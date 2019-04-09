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Ганчаренко рассказал, кого считает главным фаворитом Лиги чемпионов

сегодня, 02:11

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Для меня ситуация такова, что всё-таки лучшей домашней командой является «Барселона». Если «Барсу» дома обыграть со счётом 1:0, то у них на поле нет шансов даже у «Манчестер Сити».

Соглашусь, что «Манчестер Сити» номер один в этом розыгрыше. Важно то, как они подойдут к конкретному матчу с тем же «Тоттенхэмом». Потом после «Ман Сити» для меня идёт «Ювентус».

Напомним, матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» обслужит Бьорн Кёйперс.

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