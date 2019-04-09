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Олсен: «Думаю, „Аякс“ способен выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 01:36
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Экс-полузащитник «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» Йеспер Олсен оценил шансы амстердамского клуба на победу в Лиге чемпионов. В четвертьфинале турнира «Аяксу» предстоит встретиться с «Ювентусом».

Может ли «Аякс» выиграть ЛЧ в этом сезоне? Почему нет? За этим вы и выступаете в турнире.

Думаю, они, несомненно, на это способны. Они молоды, ничего не боятся, но это может сработать и в обратную сторону.

Результат их последнего противостояния с «Реалом» потрясает.

Своим мнением о предстоящем поединке «Аякса» с «Ювентусом» поделился Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 952
сегодня в 02:38
Ну,Юве их победит.
kotmyshka
kotmyshka
   187 / 952
сегодня в 01:56
При очень большом везении
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