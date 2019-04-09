Олсен: «Думаю, „Аякс“ способен выиграть Лигу чемпионов»

Экс-полузащитник «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» Йеспер Олсен оценил шансы амстердамского клуба на победу в Лиге чемпионов. В четвертьфинале турнира «Аяксу» предстоит встретиться с «Ювентусом».

Может ли «Аякс» выиграть ЛЧ в этом сезоне? Почему нет? За этим вы и выступаете в турнире.

Думаю, они, несомненно, на это способны. Они молоды, ничего не боятся, но это может сработать и в обратную сторону.

Результат их последнего противостояния с «Реалом» потрясает.