбол в матче «Локомотива» и «Зенита»! Нашедшего просим сообщить «Соккер.ру», ведь речь о кандидатах на места в ЛЧ .

А ведь и «Локомотив», и «Зенит» осенью могут представлять Россию в Лиге чемпионов. Где не только «Барселона» и «Манчестер Сити» водятся, но будут новые «Аякс» или «Порту». Подобных злых соперников с таким душным футболом, как сегодня в Москве, обыграть не получится.

Семак явно является поклонником Лао-Цзы. В каждом туре ждем от «Зенита» показательно мощной лидерской игры – хотя бы смелости для начала, а каждый раз Сергей Богданович предлагает просто постоять на бровке и дождаться, пока по полю проплывет труп победных надежд очередного соперника.

В последнее время у тренера в лучшую сторону изменился стиль, но речь о гардеробе, не о тренерской работе. Сегодня Семак одежку подобрал хуже предыдущих туров, а сами переодевания не значат, что стал Гвардиолой во всем остальном. У Семина «модный лук» давно сформирован, а футбол у «Локомотива» понятный и скучный, как вопросы на ЕГЭ.

Зазубренность, с которой действует чемпион России, мешает играть их соперникам – «Краснодар» и «Динамо» не создали голы в ворота Гильерме, и за эту часть поражений конкуренты должны винить себя. А вот красивая, словно взмах волшебной палочки в руках, секундная слепота арбитров подарила москвичам целых шесть пунктов.

У «Зенита» свои деды Морозы – «Оренбург» и «Уфа» не сделали ничего, чтобы сегодня увидели бой за первое место. Но «Локомотиву» не пристало винить середняков, если у самих в руках такое грозное оружие, как очные матчи с конкурентами, а за целый первый тайм в домашнем поединке с «Зенитом» ни разу не попали по чужим воротам.

Всего у хозяев было 4 попытки, Ригони и Жирков на двоих собрали столько же, но с аналогичной меткостью – 0 %. Аргентинец поначалу выделялся активностью, но его плохо поддерживал Смольников - Анюков вышел в перерыве. Семин доверился молодому Кварацхелии и португальцу Эдеру, но оба сыграли слабо - замен на всех сразу не напасешься.

Но даже когда Семин и Семак выпустили свежих игроков, намного веселее не стало. Благо, хотя бы голы пришли, без них матч смотрелся бы еще хуже.

Цифровое измерение поединка

- грустный факт – гол Ракицкого был первым точным ударом на две команды. Случился он после удара со штрафного, когда Гильерме явно мог сыграть лучше – до мяча достал, но не отразил в поле. 54 минуты ждали попадание в створ, феерично;

- из 30 голов в РПЛ «Локомотив» 16 забил не с игры (разыгранные штрафные, пенальти, автогол). А у «Зенита» 14 таких ударов из 35. Одним словом, из образа не вышли. Случились штрафной и автогол после дикого рикошета, без них на табло остались бы нули, ведь остальные редкие шансы не реализовали;

- Дзюба за «Зенит» не забивает с 25 октября, когда отличился в матче против «Бордо». Понятно, что формально личную серию прервал – против Казахстана в сборной, но Семаку дописать себе тот гол? У Артема сегодня был один подаренный «Локомотивом» момент – ударил во вратаря, а всего не забивает за клуб больше 1 300 минут (14 с половиной полных матчей);

- 8 желтых карточек, 38 нарушений правил, 55 потерять мяча, 48 выносов от ворот – суммарная статистика соперников. Описывает, как «Локомотив» и «Зенит» воевали, а не играли. К слову, у гостей брак в передачах – 30 %. Это показатель команд, которые играют на отбой в крупных лигах – вроде «Хетафе» или «Алавеса»;

- из 5 точных ударов по воротам на две команды 3 принадлежат защитникам – два Ракицкому после штрафных и один Игнатьеву. Поскольку именно они и организовали голы (Владислав не метким ударом, а рикошетом от Дриусси), то недовольство качеством футбола обретает цифровые аргументы. На двух вратарей сборной России было всего 2 сэйва – оба совершил Гильерме, который почему-то очень нервничал и частенько ошибался.

