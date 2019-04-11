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Коклен: «„Арсенал“ всегда будет в моей ДНК»

сегодня, 11:40

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен признался, что все еще испытывает теплые чувства к «Арсеналу». Напомним, что футболист сменил Англию на Испанию минувшим летом. 

«Арсенал» всегда будет в моей ДНК. Я не могу этого отрицать. Это был не просто клуб, это место, где я вырос как личность, где я стал человеком. Этот клуб всегда будет частью меня, и я никогда не забуду всего произошедшего в «Арсенале». 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 965
сегодня в 11:45
Коклена канониры не забудут. Пусть у него, возможно, было недостаточно технического мастерства порой (хотя тут хз) и травмы преследовали, но, если бы хотя бы половина команды так же отрабатывала, как он, то "Арсенал" не страдал бы так, как он это делает.

Жаль, Сеня с переходом кривоногого гения и албанского барана в разряд "неприкасаемых" Коклена совсем задвинул и продал потом.
toshkanchik07
toshkanchik07
   817 / 965
сегодня в 11:44
У каждой девушки будет четвертым
Brigar
Brigar
   95 / 965
сегодня в 11:42
Выражение хорошее, в моей ДНК.
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