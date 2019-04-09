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Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»

сегодня, 01:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды.

Моя команда провела отличный матч. Мы очень хорошо провели первый тайм и полностью контролировали ход встречи, не позволяя сопернику ничего. В начале второго тайма мы теряли позиции в полузащите, в результате чего игра приобрела слишком открытый характер. Тем не менее, заключительный отрезок матча мы провели на высоком уровне. Сегодня мы сыграли великолепно.

Нас ждёт невероятно тяжёлая неделя. Через 72 часа нам предстоит матч Лиги Европы, а затем выезд к Ливерпулю, на подготовку к которому у нас будет столько же времени. В отличие от ситуации трёхмесячной давности, мы можем выбирать среди 20 игроков, но в матче Лиги Европы нам придётся вносить изменения в стартовый состав.

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