Ритуал вечера. Оздоев и Ракицкий

Еще три гола и украинский защитник забьет в РПЛ столько мячей, как Дзюба. Ярослав бьет довольно примитивно – плотно левой с позиции, удобной для удара этой ногой. Против «Оренбурга» исполнил на технику, вышло точно. Против «Локомотива» - сильнее, но ближе к вратарю Гильерме. Голкипер сборной России допустил ошибку, но ее смягчает не столько коварство подкрутки, а сила полета мяча – плотные удары непросто отбивать. Ракицкий забил второй тур подряд, и во второй раз в него поверил Оздоев – сказал аргентинцам отступить от мяча, даже чмокнуть пытался, как Блан в свое время Бартеза – на фарт. «Зенит» удачливый – ничего нового, хотя за все надо платить, и автогол Дриусси – как отсылка к везучести команды Семина.

Увидели игру под Лигу чемпионов?

Летний перерыв короткий – толком команду не перестроишь, сразу надо играть много официальных матчей со второй половины лета. Следовательно, клубы в России по уму должны готовиться зимой с прицелом на части сразу двух сезонов. Но если «Зенит» и «Локомотив» вот такими собираются показаться в Европе – остается развести руками и пожать плечами.

Испанцы явно собираются отправить «Хетафе» в Лигу чемпионов, но они столько дали мировому футболу за последние одиннадцать лет, что могут хоть сборную президентов и вице-президентов «Реала» и «Барселоны» выставить на турнир – все простим, даже Переса в защите. А вот как РПЛ собирается себя позиционировать в Европе, если торгуют такими матчами, как у «Локомотива» или «Зенита»?

Семин и Семак, имея в распоряжении приличных опытных мастеров, занимаются в последнее время вредительством – «Локомотив» и «Зенит» не готовы демонстрировать слаженную игру, особенно в созидании. Постоянно или идет борьба ради борьбы (страдают москвичи, выжидая пенальти или другие подарки судьбы). Или вроде бы активная возня (грех петербуржцев, где глупых ударов больше, чем умных, и не меньше, чем забросов Ракицкого в сторону Дзюбы).

Классика «бей-беги», причем с двумя частями стиля проблема – первый точный удар зрителям пришлось ждать почти час, а бежали не так активно, как «Спартак» и ЦСКА в первом тайме дерби. Ни для кого не секрет, что обычно в матчах «Локомотива» и «Зенита» не так весело, как было в первом круге (5:3), но сейчас чемпион против лидера РПЛ рванули к другой крайности – шел матч на 0:0, голы случайные.

Например, на старте второго тайма в ходе медленной позиционной атаки «Локомотива» за линией мяча было 10 игроков «Зенита» из 11-ти. Если Семак скажет, что его команда не осторожничала и не мечтала о в целом терпимой для таблицы ничьей – не верьте Сергею Богдановичу, ход матча и поведение гостей говорит в пользу ставки на ничью. А «Локомотив» стоит поблагодарить за то, что пытались поднять темп матча, и ругать, что не получилось.

Голы появились из ничего, после них игра немного открылась, но на минут десять. Ненадолго и строго со стороны хозяев – пытались заставить «Зенит» не трусить и сыграть чуточку смелее, не только на контратаках. Но лидер РПЛ ждал ошибок соперника, явно боялись пропустить второй мяч. Семак не перестраивал команду в режим «атака». Азмун не перекинул Гильерме до перерыва, а у Дзюбы все плохо – играет лицом к своим воротам. Сегодня защитник Ракицкий, заработавший после гола еще один штрафной у чужих ворот, оказался в атаке эффективнее, чем форварды.

«Локомотив» тоже ничего конкретного впереди не показал. Эдер и Смолов не стали героями, москвичи снова полагались на фарт при единственном за вечер мяче. Сегодня речь не о пенальти, а о рикошете от Дриусси, но сути выводов не меняет. Чемпион России и главный кандидат на титул не порадовали – могли сыграть намного качественнее, резче, быстрее, умнее. Зато случилась юбилейная 20-я ничья в противостоянии, рекорд чемпионатов России.

К сожалению, очень миролюбивое и убаюкивающее противостояние. Сегодня соперники друг друга стоили, и в данном случае эта фраза не комплимент.