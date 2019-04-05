«Ахмат» убрал флаг Косово со своего стадиона

сегодня, 12:51

«Ахмат» решил убрать флаг Косово со своего стадиона из-за недовольства со стороны Сербии. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Рамзан Умаров.

Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение.

Ранее в грозненском клубе объяснили присутствие флага Косово тем фактом, что за команду играет косовар Бернард Бериша, а на «Ахмат-Арене» есть флаги всех стран, представителями которых являются игроки «Ахмата».

Напомним, что Косово является частично признанным государством. Россия и Сербия его не признали.