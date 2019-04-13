Моура оформил хет-трик в матче «Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд»

«Тоттенхэм» переиграл «Хаддерсфилд» в матче 34-го тура АПЛ.
После этой встречи «Тоттенхэм» занимает третью позицию (67 очков), а «Хаддерсфилд» замыкает таблицу (14 очков).
Лондон, стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
«Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд Таун» - 4:0 (2:0)
Голы: Ваньяма 24, Моура 27, Моура 87, Моура 90+3
«Тоттенхэм»: Льорис, Фойт, Давинсон Санчес, Вертонген (Роуз 85), Уокер-Питерс, Сиссоко (Скипп 74), Ваньяма, Дэвис, Эриксен, Льоренте (Сон 87), Моура.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Хаддерсфилд Таун»: Хамер, Хадергьонай, Шиндлер, Станкович (Муй 82), Конголо, Дурм (Мунье 69), Качунга, Хогг, Бакуна (Уильямс 90+4), Леве, Ахирн-Грант.
Главный тренер: Зиверт Ян.
Предупреждения: Леве 45, Фойт 60, Бакуна 66, Вертонген 76.
Судья: Мэйсон Ли.
Напомним, что «Тоттенхэму» удалось обыграть «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
у Кейна вапше крыша поедет терь не дай бог
с победой Шпоры!!!
Тоттенхэм с разгромной победой!
