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«Ахмат» убрал флаг Косово со своего стадиона

сегодня, 12:51

«Ахмат» решил убрать флаг Косово со своего стадиона из-за недовольства со стороны Сербии. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Рамзан Умаров.

Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение.

Ранее в грозненском клубе объяснили присутствие флага Косово тем фактом, что за команду играет косовар Бернард Бериша, а на «Ахмат-Арене» есть флаги всех стран, представителями которых являются игроки «Ахмата».

Напомним, что Косово является частично признанным государством. Россия и Сербия его не признали.

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ДАША Д
ДАША Д
   204 / 916
сегодня в 13:17
Оштрафовать Ахмат надо: должен был висеть сербский флаг.
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Scuderia Ferrari
   490 / 916
сегодня в 13:12
А что во флаге Косово такого? В качестве футбольной страны Косово признано всеми без исключения. Есть же футбольные федерации Англии, Шотландии, Гибралтара и тд.
Фарерские острова это тоже территория Королевства Дании, но имеют свою футбольную сборную.И никого это не смущает.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 13:08
А что во флаге Косово такого? В качестве футбольной страны Косово признано всеми без исключения. Есть же футбольные федерации Англии, Шотландии, Гибралтара и тд.
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 13:08
ахахахаха
Splurgeloa
Splurgeloa
   490 / 916
сегодня в 13:00
Сербы сами скоро Косово признают.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград может признать независимость Косово

По его словам, для этого "Сербия должна получить что-то взамен в рамках крупной сделки".

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал он.
parallels
parallels
   2 / 916
сегодня в 12:56


пошло дело! ещё 2 пункта осталось)
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 916
сегодня в 12:56
Неожиданно для косоваров.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 916
сегодня в 12:52
респект,это лишнее было,достаточно порвать болото на британский флаг,ну вы знаете...
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