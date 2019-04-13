Моура оформил хет-трик в матче «Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд»

13 апреля 2019, 16:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

«Тоттенхэм» переиграл «Хаддерсфилд» в матче 34-го тура АПЛ.

После этой встречи «Тоттенхэм» занимает третью позицию (67 очков), а «Хаддерсфилд» замыкает таблицу (14 очков).

Лондон, стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

«Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд Таун» - 4:0 (2:0)
Голы: Ваньяма 24, Моура 27, Моура 87, Моура 90+3

«Тоттенхэм»: Льорис, Фойт, Давинсон Санчес, Вертонген (Роуз 85), Уокер-Питерс, Сиссоко (Скипп 74), Ваньяма, Дэвис, Эриксен, Льоренте (Сон 87), Моура.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Хаддерсфилд Таун»: Хамер, Хадергьонай, Шиндлер, Станкович (Муй 82), Конголо, Дурм (Мунье 69), Качунга, Хогг, Бакуна (Уильямс 90+4), Леве, Ахирн-Грант.
Главный тренер: Зиверт Ян.

Предупреждения: Леве 45, Фойт 60, Бакуна 66, Вертонген 76.

Судья: Мэйсон Ли.

Напомним, что «Тоттенхэму» удалось обыграть «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Самедов Агил
13 апреля 2019 в 20:13
Вот какой сезон уже чего то нехвотает ттх выиграть апл....
Kirill Erokhin
13 апреля 2019 в 19:16
Предсказуемо, хотя Эвертон умудрился проиграть Фулему, так что Ттх взял важные 3 очка в борьбе за топ 4. В принципе обязаны попадать в топ 4, ну и удачи в матче с МС в ЛЧ.
violent
13 апреля 2019 в 19:08
стал бомбардиром
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Тоттенхэм Хотспур (раскрыть)
13 апреля 2019 в 18:48
нашего полку прибыло! Поздравления за вход в команду))
ст_прапорщик
13 апреля 2019 в 18:46
Лучший клуб мира, вне зависимости от результатов!!! COYS! остальное от лукавого)
ст_прапорщик
13 апреля 2019 в 18:43
Всех наших с победой! Хейтерам большую дулю!!!!!!!!!!!!!
Sergey Z
13 апреля 2019 в 18:38
Шпор с победой!!!
Хороший Малый
13 апреля 2019 в 18:33
Новый стадион,новые победы!!!
kotmyshka
13 апреля 2019 в 18:15
молодец
DXTK
13 апреля 2019 в 18:15
Аутсайдера добивать нужно так с победой Тоттенхэм, Моура с хет-триком.
Дмитрий Климович 2
13 апреля 2019 в 17:52
Красава!
ФанГалактикоса
13 апреля 2019 в 17:45
Матчи топ 10 команд против Фулхэма и Хаддера лучшие :))
Легкие ставки
Kavaro ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 апреля 2019 в 17:40
Сильнейшая лига в мире однако.
вячеслав остапенко
13 апреля 2019 в 17:29
Поздравляю Моура с таким достижением
Санчо Панса
13 апреля 2019 в 17:27
На классе и без вариантов для команды, которая стоит на вылет! Шпоры сделали весомый шаг к тому, чтобы закончить сезон в заветной четверке) С победой, преданные болельщики Тоттенхэма!
lobsterdam
lobsterdam ответ Galaxy real way (раскрыть)
13 апреля 2019 в 17:25
шансов нет, есть мечты...
Galaxy real way
13 апреля 2019 в 17:17
Тоттенхэм в отличной форме, тем интереснее будет ответный матч Лиги Чемпионов. Есть реальные шансы выйти в полуфинал.
Узбагоеный
13 апреля 2019 в 17:13
Это разные весовые категории.
Так Себе Аналитик
13 апреля 2019 в 17:07
У них 12 поражений подряд, бедняг все метелят
Дмитрий Аександров
13 апреля 2019 в 16:55
Жестко.
Игорь Солнцев
13 апреля 2019 в 16:53
Отлично сыграл.
ДАША Д
13 апреля 2019 в 16:43
Соперник уж сильно слаб.
Romeo 777
13 апреля 2019 в 16:41
Нормально нормально, даже Игуаин умудрился им 2 гола как-то забить...
Бабушка Маня
13 апреля 2019 в 16:38
Молодец!
cannongun
13 апреля 2019 в 16:34
вошел в историю - первый хеттрик
у Кейна вапше крыша поедет терь не дай бог
с победой Шпоры!!!
Тоттенхэм Хотспур
13 апреля 2019 в 16:30
Моуру с хет-триком!
Тоттенхэм с разгромной победой!
Гость
