Коклен: «„Арсенал“ всегда будет в моей ДНК»

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен признался, что все еще испытывает теплые чувства к «Арсеналу». Напомним, что футболист сменил Англию на Испанию минувшим летом.

«Арсенал» всегда будет в моей ДНК. Я не могу этого отрицать. Это был не просто клуб, это место, где я вырос как личность, где я стал человеком. Этот клуб всегда будет частью меня, и я никогда не забуду всего произошедшего в «Арсенале».