«Ахмат» убрал флаг Косово со своего стадиона

«Ахмат» решил убрать флаг Косово со своего стадиона из-за недовольства со стороны Сербии. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Рамзан Умаров.
Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение.
Ранее в грозненском клубе объяснили присутствие флага Косово тем фактом, что за команду играет косовар Бернард Бериша, а на «Ахмат-Арене» есть флаги всех стран, представителями которых являются игроки «Ахмата».
Напомним, что Косово является частично признанным государством. Россия и Сербия его не признали.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград может признать независимость Косово
По его словам, для этого "Сербия должна получить что-то взамен в рамках крупной сделки".
"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград может признать независимость Косово
По его словам, для этого "Сербия должна получить что-то взамен в рамках крупной сделки".
"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал он.
пошло дело! ещё 2 пункта осталось)
пошло дело! ещё 2 пункта осталось)